Solarpark-Infos für Ziegelstadl auch online

Bis Herbst soll der Solarpark an der A 96 in Betrieb gehen (Symbolbild). © dpa

Bürgerbeteiligung wird beim Solarpark am Ziegelstadl in der Gemeinde Wörthsee groß geschrieben. Infos bekommen Interessierte bei drei Veranstaltungen.

Wörthsee – In der Gemeinde Wörthsee gibt es in diesem Monat zwei weitere Veranstaltungen, bei der die Natur Energieanlagen Projekt GmbH (NEAP) mit Geschäftsführer und Projektentwickler Thomas Prudlo über die geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf dem Ziegelstadl (nahe Anschlussstelle A 96) informiert. Der erste Termin ist, wie berichtet, am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr im Rathaus Wörthsee (Seestraße 20). Eine zweite Info-Veranstaltung ist für Donnerstag, 23. Februar, ebenfalls um 19 Uhr im Rathaus geplant.

Das Angebot wurde dieser Tage erweitert um eine dritte Veranstaltung, die online stattfinden wird. Termin dafür ist am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr über die Videoplattform Zoom. Die Zugangsdaten und den Link finden Interessierte auf der Internetseite www.gemeinde-woerthsee.de. Eine Teilnahme könnte sich lohnen, denn es geht um Beteiligungsmöglichkeiten für jedermann.

Auf einer Fläche von sechs Hektar – der gesamt Ziegelstadl ist größer – sollen nördlich der A 96 rund 14 000 Solarmodule errichtet werden, die Strom für rechnerisch etwa 2500 Haushalte produzieren sollen. Damit lassen sich Berechnungen zufolge 6270 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Rund um die Solarmodule sollen zudem magere Wiesen aus heimischem Saatgut für Biodiversität sorgen, teilt die Gemeinde weiter mit, die Grundstückeigentümerin der Fläche ist. Sie verpachtet das Areal langfristig für 20 Jahre, verlängerbar für je zwei mal fünf Jahre, an die künftige Betreibergesellschaft.

Investition von rund sechs Millionen Euro

Weiter heißt es in der Mitteilung der Gemeinde: „Die Gesamtinvestition von circa sechs Millionen Euro soll zum großen Teil mit echter, langfristiger Bürgerbeteiligung unter dem Dach einer GmbH & Co. KG finanziert werden. Damit können alle ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger und die Einwohner der umliegenden Orte als Anleger vom Projekt profitieren. Die finanzielle Teilhabe, der Betrieb und die damit verbundene Wertschöpfung verbleiben so für die nächsten 20 bis 30 Jahre in der Region, und der wirtschaftliche Erfolg kommt ausschließlich den Beteiligten zu Gute. Über die Gewerbesteuer partizipiert auch die Gemeinde Wörthsee.“ Details zu den Beteiligungsmöglichkeiten werden bei den Info-Veranstaltungen vorgestellt.

Die Inbetriebnahme des Solarparks Wörthsee ist nach derzeitigem Stand für den September dieses Jahres geplant.