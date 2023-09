Solarpark wächst am Ziegelstadel

Von: Hanna von Prittwitz

Die Fläche sieht jeden Tag anders aus: Arbeiter bauen am Ziegelstadel in Etterschlag einen Bürgersolarpark. Mitte September sollen rund 14 000 Solarmodule geliefert werden, im Dezember soll die Anlage fertig sein. © Dagmar Rutt

Dass etwas mal schnell geht hierzulande, das sorgt in der Gemeinde Wörthsee derzeit für gute Laune: Am Ziegelstadel entsteht gerade der Bürgersolarpark.

Etterschlag – Auf dem Feld rechts neben der Autobahn A 96 in Fahrtrichtung Lindau herrscht seit einigen Tagen rege Geschäftigkeit. Dort haben Arbeiter mit dem Aufbau des Solarparks Wörthsee begonnen. Bürgermeisterin Christel Muggenthal freut sich: „Endlich geht mal was schneller.“

Wie berichtet, entsteht auf der etwa sechs Hektar großen Fläche am Ziegelstadel in Etterschlag ein Bürgersolarpark. Erst im Frühjahr hatte die Natur Energieanlagen Projekt GmbH (NEAP) das Vorhaben in Wörthsee vorgestellt (wir berichteten). Den Weg dafür hatte der Gemeinderat im September 2022 bereitet. Damals entschieden die Gemeinderäte, am Ziegelstadel den Bürgersolarpark zu realisieren sowie privaten Investoren südlich der S-Bahn-Trasse bei Steinebach ein weiteres Solarprojekt zu ermöglichen. Letzteres klappte zwar nicht, dafür ging es jetzt in Etterschlag umso schneller.

Nach mehreren Informationsabenden hatte die NEAP die Interessenten für das Projekt zeitnah beisammen. So hätten bis Ende Juli 2023 alle insgesamt 150 Gesellschafterinnen und Gesellschafter ihre zusätzlich gezeichneten Anteile eingezahlt, das Eigenkapital von drei Millionen Euro war damit zu 100 Prozent auf dem Konto. Die Kreditfinanzierung war verbindlich zugesagt, der Zinssatz beträgt 4,25 Prozent bei 20 Jahren Laufzeit und zehn Jahren Zinsbindung. Mitte August schließlich erfolgte die Baugenehmigung durch das Landratsamt Starnberg, „Wir haben die Baustelle kurz danach am Ziegelstadel eingerichtet“, berichtete NEAP-Geschäftsführer Thomas Prudlo auf Rückfrage des Starnberger Merkur.

Wenige Tage später war der Wegebau abgeschlossen, dann wurden gleich die großen Stützen für die Unterkonstruktion geliefert, Arbeiter haben sie mittlerweile großflächig in den Boden gerammt. Parallel begann der Bau der Kabeltrasse zur Mittelspannungsstation zum Netzanschluss für die Stromeinspeisung. Prudlo rechnet damit, dass die ersten Frachtcontainer mit den Solarmodulen Mitte September geliefert werden. „Es wird jetzt sehr zügig weitergehen, die Wiese wird sich täglich verändern“, sagt er – und freut sich über den termingerechten Start.

Insgesamt sollen 14 272 Module mit je 420 Watt Peak auf dem Gelände installiert werden mit einer Gesamtleistung von 5997,6 Kilowatt Peak (kWp) – das ist die Grenze für einen Bürgersolarpark. Die Gesamtinvestition beträgt 5,05 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung rechnet Prudlo Ende Dezember.

Eine Gesetzesänderung im Frühjahr hatte die Realisierung vereinfacht. So war für die Errichtung zum Beispiel kein Bauleitverfahren mehr nötig, weil sich die PV-Anlage nicht weiter als 200 Meter von einer Autobahn oder Bahntrasse entfernt befindet. Außerdem musste das Grundstück nicht als Gewerbefläche ausgewiesen werden, sondern konnte landwirtschaftliche Fläche bleiben.

Prudlo hatte schon im Frühjahr davon gesprochen, das 150 bis 200 Unterzeichner das Ziel seien – das wurde auch erreicht. Mit der ersten Ausschüttung können die Gesellschafter nach Angaben der Planer im Frühjahr 2025 rechnen.