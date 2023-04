Sorgenkind Wogeno-Projekt

Von: Hanna von Prittwitz

So soll es ausschauen, das genossenschaftliche Wohnprojekt. Doch die Finanzierung ist noch nicht gesichert. © Wogeno

Genossenschaftlicher Wohnungsbau am Teilsrain in Wörthsee: Die Gemeinde hat sich diese Woche intensiv mit dem Bebauungsplan befasst. Dabei steht die Finanzierung seitens der Wogeno nach wie vor nicht.

Wörthsee – Günstig wohnen am Teilsrain in Wörthsee – das schien lange Zeit mithilfe der Münchner Wohnungsbaugenossenschaft Wogeno möglich. Sie traute sich mit dem Projekt aufs Land. Seit 2017 ist die Gemeinde mit dem Projekt befasst, im Oktober 2022 beschloss sie die Aufstellung eines Bebauungsplans. Doch der Wogeno laufen die Kosten davon. „Die Finanzierung ist nach wie vor schwierig“, sagte Wogeno-Vorstand Thomas Kremer diese Woche.

Anfangs plante die Wogeno auf dem Areal 60 Wohnungen – und ging von Baukosten in Höhe von rund 2400 Euro pro Quadratmeter aus. Mittlerweile geht es schon um mindestens 3500 Euro, und damit rund 16 Euro an Mietkosten. Also stockte die Wogeno ab auf 54 Wohnungen. „Wir haben bereits ein Geschoss eingespart. Aber möglicherweise reicht das nicht“, sagte Kremer. Denn Ziel der Wogeno sei grundsätzlich ein preisgedämpfter Mietpreis. „Wenn wir 22 Euro Miete aufrufen müssen in Wörthsee, wäre unser Ziel komplett verfehlt.“

Die Situation sei bei Projekten wie in Wörthsee besonders schwierig. „In der Stadt wurden Förderprogramme ausgerufen, da ist dann eher was möglich“, erklärte Kremer. Im mittleren Bereich und auf dem Land jedoch stelle sich die Situation anders da. „Wir sind hier sehr alleine.“ Die zeitlichen Verzögerungen durch die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs hätten die ganze Planung erheblich verzögert. „Wir könnten viel weiter sein und längst bauen.“ Doch jammern helfe nicht. In den nächsten vier Wochen werde möglicherweise eine Entscheidung fallen, meint Kremer. „Ich kann aber keine Garantie geben.“ Er sei jedoch sicher, dass die Wogeno am Teilsrain etwas entwickeln werde. „Wir können nur noch nicht sagen, was.“

Wörthsees Gemeinderäte trieben in seiner jüngsten Sitzung trotz aller Unsicherheiten den Bebauungsplan voran. Landschafts- und Städteplaner Christian Ufer (Terrabiota) kaute mit dem Gremium Einwände zur ersten Auslegung durch. Zankapfel ist beispielsweise ein Wendehammer, der in den Augen des Kommunalunternehmens AWISTA zu klein ist. „Er müsste 22 Meter Durchmesser haben, hat aber nur 17“, erklärte Ufer. Müllfahrzeuge müssten rangieren und einmal zurückstoßen, das werde nicht akzeptiert. So richtig einleuchten wollte Ufer diese Argumentation nicht, denn in den Fahrzeugen gebe es Bildschirme, „auf denen siehst du eigentlich jeden Stein“, wie Ufer sagte. Die Feuerwehr habe indessen kein Problem. Jedenfalls lasse sich der Kreisel nicht vergrößern. Die vielen Mülltonnen sollen nun an die Straße Zum Kuckucksheim gebracht werden. Wie das zu organisieren ist, blieb die Frage. Anrainer der Straße Am Teilsrain hatten gegen einen Tonnen-Standort an ihrer Straße jedoch bereits Einspruch eingelegt. Da der bisherige Wendekreis nun von der Müllabfuhr nicht genutzt wird, ist er nicht erforderlich, so der Schluss. Wendemöglichkeiten für Feuerwehr Rettungskräfte und Paketdienste bestünden auch im Bereich der Zufahrt.

Die Änderungen werden in den Plan eingearbeitet, er geht in die zweite Auslegung.