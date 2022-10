Städte und Dörfer in all ihrer Vielfalt

Der Großteil der Künstler, die in der Ausstellung „Stadtbilder“ im Steinebacher Rathaus ihre Bilder präsentieren. © AJ

„Stadtbilder“ heißt die neue Ausstellung der Kunstfreunde Wörthsee. Zu sehen sind auch malerische italienische und bayerische Dörfer. Bei der Vernissage gab’s außerdem ein Cello-Konzert.

Steinebach – Die Kunstfreunde Wörthsee luden am Freitag im Rathaus Steinebach zur Eröffnung der Kunstausstellung mit einer Vernissage zum Thema „Stadtbilder“ ein. 17 Künstler und Künstlerinnen sowie Antonia Meyer, eine ortsansässige junge Geigen- und Cellobauerin, nahmen daran teil.

Ausgestellt wird im Foyer und im ersten Stock des Rathauses. Die Bilder sind an Stellwänden großzügig gehängt und können in Ruhe besichtigt werden. Der dunkel schimmernde See vor dem Rathaus war in seiner herbstlichen Stimmung selbst wie ein Gemälde. Er stimmte die Anwesenden auf einen Abend voller Farb- und Klanggenuss ein. Der Saal im ersten Stock war gut besetzt, die Besucher lauschten der Eröffnungsrede von Petra Tschau. Die 17 Künstler präsentieren Werke, die so unterschiedlich sind wie sie selbst. Ihre Herkunft, ihr Werdegang, ihre Ausbildungen, Techniken und Zugänge zum Thema „Stadtbilder“ sind sehr breit aufgestellt. Daher gibt es für jeden der Besucher ein Sujet, das gefällt, in dem er seine Gefühle, Stimmungen und Erinnerungen wiedererkennen kann.

Juliana Daum

Zum Beispiel „Ostra Marken“ von Frauke Maizet, die Ansicht einer alten, italienischen Stadt mit roten Dächern in warmen Ockertönen. Maizet mischt gerne Techniken, bevorzugt Collagen aus Acryl, Bitumen, Sand und Asche auf Papier, Pappe, Holz und Leinwand. Weiß und schwarz dagegen ist das klare, verschneite Stadtbild „Zürich im Schnee“. Beide Bilder strahlen Geschlossenheit und Geborgenheit aus.

Die Werke von Sunna Stolle, der Vorsitzenden des Kunstvereins, und Petra Zschau interpretieren eindrucksvoll in komplett unterschiedlichen Techniken und Stilen zwei Kulturen. Aquarelle eines bayerischen Dorfes, „Kirchgang“ von Sunna Stolle und eine Lehmstadt, „Kasbah“ in den Maghrebstaaten, von Rosa Tschau.

Die Künstlerin Beate Dentler-Korn hat ebenfalls einen Dorfplatz mit einem Kirchturm gewählt, mit „Boceto de Granada“ allerdings im Süden. Darauf dunkelt es schon, die Straßenlaternen am Platz sind bereits angezündet, die Menschen sind in ihren Häusern, aber noch ein letztes Aufleuchten der untergehenden Sonne gibt dem Himmel das Licht der blauen Stunde. Die Werke der beiden Fotografen Werner Zschau und Wolfgang Taschner setzen dazu einen harten Kontrast – sowohl in der Wahl des Motivs als auch mit der glatten, starken Farbtechnik.

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Geigenbaumeisterin Antonia Meyer aus Wörthsee. Die 39-Jährige zeigte ihre selbst gebauten Celli und spielte mit dem Wörthseeer Cellisten Walter Fuchs „Bicinien“, das Werk eines unbekannten Komponisten um 1590 aus Wien. Meyer betreibt ein Geigenbauatelier in Augsburg und Wörthsee. Ein Cello und Reparaturarbeiten sind ihr Jahrespensum. Sie hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit in Kirchenbüchern geforscht und „eine Wahnsinnsentdeckung“ gemacht: Die Geigenbautradition in ihrer Familie geht zurück bis zum Dreißigjährigen Krieg. In der zwölften Generation übt Antonia Meyer diese Kunst mittlerweile aus.

Die meisten der ausgestellten Werke sind zu verkaufen. Die Preise bewegen sich zwischen 100 und 800 Euro.