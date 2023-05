Ausbau der A 96: Das ist der Stand

Die A 96 zwischen Wörthsee und Oberpfaffenhofen soll nach Willen des Freistaats auf sechs Spuren verbreitert werden, und das bald. Der Bund sieht diese Dringlichkeit jedoch nicht. © Dagmar Rutt

Der Freistaat will die A96 zwischen Oberpfaffenhofen und Wörthsee ausbauen. Der Bund sieht hingegen keine Dringlichkeit. Das ist der aktuelle Stand.

Landkreis – Die Bundesregierung plant einen beschleunigten Ausbau des Autobahnnetzes. Damit will die Ampelkoalition Stauschwerpunkte und Engstellen beheben. Ende März hatte das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium eine Liste von 145 Projekten veröffentlicht, 23 davon in Bayern. Der Freistaat meldete daraufhin noch vier weitere Ausbauprojekte nach, darunter auch den sechsspurigen Ausbau der Autobahn A 96 zwischen den Anschlussstellen Wörthsee und Oberpfaffenhofen. Zwar hat das Ministerium dieses Vorhaben bislang nicht in die Liste aufgenommen, bei den zuständigen Stellen in München ist es dennoch präsent. Der Starnberger Merkur beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie stellt sich der Freistaat den Ausbau der Autobahn auf diesem Teilstück vor?

„Die Bestandstrasse im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Oberpfaffenhofen und Wörthsee entspricht einem Regelquerschnitt mit jeweils 9,75 Meter befestigter Fahrbahnbreite je Richtungsfahrbahn und weist sowohl Radien als auch Fahrbahnbreiten auf, die nach aktuell geltender Entwurfsrichtlinie für Bundesautobahnen (RAA) nicht den Mindestwerten entsprechen“, erklärt Josef Seebacher von der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH. Der Bestand hat vier Fahrspuren. Die jeweiligen Breiten betragen für den Standstreifen 2,50 Meter, für den rechten Fahrstreifen 3,50 Meter und für den linken Fahrstreifen 3,25 Meter. Dazu kommen jeweils 25 Zentimeter Randstreifen.

Der geplante Ausbau auf sechs Fahrspuren mit jeweils 14,50 Meter befestigter Fahrbahnbreite je Richtungsfahrbahn weist für den Standstreifen eine Breite von 2,50 Meter, für den rechten Fahrstreifen 3,75 Meter, für den mittleren und linken Fahrstreifen 3,50 Meter zusätzlich jeweils 75 Zentimeter Randstreifen auf. „Somit wird sowohl die Kapazität als auch die Verkehrssicherheit erhöht werden“, betont Seebacher. „Außerdem werden die Entwässerungseinrichtungen sowie die passiven Schutzeinrichtungen erneuert und den aktuellen Richtlinien und Anforderungen angepasst.“

Gibt es dafür schon eine Planung?

„Momentan gibt es erste Vorüberlegungen, die noch im Detail ausgearbeitet werden müssen“, sagt Seebacher. Der Planungsabschnitt hat eine Länge von circa 5,7 Kilometern. Die Kosten werden nach ersten Abschätzungen rund 75 Millionen Euro betragen.

Welche Auswirkungen hätte die Verbreiterung auf die Begleitstrecke?

Die parallel verlaufende Gemeindeverbindungsstraße soll im Zuge des Ausbaus teilweise verlegt und im gesamten Abschnitt von 5,50 auf acht Meter verbreitert werden. „Diese soll in Zukunft auch als Umfahrungsstrecke dienen und somit im Falle einer Sperrung die umliegenden Gemeinden entlasten“, sagt Seebacher.

Befinden sich die Flächen im Besitz des Freistaats?

„Grundsätzlich muss erst ein detaillierter Vorentwurf erstellt werden, um die haushaltsrechtliche Genehmigung der konkreten Maßnahme zu erlangen“, erklärt Seebacher. „Anschließend ist ein öffentlich-rechtliches Planfeststellungsverfahren erforderlich, um das überwiegend öffentliche Interesse für dieses Vorhaben gegenüber von Privatinteressen rechtssicher abzuwägen.“ Der Planfeststellungsbeschluss stellt dann die entsprechende Baugenehmigung dar. Mit dieser Baugenehmigung werde auch der Eingriff in private Flächen festgesetzt.

Warum sieht der Freistaat gerade auf diesem Teilstück eine Notwendigkeit für einen Ausbau?

„Die A 96 ist in diesem Bereich heute schon hochbelastet und damit stauanfällig“, sagt ein Sprecher des von Christian Bernreiter (CSU) geführten Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr. Aus diesem Grund sei der sechsstreifige Ausbau im Bundesverkehrswegeplan 2030 im „Vordringlichen Bedarf“ enthalten. Allerdings habe das Bundesverkehrsministerium dafür kein „überragendes öffentliches Interesse“ festgestellt und diese zusammen mit drei anderen Vorhaben auch nicht auf die Liste für eine beschleunigte Planung aufgenommen. Der Freistaat sehe hingegen bei allen bayerischen Projekten des „Vordringlichen Bedarfs“ dieses überragende Interesse. „Leider wurden diese Vorschläge beim Beschluss des Bundeskabinetts nicht berücksichtigt“, erklärt der Sprecher. „Wie so oft, hat die Ampel die Länder so gut wie gar nicht in den Prozess eingebunden, weswegen nun wichtige Belange der Länder unberücksichtigt bleiben.“ Der Freistaat werde sich aber weiterhin gegenüber dem Bund dafür stark machen.

Wie viele Fahrzeuge verkehren auf dem Abschnitt der A 96?

Nach Angaben der Autobahn GmbH fahren auf der A 96 zwischen Oberpfaffenhofen und Wörthsee derzeit etwa 77 000 Fahrzeuge täglich, davon sind etwa 8000 Fahrzeuge Schwerverkehr. In einem Verkehrsgutachten sei die zu erwartende Verkehrsbelastung ermittelt worden. Sprecher Seebacher: „Demnach geht man davon aus, dass im Jahr 2035 die Verkehrsbelastung im Untersuchungsabschnitt etwa 88 000 Kfz pro 24 Stunden betragen wird, wobei davon etwa knapp 10000 Kfz Schwerverkehr sind.“ Die Ergebnisse zeigten, dass auf Strecke und an Knotenpunkten 2035 der Verkehr ohne Ausbau teilweise nicht leistungsfähig abgewickelt werden könne.

Es macht den Anschein, dass die Ausfahrt Oberpfaffenhofen gerade in den morgendlichen Stoßzeiten an ihre Grenzen gekommen ist.

„In der morgendlichen Spitzenstunde gibt es des Öfteren Stauerscheinungen an der Ausfahrt Oberpfaffenhofen“, erklärt Seebacher. Derartige Ereignisse seien aber an vielen Anschlussstellen im Großraum München an der Tagesordnung. „Mit dem geplanten sechsstreifigen Ausbau sind keine baulichen Verbesserungen an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen angedacht.“ Dennoch werde der Ausbau des Abschnitts zu einer Entlastung des Knotenpunkts Oberpfaffenhofen führen, da mehr Verkehr über die Strecke bis zur Anschlussstelle Wörthsee und dann über diese abgewickelt werde. „Aktuell wird die Ortsumgehung Weßling wegen Staugefahr auf der Autobahn von einigen Verkehrsteilnehmern gemieden und stattdessen die Ortsdurchfahrt Weßling genutzt“, so Seebacher weiter. „Durch einen Ausbau der Autobahn wird daher die Wirksamkeit der Ortsumgehung erhöht und die Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt und in Folge auch der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen verringert.“

Was ist bei dem Vorhaben noch wichtig?

Seebacher spricht von „einigen baulichen Fixpunkten“ und nennt als Beispiele die S-Bahn-Brücke und die bestehenden Brücken an den Anschlussstellen. Diese sollen im Zuge des Ausbaus allerdings nicht verändert werden sollen. „Des Weiteren wird großer Wert auf den Naturschutz und die Eingriffsminimierung besonders in die vorhanden Waldflächen gelegt.“ Deshalb sei bereits ein Ingenieurbüro mit der Kartierung sowie einer Umweltverträglichkeitsstudie beauftragt.

Der Abschnitt weist aktuell Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 120 km/h auf, da die Sichtweiten in vielen Bereichen nicht eingehalten werden können. „Auch dieser Aspekt soll im Ausbau behoben werden“, so der Sprecher. „Außerdem soll die Lärmsituation an der Strecke und auch an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen erneut bewertet und bei Bedarf verbessert werden.“ Da der Abschnitt eine wichtige verkehrliche Rolle spiele, solle der Ausbau unter Verkehr stattfinden.