Bauernbühne Wörthsee spielt „Der ehrliche Lügner“: Karten ab 1. März

Von: Hanna von Prittwitz

Fiebern schon der Premiere entgegen: die Mitglieder der Bauernbühne Wörthsee. © Bauernbühne

Seit Wochen wird schon emsig geprobt, und nun rückte auch die Premiere näher: Die Bauernbühne Wörthsee eröffnet am Samstag, 18. März, im Augustiner am Wörthsee die Theatersaison mit dem Stück „Der ehrliche Lügner“.

Steinebach – Seit zwei Jahren schuften und sparen sie jetzt schon für das große Ziel, eine Brotzeitstation zu eröffnen, und immer noch fehlen in der Kasse 10 000 Mark. Hans hält das nicht mehr länger aus – alles, buchstäblich alles täte er, um schnell zu dem Geld zu kommen. Da wäre zum einen die mitgiftschwere, aber etwas beschränkte Gitti. Leider will Sohn Flori diese aber partout nicht heiraten. So greift Hans schließlich zu, als sein Namensvetter, der reiche Viehhändler, ihm ein „leichtes Geschäft innerhalb von vier Wochen“ vorschlägt. Einzige Voraussetzung: Er darf niemandem verraten, wohin er wirklich verschwindet in diesen vier Wochen. Notgedrungen lügt er also seine Familie an, die Verwirrungen nehmen ihren Lauf.

Die bäuerliche Groteske in drei Akten stammt aus der Feder von Josef Anton Schuler. Die Hauptrollen übernehmen Uli Wischnewski, Barbara Gäch, Christian Painhofer, Klaus Freymann, Erika Schreyegg, Sabine Bayer und Franziska Gäch, die auch Regie führt. Aufführungen finden am 18./19./25. und 26. März sowie am 1. und 2. April statt. Samstags beginnt der Spaß um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Karten für elf Euro können ab Mittwoch, 1. März, täglich von 12 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr unter 01 76/66 53 46 56 reserviert werden. Vorbestellte Karten müssen 30 Minuten vor Spielbeginn abgeholt werden. hvp