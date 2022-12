Ein Vormittag mit dem Verwaltungsgericht: Richter in Steinebach

Von: Laura Forster

Obwohl als Waldfläche festgeschrieben, will der Eigentümer auf dem Grundstück zwei Einfamilienhäuser errichten. © forster

Immer wieder kommt es zu Uneinigkeiten zwischen Gemeinde, Landratsamt und Grundstückseigentümern, die nicht selten in einem Gerichtsverfahren enden. Bei Ortsterminen beurteilen Richter des Verwaltungsgericht dann die Situation, wie gestern Vormittag in Steinebach.

Steinebach – Wenn ein dunkelblauer Kleinbus mit Münchner Kennzeichen durch die Gegend fährt, wissen Eingeweihte Bescheid. Dann ist das Verwaltungsgericht München unterwegs, um Rechtsstreitigkeiten vor Ort zu klären. So war es auch am Donnerstagvormittag in Steinebach. Geplant waren vier, am Ende waren es jedoch nur noch drei Augenschein-Tremine und mündliche Verhandlungen, weswegen die elfte Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts München mit drei Richtern und zwei ehrenamtlichen Richtern in die Gemeinde Wörthsee kam. Der Grund waren private Bauangelegenheiten. Ein Termin für eine Baugenehmigung wurde kurzfristig abgesagt.

Um Punkt 8.45 Uhr trafen sich der Vorsitzende Richter Johann Oswald und seine Kollegen mit Vertretern des Landratsamtes, Wörthsees zweitem Bürgermeister Sepp Kraus, Geschäftsleiterin Christa Heintel, der Anwältin der Gemeinde sowie den Anwälten des Klägers vor dessen Haus Am Steinberg in Steinebach. „Wir haben hier zwei Sachverhalte vorliegen“, sagte Oswald. Zum einem ging es um einen Vorbescheid. Der Kläger hatte bereits 2020 bei der Gemeinde einen Vorbescheid für einen Anbau an den hinteren Teil seines Hauses eingereicht – um mehr Platz für seine Musik zu haben, so der Steinebacher. Die Gemeinde stimmte jedoch nicht zu. Der Teil des Grundstücks liege im Außenbereich. Nach einer kurzen Besichtigung des Geländes und einer Beratung kam das Team der Kammer zu einem ähnlichen Schluss. „Ich tendiere dazu anzunehmen, dass die Grundstücksfläche im Außenbereich ist. Dann wäre ein Anbau nicht zulässig“, sagte Oswald.

Verwaltungsgericht München in Steinebach - Drei Termine im Gemeindegebiet

Ebenfalls schauten sich die Vertreter des Verwaltungsgerichts wegen einer Beseitigungsanordnung eine Gartenhütte an, die etwas nördlich vom Haus steht. Auch hier hatte Oswald schlechte Nachrichten für den Eigentümer. „Die Hütte hat sich sehr verändert, es lässt sich annehmen, dass es sich um einen Aufenthaltsort handelt. Deshalb gilt hier der Bestandschutz nicht mehr.“ Sprich: Die Gartenhütte muss mit großer Wahrscheinlichkeit abgerissen werden. Eine endgültige Entscheidung der Kammer soll in den kommenden Tagen folgen.

Mit dem Kleinbus setzten die Richter ihren Weg durch die Gemeinde fort und hielten an der Waldstraße im Osten des Ortes. Der Grund des Termins: ebenfalls Streit um einen Vorbescheid. Der Eigentümer möchte auf dem Grundstück zwei Einfamilienhäuser errichten. Baurecht ist aber nicht vorgesehen, die Fläche ist vielmehr als Wald festgeschrieben – wovon jedoch nicht mehr viel zu sehen ist. Laut Eigentümer musste ein Großteil der Fichten wegen eines Parasitenbefalls gerodet werden. Derzeit wachsen nur noch ein paar Grashalme dort. Und auf dem angrenzenden Nachbargrund werden aktuell zwei Einfamilienhäuser errichtet, ähnlich wie sie auf der brachen Fläche geplant sind.

Eigentümer und Gemeinde einigen sich auf Gespräch im Januar

„Der Fall ist relativ kompliziert, möglicherweise aber auch nicht“, sagte Oswald. Laut dem Richter fehlte in den eingereichten Unterlagen ein amtskräftiger Lageplan, weswegen ein Urteil mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zugunsten des Klägers ausfallen würde, obwohl Oswald das Grundstück an sich eher dem Innenbereich zuordnete. „Ich denke nicht, dass wir heute zu einem Ergebnis kommen“, sagte Wörthsees Geschäftsleiterin Heintel. Der Eigentümer und die Gemeinde einigten sich darauf, sich im Januar für ein Gespräch zusammenzusetzen. Das Verfahren wurde beendet.