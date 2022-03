Auf die Biene gekommen: Familie eröffnet Laden in Hechendorf

Willkommen in der „Starnberger Bienenwelt“: Nicola und Niki Keller haben in Hechendorf das Fachgeschäft eröffnet. Auch die Söhne Johannes (1) und Maxl (7) sind mit Freude dabei. © Uli Singer

Nicola und Niki Keller aus Steinebach sind schon länger auf die Biene gekommen. Mittlerweile haben sie 26 Bienenvölker an acht Standorten im Fünfseenland – und seit wenigen Tagen auch das Fachgeschäft „Starnberger Bienenwelt“ in Hechendorf.

Steinebach/Hechendorf – Es ist nun gut fünf Jahre her, da entwickelte Klaus Keller, Chef eines Naturheilkundezentrums in Herrsching, ein neues Elixier aus 56 Kräutern. „Ich wollte es süßen, aber keinen Zucker verwenden“, erzählt er. „Deshalb schlug ich meinem Sohn Niki vor, Imker zu werden und mir einen Honig aus der Region zu liefern.“ Was mehr oder weniger im Scherz gedacht war, sollte das Leben der Familie seines Sohnes verändern.

Beruflich gehört Niki Keller (38) seit 17 Jahren als Fluggerätemechaniker und Lean-Manager im Bereich der Optimierung beim Flugzeugbau zum Team der Ruag am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. „Da ich von jeher, auch schon aus beruflichen Gründen, an den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit interessiert bin, kam mir das Thema Bienen durchaus gelegen“, sagt er und scherzt: „Und fliegen tun sie ja auch.“

Da sich auch seine Ehefrau Nicola (39) für die Idee begeisterte und versprach, mit dabei zu sein, machten die Kellers Nägel mit Köpfen. Sie informierten sich ausführlich, besuchten die Imker-Schule in Landsberg mit abschließender Zertifizierung. „Außerdem habe ich eine landwirtschaftliche Betriebsnummer beantragt und bin somit zur Viehhaltung berechtigt“, erklärt Niki Keller. „Auch Bienen gehören zum landwirtschaftlichen Nutzvieh.“

Mit anfangs fünf Völkern gründete er „Kellers Imkerei“ mit Sitz in Steinebach. Mittlerweile ist das Unternehmen auf 26 Bienen-Völker an acht Standorten im Fünfseenland angewachsen. Um die Arbeit zu erleichtern – „von Optimierung verstehe ich etwas“ – hat der Fluggerätemechaniker sämtliche Bienenstöcke digitalisiert. „So kann ich von zu Hause im Internet kontrollieren, was sich tut, was fehlt und wann ich zusätzlich rausfahren muss.“

Zur wahren Expertin hat sich Ehefrau Nicola entwickelt. Was dazu geführt hat, dass die Bürofachkraft vor wenigen Tagen in Hechendorf die „Starnberger Bienenwelt“ im Nebenerwerb eröffnet hat. In der Inninger Straße 7 gibt es Imkereibedarf und Bienenprodukte und alles, was zum Thema gehört, unter anderem regionalen Blüten- und Waldhonig (auf Bestellung mit individuellen Etiketten), Honigbier und Honigschnaps, das Plüschtier Willi, Kosmetik- und Pflegeartikel, Fachliteratur, Bücher für Kinder und natürlich selbst hergestellte Kerzen aus Bienenwachs, speziell zu Ostern mit entsprechend österlichen Motiven. Zudem werden Exkursionen für Kindergärten, Familien und Unternehmen angeboten.

Damit alles wie am Schnürchen läuft, wird bei den Kellers Arbeitsteilung großgeschrieben, zumal auch die Söhne Maxl (7) und Johannes (1) das Leben der Familie bereichern. „Für mich hat sich durch meine Beschäftigung mit den Bienen auch mein Blick fürs Wesentliche geöffnet“, sagt Nicola Keller. „Ich gehe jetzt ganz anders durch die Natur und sehe jedes noch so kleine Insekt und seltene Blüten, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte.“ Geöffnet hat der Laden montags und mittwochs von 14.30 bis 18 Uhr sowie jeden zweiten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. ULI SINGER