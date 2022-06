Tango und Sehnsucht: Zwei neue Ausstellungen im Rathaus Steinebach

Teilen

Bei der Arbeit: Monika Krüger zeigt in Steinebach vor allem Bilder aus ihrem Pandemie-Refugium El Hiero. © privat

Die Künstlerinnen Carola Macher und Monika Krüger stellen ihre Arbeiten im Rathaus Steinebach aus. Sie erzählen unter anderem von Tangotänzern - und von Sehnsucht.

Steinebach – „Save the bees“ ist der Titel eines Gemäldes, das die Künstlerin Carola Macher gerade im Rathaus in Steinebach präsentiert. In sonnigen, honiggelben und feurigen Orangetönen breitet sie ein weites Feld wie ein Tuch auf der großformatigen Leinwand aus, violette Bäume heben sich kontrastreich vom Hintergrund der sommerlichen Weite ab. Bewusst hat die Künstlerin sich für eine verfremdete Farbgebung entschieden. „Ich will nicht, dass immer alles wie geschleckt aussieht“, sagt sie selbstsicher. Aber sie kann auch realistisch.

Ein schattenspendender Waldweg führt in die Tiefe, die Bäume säumen den Weg wie ein Theatervorhang. Schäfchenwolken auf blauem Himmel schweben federleicht über weiten Feldern, und ein dunkles Bogenfenster wirkt durch eingearbeiteten Sand auf der Fassade und lässig hingeschleuderte blaugrüne Farbspritzer „geheimnisvoll“, wie die Arbeit heißt. Die Künstlerin, die mit Aquarellmalerei angefangen hat und immer mehr zur Abstraktion tendiert, ist seit 2015 Mitglied bei den „Kunstfreunden Wörthsee“. Der Kunstverein präsentiert jährlich eine Gemeinschaftsausstellung und die Einzelausstellung eines Mitglieds. Dieses Jahr ist es also die in Steinebach lebende Carola Macher. Sie kommt eigentlich aus einem medizinischen Beruf, arbeitet aber seit Jahren engagiert an ihrer künstlerischen Entwicklung und besucht Sommerakademien und Malkurse. Daraus ist auch die Freundschaft mit Monika Krüger erwachsen, deren Hauptaugenmerk dem Porträt gilt.

Die Tirolerin zeigt fast schon fotorealistische Bilder, meist von Kindern und Jugendlichen. Sie fängt aber auch gerne Bewegung ein, die Erotik und Hingabe von Tangotänzern etwa, die mit ihren Raum greifenden Schritten und den weit schwingenden Kleidern der Damen die ganze Bildfläche ausfüllen. Meist ist der Hintergrund eine dunkle Bühne, auf der die Tänzer im malerischen Licht glänzen. „Monika ist ausdauernder, ich muss fetzen!“, sagt Carola Macher lachend. Sie mal am liebsten Landschaftsbilder. Denn: „Das läuft einfach.“ Die temperamentvolle Künstlerin betont, dass sie beim spontanen Erfassen einer Landschaft am besten ihr Gehirn ausschalten kann. „Ich muss mich ausprobieren“, erzählt sie. Sie wisse, wie sehr ihre Freundin Monika Krüger während der Pandemie unter der Einsamkeit gelitten hat.

Carola Macher bevorzugt realistische Landschaften in ihrem Schaffen. © privat

Deren Bilder aus dieser Zeit sind reine Sehnsuchtsbilder. Sie spiegeln existenzielle Einsamkeit, die durch eine sich in die Ferne träumende Figur am Meer geradezu ins Unendliche gesteigert wird. Monika Krügers Refugium war während der Pandemie ihr Feriendomizil in El Hierro. Von hier hat sie das Gemälde eines blühenden Feuerbaums in Glutfarben mitgebracht. Die beiden besuchen sich regelmäßig in ihren Ateliers. Carola Machers Atelier war vor Kurzem direkt am Ufer des Pilsensees gelegen, von dem es ein sehr malerisches Winterbild gibt.

Die Ausstellung läuft bis 26. Juni, Samstag und Sonntag ist immer eine der beiden Künstlerinnen anwesend. Geöffnet ist am Wochenende von 14 bis 17 Uhr, werktags zu den Rathausöffnungszeiten.

Astrid Amelungse-Kurth