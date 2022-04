Thema Steg bleibt heißes Eisen

Von: Hanna von Prittwitz

Ein Steg neben dem anderen: Weil es am Wörthsee im Bereich der Gemeinde Wörthsee schon so viele Stege gibt, sollen keine weiteren gebaut werden. © serge schimpfle

Eine Bebauungsplan-Änderung für einen schwarzgebauten Steg – mit einem entsprechenden Antrag hatten es Wörthsees Gemeinderäte jetzt zu tun. Die Mehrheit lehnte ab.

Wörthsee – Der Fall liegt schon Jahre zurück, mindestens fünf, wie Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal am Donnerstag auf Rückfrage berichtete. Damals bauten Anlieger auf ihrem Grundstück am Wörthsee einen Steg samt Plattform. Zuvor soll es bereits eine alte Steganlage gegeben haben, die jedoch über einen längeren Zeitraum nicht aufgebaut worden war. Den Neuaufbau lehnte das Landratsamt ab. Gebaut wurde trotzdem, ein Nachbar verständigte die Behörden. Das Landratsamt schickte daraufhin erst einen Baukontrolleur und dann eine Beseitigungsanordnung. In der Sitzung am Mittwoch hatte der Gemeinderat nun über einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Walchstadt Süd“ für eben diesen Steg, die Terrasse und den Weg zu befinden. Den Antrag stellten die See-Anlieger schon 2019, er wurde damals zurückgestellt. Letzte Instanz ist zwar das Landratsamt beziehungsweise dessen Untere Naturschutzbehörde. Doch auch die Mehrheit der Räte sah am Mittwoch die „vollzogenen Eingriffe auf dem Grundstück mit den städtebaulichen und naturschutzrechtlichen Zielen als nicht vereinbar“.

Die Vorgeschichte geht so: 2019 gab es Überlegungen in der Gemeinde Wörthsee, in einem Bebauungsplan die Stege festzuschreiben. Der damalige Planer Serge Schimpfle sprach damals schon von einem komplizierten Vorhaben. Denn es gibt jede Menge Stege am Wörthsee, rund 250 auf 4,5 Kilometern in den Bereichen Walchstadt bis Steinebach. Für einige, aber nicht alle, gibt es Genehmigungen. Viele stammen auch aus einer Zeit, in der es keiner Genehmigung bedurfte. Sicher ist nur: Neue sollen nicht hinzukommen.

Diese Haltung verstärkte ein Gerichtsbeschluss im Juni 2021. Da ging es zwar lediglich um eine Formalie in Zusammenhang mit einem Stegbau in Steinebach (wir berichteten). Richter Korbinian Heinzeller vom Verwaltungsgericht München sah damals jedoch „keine Ausnahme oder individuellen Grund für den Bau eines Privatstegs“. Es gebe auch noch nicht so viele Stege am Wörthsee „dass es schon wurscht ist“. Eine bedeutsame Bewertung war das für die Gemeinde Wörthsee und das Landratsamt, dem damals schon einige Anträge auf Stegbauten vorlagen.

Aus dem Bebauungsplan ist letztlich nichts geworden. „Das wäre ein zu hoher Aufwand, um den rechtssicher zu machen“, sagt Muggenthal. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde würde mit einer Flut an Klagen überzogen werden, glaubt sie. Benedikt Gritschneder (SPD) teilte in der Sitzung ihre Meinung: „Das Landratsamt kann sich nicht einen Steg raussuchen. Da müsste ein Beseitigungskonzept her und gegen alle Stegbesitzer vorgegangen werden. Das ist allein schon vom Personalaufwand nicht zu bewältigen.“

Dieser Hintergrund wies auch für den wiederaufgelegten Fall die Richtung. „Die Stege, die es gibt, sind okay. Aber es wird keine neuen geben“, bekräftigte Muggenthal. Entsprechend wolle und werde die Gemeinde den Bebauungsplan „Walchstadt Süd“ nicht anfassen und ändern. Die Untere Naturschutzbehörde sieht den vorgenommenen Eingriff auf dem Grundstück aus Sicht des Naturschutzes ebenfalls als „nicht zustimmungsfähig“. Die Anordnung auf Beseitigung liegt derzeit vor Gericht.