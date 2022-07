Titelverteidiger vereitelt „Double“

Da hilft auch der Ausfallschritt nichts mehr: Mit geschickten Stößen und reichlich Körperbeherrschung schickten die erfolgreichen Teilnehmer des Fischerstechens am Wörthsee ihre Kontrahenten ins Wasser. © Andrea Jaksch

Das Seefest am Wörthsee am Wochenende war ein Kracher - auch wegen des Fischerstechens, an dem 18 Männer und zwei Frauen teilnahmen.

Steinebach – Ein in der Sonne glitzernder Wörthsee, keine Wolke am Himmel und zum Abschluss ein großes Feuerwerk: Nachdem das Seefest mit Fischerstechen in Steinebach zweimal coronabedingt ausgefallen war, feierte es in diesem Jahr ein perfektes Comeback. Zahlreiche Gäste kamen am Samstag ans Seeufer am Birkenweg und ließen es sich bei Bier, Steckerlfisch und Blasmusik der Band „Stürzlhamer“ gut gehen.

„Man merkt, dass die Leute im Moment große Lust auf Feste haben. Außerdem weiß ja niemand, was im Winter wieder passiert“, sagte Manfred Sperling, zweiter Vorstand des veranstaltenden Trachtenvereins D’Donarbichler. „Gibt es was Schöneres als ein Seefest bei diesem Wetter?“, fragte Wörthsees Vizebürgermeister Josef Kraus zur Begrüßung, ehe der erste Vorstand der Donarbichler, Jakob Aumiller, die Gäste aufforderte, es bis in die frühen Morgenstunden krachen zu lassen.

Einer der Höhepunkte des Seefests ist neben dem Auftritt der Trachtenkinder traditionell das Fischerstechen. Dabei versuchen zwei Duellanten, die auf einer an einem Ruderboot befestigten Planke stehen, sich gegenseitig mit einer Lanze in den See zu schubsen. Wer zuerst im Wasser landet, verliert. Wie immer, tappten die Veranstalter kurz vor dem Beginn noch im Dunkeln, wie viele Mutige sich für das Spektakel anmelden würden. Doch auch in Bezug auf die Anmeldungen wurden die Erwartungen diesmal übertroffen. „In den letzten Jahren mussten wir manchmal mehrere Aufrufe starten. Diesmal waren die Leute richtig heiß drauf mitzumachen“, sagte Aumiller, der gemeinsam mit Simon Kahl moderierte und als Schiedsrichter fungierte.

Mehrmaliger Sieger landet im Wasser - vor dem ersten Duell

Die hohe Teilnehmerzahl hatte möglicherweise auch mit dem heißen Wetter und der angenehmen Wassertemperatur von 24 Grad zu tun, bei der sich der Sprung ins Nasse eher wie eine Belohnung als eine Bestrafung anfühlte. Anders als beim bislang letzten Seefest vor drei Jahren, als sich lediglich 14 statt Teilnehmer gefunden hatten, war diesmal aufgrund der 20 Eingeschriebenen (zwei Frauen und 18 Männer) sogar ein Vorentscheid nötig. Und schon der startete spektakulär. Der in TSV-1860-Trikot und Lederhose angetretene mehrmalige Sieger Christoph Wihan fiel noch vor dem ersten Duell gleich zweimal ins Wasser.

Der Siegerpokal ging, wie schon vor drei Jahren, an Florian Aumiller. Der 21-Jährige, weder verwandt noch verschwägert mit Donarbichler-Vorstand Jakob Aumiller, präsentierte sich von Beginn an sehr stabil und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Vergeblich auf das „Double“ hoffte Hannes Lindhuber, der sich am vergangenen Wochenende den Titel beim Fischerstechen in Weßling gesichert hatte. Der 45-Jährige, der erneut mit einem Gummifisch als Kopfbedeckung antrat, schaffte es zwar erneut ins Finale, musste sich dort aber Aumiller geschlagen geben. Aufs Podium schaffte es außerdem der von den Moderatoren als „Zugroaster“ bezeichnete Japaner Dariush Uchimura, Vierter wurde der Schauspieler Christoph von Friedl.

Kaum ein Platz noch frei: Mehrere hundert Zuschauer fieberten von der Wiese des Badegeländes Birkenweg aus bei den Wettkämpfen auf dem Wasser mit. © Photographer: Andrea Jaksch

Im Anschluss an die Siegerehrung gab es nach Anbruch der Dunkelheit unter dem Jubel der Gäste ein großes Feuerwerk über dem See. Die Feier war damit aber noch lange nicht vorbei. Die Anwesenden hielten sich an die Aufforderung von Vorstand Aumiller zur Begrüßung und ließen es bis tief in die Nacht krachen – natürlich auch die Donarbichler selbst.

Das hinderte sie aber nicht daran, anschließend noch fleißig aufzuräumen. Schließlich musste spätestens um 6 Uhr in der Früh das Chaos der Nacht beseitigt sein, damit am nächsten Morgen die Badegäste wieder die komplette Liegewiese zur Verfügung haben – auch das gehört zur Tradition am Wörthsee. te