Tüfteln an der neuen alten Ortsmitte

Von: Hanna von Prittwitz

Beim Kirchenwirt in Steinebach soll die neue alte Ortsmitte mit mehr Aufenthaltsqualität und Maibaumplatz entstehen. Die Gemeinde ist auf dem Weg dahin. © skizze: zwopk

Die Ortsmitte rund um den Kirchenwirt in Steinebach soll in neuem Glanz erstrahlen. In der Sitzung am Montag legten Wörthsees Gemeinderäte weitere Schritte für die Realisierung fest.

Steinebach – Eine Rückverlegung des Maibaums an seinen historischen Standort beim Kirchenwirt, Obstbäume beim jetzigen Maibaumplatz, eine Verengung der Straße vom Friedhof kommend und spezielles Straßenpflaster: Christian Wagner vom Büro zwopk hatte schon 2021 die Ergebnisse einer Feinstudie in einer Sondersitzung vorgelegt (wir berichteten). Am Montag beschlossen die Räte die modifizierte Fassung. Nun soll ein ausführendes Büro ausgeschrieben werden, das die Umsetzung angeht.

Auch wenn die Bürgerbefragungen zum Thema wegen der Pandemie nicht so ausführlich vonstattengehen konnten wie gewünscht, so liegen zur Gestaltung der Ortsmitte beim Kirchenwirt doch auch zahlreiche Vorschläge aus der Bevölkerung vor, die umgesetzt werden sollen. Dazu zählt der Wunsch, die „gefühlte“ Ortsmitte auch optisch zum Mittelpunkt Steinebachs zu machen. Und den Verkehr zu entschärfen, der die Nerven aller strapaziert. Folgende Änderungen stehen an:

Verkehrsberuhigung

Beschlossene Sache ist, auf Höhe des Friedhofs der Kirche St. Martin die Fahrbahn der Etterschlager Straße inselartig zu verengen. „Das ist auch ein Wunsch des Staatlichen Bauamts in Weilheim“ erklärte Wörthsees Bauamtschef Uwe Kreisselmeier im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Der Verkehr solle auch nicht mehr aus Richtung Auing hinauf in die Ortsmitte schießen, sondern abgebremst werden. Begegnungsverkehr von Bussen ist nach wie vor möglich, die Fahrbahn ist sechs Meter breit. Für Fußgänger ist jeweils ein 1,50 Meter breiter Gehsteig vorgesehen. Es soll auch bei Tempo 30 bleiben in dem Bereich.

Die Kreuzung

Spezielle Pflaster auf Straße, Gehwegen und Vorplätzen im Kreuzungsbereich zwischen Kirchenwirt, Kirche, Maibaumplatz und Geschäftshaus sollen den Bereich aufwerten, dazu kommen Baumpflanzungen. Vorgesehen sind zudem überdachte Buswartehäusl an der Hauptstraße. Der Kreuzungsbereich soll das gleiche Niveau haben.

Der Maibaumplatz

Der Maibaum soll an seinen historischen Standort zurückkehren – der befindet sich gegenüber des Kirchenwirts auf der Seite, auf der das Geschäftshaus mit der Apotheke steht. Allerdings muss die Verwaltung diesbezüglich noch mit dem Besitzer der Flächen sprechen. Vorteile des Standorts sind: Die Struktur der Fläche ist bereits platzartig, sie hat einen direkten Bezug zur Ortsmitte und das Aufstellen des Maibaums ist leichter. Der Höhenunterschied kann durch eine Terrassierung mit Sitzbändern strukturiert werden, so die Planer.

Die Friedhofsmauer

Die Friedhofsmauer bestimmt die Ansicht der Ortsmitte. Schon bei der Sondersitzung 2021 hatte Planer Christian Wagner die marode Optik angesprochen, die alte Stützwand vor der Kirche ist rissig und sanierungsbedürftig. Ein Verputzen mit hellem Anstrich soll dem Gebäude „eine solide Basis“ verschaffen, dazu kommt ein elegantes Stahl- und Gusseisengeländer. Damit sind alle einverstanden.

Platz vor Mesnerhaus

Auf dem Platz vor dem Mesnerhaus sollen Baumpflanzungen den dörflichen Charakter stärken und auch im Sommer vor Hitze schützen. Denkbar sind auch Sitzbänke. Was mit dem Kriegerdenkmal geschieht, darüber möchte die Gemeinde noch mit dem Reservistenverein beraten, das ist offen. Die Planer betrachten eine Versetzung als möglich, und zwar in die Mitte, in der noch der Maibaum steht – oder aber an die nördlichen Platzkante.

Dorfplatz/Kirchenwirt

Der Dorfplatz soll eine ganz eigenständige Atmosphäre erhalten. Die Kastanien entlang der Weßlinger Straße sollen möglichst erhalten bleiben, Sitzbänke die Aufenthaltsqualität verbessern.

Die Räte waren mit den Ausführungen im Großen einverstanden. Über das Kriegerdenkmal müsse jedoch unbedingt noch mit den Reservisten beraten werden, betonte Bürgermeisterin Christel Muggenthal. Abgesehen von diesem Punkt beschloss das Gremium mehrheitlich, den Vorschlägen Wagners zu folgen. Die Verwaltung wird mit der Ausschreibung eines Fachbüros beauftragt.