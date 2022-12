In Gedanken auch an der Front

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Wenn der Krieg vorbei ist, wollen sie sich in der Ukraine treffen: (v.l.) Sassa Bäumler und Pfarrerin Susanne Parche sowie Olena Shylova, Nina Pereverzieva, Maryna Sviechnikova und Olesia Verpivska. Die Ukrainerinnen leben in Wohnungen in Wörthsee und arbeiten hier auch. Alle haben Kinder. © Dagmar rutt

Was für eine Vorstellung: Weihnachten in der Fremde, die Ehemänner, Lebenspartner, Söhne, aber auch Großeltern im Krieg, ohne Strom, in Dunkelheit und Kälte. Vier Ukrainerinnen erzählen, wie sich Weihnachten in diesen Tagen für sie anfühlt – und beweisen auch Humor.

Walchstadt – Olesia Verpivska (32) hat den Tag in der Küche gestanden und Ravioli, gefüllt mit Kartoffelstampf, gekocht. Ein traditionelles Gericht. „Das gab es an Weihnachten immer in der Ukraine“, sagt sie und lächelt tapfer. „Das Leben muss weitergehen.“ Seit März, wenige Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, lebt sie mit ihrem Sohn Timofli (10) bei Sassa Bäumler in Walchstadt.

Anfangs waren sie zu sechst. Die Tante lebt mittlerweile in einer Wohnung in Wörthsee, Olesias Schwester Olena jedoch ist mit ihrer Tochter Mira und ihrer Mutter im Herbst nach Odessa zurückgekehrt. Dort leben ihr Vater, ihr Lebensgefährte und ihr Bruder. Auch Olesia hatte das versucht. Nach wenigen Tagen floh sie mit Timofli erneut, aus Furcht. „Ich muss sehr dankbar sein, hier zu sein, aber ich bin auch sehr traurig“, beschreibt die 32-Jährige ihre Gefühle in diesen Tagen. Mit Olena Shylova (42), Nina Pereverzieva (36) und Maryna Sviechnikova (40), alle leben in Wörthsee, sitzt sie am Tisch in der Küche von Sassa Bäumler. Sechste im Bunde ist Pfarrerin Susanne Parche. Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, der Kirche und der Gemeinde stellten Parche und Bäumler Sprachkurse auf die Beine, organisierten Unterkünfte. Derzeit wohnen weniger als 100 Ukrainerinnen im Ort. Die Kinder gehen dort zur Schule, die Frauen versuchen irgendwie, ihr Leben zu regeln.

In Gedanken sind alle bei ihren Eltern, von denen viele aus Altersgründen zu Hause geblieben sind, und ihren Partnern an der Front. Auch der große Sohn von Maryna Sviechnikova ist in Dnipro. Kämpfen muss der 24-Jährige aber nicht. „Noch nicht“, sagt sie. Oft gebe es nur drei Stunden Strom, dann sechs Stunden keinen. Es ist kalt in der Ukraine, und dunkel, berichten die Frauen.

Pfarrerin Susanne Parche sitzt zunächst still dabei. Weihnachten sei anders in diesem Jahr, sagt sie. „Still, geerdet, belastet, das sind so die Worte, die mir einfallen dazu.“ Sie habe über die Monate beobachtet, wie die Ukrainerinnen schnell „Stück für Stück in die Selbstständigkeit ausgezogen sind“. Vieles sei geregelt, aber das ist nun auch ein Problem. „Die Dringlichkeit, dass man weiter helfen muss, ist aus dem Bewusstsein gefallen“, sagt Sassa Bäumler. Sie ist froh um Fördertöpfe der evangelischen Kirche, mit denen beispielsweise Sprachkurse finanziert werden. Große Sorgen macht sie sich um die Kinder. Sie seien der Grund, warum einige Ukrainerinnen ins Kriegsgebiet zurückgekehrt seien. „Die Kinder können unsere Sprache nicht, finden keinen Anschluss, sind isoliert und traumatisiert.“ Dringend bräuchten sie psychologische Unterstützung, auch dafür gebe es einen Fördertopf der evangelischen Landeskirche. Doch es fehlt an Psychologen. In Bäumlers Kopf arbeitet es, das wird eins der nächsten Themen sein, die sie anpacken will.

Zurück zum Fest. Auch die Ukrainer kennen den klassischen Weihnachtsbaum, und gleich werden Handys gezückt und Bilder gezeigt von geschmückten Tannen – und auch Kunstbäumen. Olesia Verpivskas Vater ist immer mit seinem Enkel Timofli in den Wald gegangen, um einen Baum zu schlagen. Noch vor einem Jahr war das so. Sie schluckt. Immer mehr Ukrainer hätten aber Plastikbäume, und gleich wird am Tisch eifrig diskutiert. Die Gründe? „Für die Bäume muss nur einmal gezahlt werden – und ihr Einsatz schont die Natur“, erklärt Olena Shylova.

Früher, da feierte Olesia Verpivska mit ihrer Familie Weihnachten wie alle orthodoxen Christen in der Ukraine am 6. Januar. An diesem Tag besuchen die Patenkinder ihre Paten und es gibt Geschenke, die Familie kommt zusammen. Heute ist sie jedoch so voller Zorn, dass sie die russische Sprache verweigert und Weihnachten mit den Bäumlers klassisch deutsch feiern will. Für Olena Shylova, Nina Pereverzieva und Maryna Sviechnikova ist Weihnachten jedoch nach wie vor am 6. Januar – nach dem julianischen Kalender. Am 24. Dezember treffen sie sich aber auch: „Wir essen zusammen“, sagt Maryna Sviechnikova.

In der Ukraine bereiten die Familien an Weihnachten ein aufwendiges Menü vor. Es beinhaltet zwölf Speisen in Erinnerung an die zwölf Apostel. Das Familienoberhaupt spricht ein Gebet, alle probieren den ersten Gang, die Kutya. Diese Speise wird aus Weizen oder Gerstenbrei mit Rosinen, Mohn, Honig und Nüssen zubereitet – ein Symbol für Fülle und Wohlbefinden. Danach gibt es Krautrouladen, Kartoffeln, Salate, Knödel, Kraut, Eintopf und mehr. Nicht zu vergessen ist das ukrainische Lied „Shchedryk“, bei uns bekannt als „Carol of the Bells“. Wieder zücken die Frauen ihre Handys und in der Küche steigen die glockenhellen Stimmen eines Chors und eine bekannte Melodie auf.

So viele Erinnerungen. Und nur ein Wunsch in diesem Jahr. „Wir wünschen uns Frieden, und dass wir nach Hause können“, sagen die vier wie aus einem Mund. Auch in der Ukraine werden an Weihnachten Kerzen brennen – „nicht nur, weil das Licht ausfällt“, wie Maryna Sviechnikova betont. Und dann gibt sie noch einen Spruch zum Besten, dessen sanftere Übersetzung lautet: „Aber wir sehen sogar im Dunkeln, dass die Russen nichts taugen.“