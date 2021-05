Ungebetener Gast, unangenehmer Fund

Wegen Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei in Steinebach.

Ein ungewöhnlicher Fall von Hausfriedensbruch beschäftigt die Polizei Herrsching. Ein Unbekannter war nachts in einem Garten an der Kuckuckstraße in Steinebach unterwegs.

Steinebach - Eine auf dem Grundstück eines 55-jährigen Steinebachers montierte Kamera hatte aufgezeichnet, wie gegen Mitternacht ein mit Fischerhut, dickerer Regenjacke und Bauchtasche ausgerüsteter Mann scheinbar orientierungslos durch den Garten irrte, diesen dann aber wieder verließ. Vermutlich gelangte die Person über den nördlich gelegenen Wald auf das Grundstück des Steinebachers. Ob ein im Anschluss entdeckter Haufen Fäkalien mit dem Besucher in Verbindung steht, ist offen. Die Polizei bittet unter (0 81 52) 8 30 20 um Hinweise.