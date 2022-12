Veränderung auf dem Burgselberg

Von: Hanna von Prittwitz

Echter Luxus, ein privater Swimmingpool. Aber auch zeitgemäß? © Matthias Balk

Moderne Flachdachbungalows statt alter Villen: Der Burgselberg in Steinebach ändert sein Gesicht. Jedoch nicht ohne Diskussionen im Gemeinderat. Auch über einen Swimmingpool.

Steinebach – Mehrere Bauanträge hatten Wörthsees Gemeinderäte kurz vor der Winterpause noch zu bearbeiten. Einer davon drehte sich um ein größeres, privates Bauprojekt am Burgselberg in Steinebach. Den Unterlagen nach soll dort im Allgemeinen Wohngebiet ein bestehendes Einfamilienhaus mit Nebengebäude abgebrochen werden. Auf dem Grundstück nebenan ist in den vergangenen Monaten ein großer, moderner Flachdachbungalow entstanden. Von den neuen Plänen waren nicht alle begeistert. Auch aus ökologischen Gründen. Doch es gilt Paragraf 34 – da ist ausreichend, wenn sich das Projekt einfügt.

Beantragt wurde der Neubau eines Einfamilienhauses mit separatem Atelier, eines Nebengebäudes und eines Swimmingpools mit 20,56 Quadratmetern samt Terrasse. Das Atelier werde von den Eigentümern für private künstlerische Tätigkeiten benutzt, so die Verwaltung. Es sei mit einer talseitigen Wandhöhe von 4,14 Metern, einem Flachdach und einem offenen Stellplatz geplant. Das Einfamilienhaus solle zweigeschossig werden, im Untergeschoss ist eine Tiefgarage mit vier Stellplätzen vorgesehen, außerdem noch ein Fitnessraum mit Sauna. Die Tiefgarage werde durch eine neue Zufahrt über die Etterschlager Straße erschlossen.

„Wegen der Bebauung nebenan können wir dagegen nichts sagen“, eröffnete Bürgermeisterin Christel Muggenthal die Diskussion. Dirk Bödicker (WA) überraschte der Antrag nicht. „Das war klar, dass das kommt.“ Wegen der Niederschlagswasserthematik könne er aber nur schwer zustimmen, „wir wissen nicht, wie die Verhältnisse dort sind“. Auch den Bau des Schwimmbads und des Ateliers lehne er ab. „Vielleicht kann man den Antrag aufteilen und getrennt abstimmen.“ Fraktionskollegin Johanna Benz wurde noch deutlicher. Der Grundwasserspiegel sinke insgesamt. „Wir verschwenden unsere Ressourcen“, sagte sie mit Blick auf den Wasserverbrauch eines Pools, der sich noch dazu in Seenähe befinde. Sie forderte, die Planung abzulehnen. „Warum können wir nicht einmal anders denken. Wir lassen uns nicht auf die Zukunft ein und genehmigen alles.“ In vielen Grundstücken befänden sich mittlerweile Pools. „Das ist nicht zeitgemäß“, sagte Benz im Nachgang im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Und schlug vor, die Bausatzung zu ändern. Bürgermeisterin Muggenthal hält dies nicht für umsetzbar, „zumindest nicht in bebauten Gebieten“. Wenn die Gemeinde auf einer unbebauten Fläche Bauland ausweisen würde, dann könne über etwaige Festsetzungen diskutiert werden. „Ich bin auch nicht begeistert, dass dort ein Pool entstehen soll“, sagte sie.

Jakob Aumiller und Carina Bedacht, CSU, verteidigten den Bau von Pools insgesamt. Aumiller wies darauf hin, dass sie oftmals mit Wärmepumpen und Fotovoltaik betrieben würden. „Ich sehe bei uns auch kein Grundwasserproblem.“ Bedacht erinnerte daran, dass erst vor Kurzem an anderer Stelle in der Gemeinde ein Pool genehmigt worden sei.

Letztlich winkte die Mehrheit den Antrag durch. Allerdings mit dem Zusatz, dass der Bau des Swimmingpools kritisch gesehen wird und ein Entwässerungsnachweis nachzureichen ist. Außerdem soll auf Vorschlag von Dr. Harald Lossau (FW) mit dem Antragsteller über den Bau eines Gehwegs gesprochen werden. Benedikt Gritschneder (SPD) hatte noch auf den alten Bestand hingewiesen, ein Isartaler Holzhaus mit Wandmalereien. „Das sollte der Denkmalschutz noch mal prüfen.“