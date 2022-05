Viele „Dankeschöns“ für Verkehrsumfrage

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Der Verkehr plagt viele Menschen zunehmend, auch in Wörthsee. Das bestätigt eine Umfrage, die eine Bürgerinitiative durchgeführt hat. Nun liegt das Ergebnis vor.

Tempo 30 im Ort: Das wünschen sich einige Wörthseer bei einer Verkehrsumfrage. © Arno Burgi

Der Verkehr plagt viele Menschen zunehmend, auch in Wörthsee. Das bestätigt eine Umfrage, die eine Bürgerinitiative durchgeführt hat. Nun liegt das Ergebnis vor.



Wörthsee – Rund 2000 Fragebögen hat eine Initiative von Menschen „die sich in sozialen Projekten, in Naturschutzvereinen, für die Artenvielfalt, beim ADFC und in anderen Gruppen engagieren“, in der Gemeinde Wörthsee verteilt (wir berichteten). 207 Fragebögen kamen zurück, wie Sprecherin Doja Muggenthaler in einer Pressemitteilung berichtet. Der Tenor der Antworten: Viele wünschen sich Tempo 30 und Zebrastreifen an Gefahrenstellen, und zudem Bodenschwellen.

Doja Muggenthaler ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Wir freuen uns, dass so viele Wörthseerinnen und Wörthseer sich auf die Aktion eingelassen haben.“ Es habe auch nur wenige kritische Bemerkungen wie „Ihr spinnt“, oder „Führerschein abgeben“ gegeben, dafür aber sehr viele „Dankeschöns“ und detaillierte Vorschläge.

Demnach wünschen sich 154 Befragte Tempo 30 im ganzen Ort (75 Prozent der Rückläufe). Viele Menschen hätten geschildert, dass sie „sehr unter dem Lärm leiden, da viele Raser den Ort durchqueren und zahlreiche Lastwagen durch Wörthsee fahren“. Noch mehr Befragte, nämlich 161 „wünschen sich Zebrastreifen an gefährlichen Stellen“, berichtet Muggenthaler. Und zwar vor allem beim Edeka und an der Schulstraße (beide an der Etterschlager Straße). „Beim S-Bahn-Fußweg erhoffen sich 84 Befragte entweder Zebrastreifen oder eine andere Form des Überweges.“

Um Raser aufzuhalten, hätten viele Befragte vorgeschlagen, mehr Bodenschwellen einzubauen, vor allem an den Ortseingängen. „Ein Bürger schrieb uns: Wenn wir den Verkehr nicht ausbremsen, geht unser Ort kaputt!“, berichtet Muggenthaler. „Zudem wurde uns eine ganze Reihe von Unfällen, schwerere und leichtere, sowie viele Beinahe-Unfälle geschildert.“

Problematisch finden zahlreiche Wörthseer die sogenannte Pizzakreuzung in Steinebach. „Dazu hatten wir vor drei Jahren schon einmal einen Antrag gestellt“, erinnert Muggenthaler. Damals hätte sich auch der Gemeinderat für Zebrastreifen ausgesprochen. Die Umsetzung sei daran gescheitert, dass mit der Etterschlager Straße auch eine Staatsstraße betroffen ist.

„Da man bei vielen Details geteilter Meinung sein kann, Verbauungen teuer sind und lange dauern, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass mit der Einführung von Tempo 30 schon mal sehr viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen wären“, findet Muggenthaler. „Das könnte schnell gehen und würde auch nicht viel kosten.“ Die initiative plane nun eine Veranstaltung zu Tempo 30. „Und wir werden entsprechende Anträge stellen. Dieses Meinungsbild, das durch unsere Umfrage entstanden ist, gibt uns die Grundlage dafür.“