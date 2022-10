Vom Autosteuer an den Kaffeeröster

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Er hat umgesattelt: Markus Eifler an seinem Röster in seiner Kaffeemanufaktur „See-Bohne“ in Etterschlag. Akribisch hat sich der Steinebacher dafür ausbilden lassen. Vorher war er 21 Jahre lang Fahrlehrer. Wenn Sie das tun, hören Sie die Bohnen schreien. Markus Eifler über das Lagern von Kaffeebohnen im Kühlschrank © Dagmar Rutt

21 Jahre lang brachte Markus Eifler Menschen das Autofahren bei. Dann musste er sich beruflich umorientieren. Zum Glück mochte er immer schon gerne Kaffee. Seit einigen Monaten nun röstet er selber und betreibt bei Etterschlag die Kaffeemanufaktur „See-Bohne“.

Etterschlag – Die einen trinken Kaffee und achten gar nicht so darauf, wer ihn wie zubereitet, Hauptsache, er ist heiß. Andere jedoch zelebrieren ihn, malen die Bohnen selbst, haben eine Siebträgermaschine oder gießen den Filter liebevoll per Hand auf. Für sie ist die kleine Kaffeemanufaktur „See-Bohne“ im Handwerkerhof der Familie Jursch in Etterschlag eine gute Adresse. Denn dort erhalten sie von Röstmeister Markus Eifler handgeröstete Spezialitäten. Der einstige Fahrschulbetreiber und -lehrer aus Steinebach hat umgesattelt.

Als Fahrlehrer sind Geduld, Pragmatismus und Genauigkeit unverzichtbar. Entsprechend akribisch kümmerte sich Eifler auch um seine zweite Karriere, nachdem sich abzeichnete, dass er seinen Job als Fahrlehrer aus gesundheitlichen Gründen langfristig nicht mehr würde ausführen dürfen. „Ich habe mich gefragt: Was kann ich? Was darf ich? Wo ist mein Potenzial? Und was würde mir Spaß machen?“, erzählt Eifler beim Gespräch in seiner kleinen Kaffeemanufaktur.

Gemütlich ist es dort. An einer Bar können die Kunden die verschiedenen Kaffeesorten kosten, es gibt eine schöne Siebträgermaschine, Kaffeemühlen, auch einen Vollautomaten für die Demonstration. In den Regalen bietet Eifler hochwertiges Zubehör an. Herzstück ist jedoch der stattliche Röster. Gute 500 Kilogramm schwer ist die Maschine, in die Eifler die naturbelassenen Kaffeekirschen einfüllt. Rund 30 000 Euro kostet so ein Gerät, ewig musste Eifler auf die Lieferung warten und solange die Bohnen von einem Freund rösten lassen. Um das stattliche Gerät in den ersten Stock in die Manufaktur zu heben, musste im August dann sogar ein Kran her – und ein Dachfenster ausgebaut werden.

Eifler ging seine zweite Karriere sehr konzentriert an. Er machte eine Barista-Schulung, legte die IHK-Prüfung zum Kaffee-Sommelier ab, absolvierte ein Praktikum in einer Rösterei bei Wuppertal, besuche die Kaffeeschule Hannover und nahm an einer Röstwoche in der „Berlin School of Coffee“ teil. An der Wand hängen seine Auszeichnungen und Zertifikate. Bescheiden ist er trotzdem. Dass er selbst nun Schulungen durchführt, daran will er noch gar nicht denken. „Dazu stehe ich zu sehr am Anfang meiner Laufbahn als Röster.“

Sehr wohl aber bietet Eifler Freitagnachmittag einen Kaffeeklatsch an. Von 16 bis 17 Uhr gibt es zu ausgewählten Kaffeespezialitäten ein kurzes Referat rund um die Magie der kleinen Bohnen – das ganze kostenlos gegen eine Spende. Bei so einem Kaffeeklatsch erfahren die Besucher dann zum Beispiel, dass Espresso immer umgerührt gehört, auch wenn kein Zucker drin ist, weil sich dann die verschiedenen Geschmacksstoffe verteilen; welche Rolle das Tempern spielt, also das Andrücken des Kaffees im Siebträger; wann der Kaffee zu heiß ist – nämlich wenn das „flushen“ ausgelassen wurde, also das Durchlassen einer kleinen Wassermenge vor der Kaffeezubereitung im Siebträger. Und wann der Handfilterkaffee bitter wird – nämlich wenn das sogenannte „Blooming“, das Anfeuchten des Kaffees im Filter mit heißem Wasser zu lang gedauert hat. Über all diese Feinheiten weiß Eifler sehr gut Bescheid und hat auch selbst einen kleinen Kaffeeleitfaden entworfen.

Die Kaffeekirschen kauft Eifler bei List & Beisler in Hamburg. Das Unternehmen gibt es seit 1901, und Eifler weiß, dass dort auf reine Qualität, kurze Lieferwege und faire Arbeitsbedingungen Wert gelegt wird. Die Kaffeekirschen kommen aus Äthiopien, Kolumbien, Guatemala, Costa Rica und Brasilien, im Sortiment hat Eifler drei Espresso-Sorten, darunter auch entkoffeinierte, und sieben Kaffees. Biozertifiziert ist Eifler nicht, „das könnte ich gar nicht bezahlen“. Aber er hat großes Vertrauen zu seinem Importeur, dessen große Jutesäcke mit den Bohnen in der Nähe des Rösters lagern.

Die Kaffeekirschen sind grünlich und schmecken gar nicht nach Kaffee. Der besondere Geschmack entwickelt sich erst bei der Röstung. Diese dauert bei Eifler um die 20 Minuten, bei einer Temperatur von um die 200 Grad. Industrielle Röstung arbeitet mit viel kürzeren Zeiten und viel höheren Temperaturen, einige kühlen die Bohnen danach sogar mit Wasser runter. „Das macht ein Handröster niemals“, sagt Eifler. Noch ein Grund, weshalb kleine Kaffeemanufakturen im Trend sind. Denn die handgerösteten Bohnen schmecken einfach aromatischer und intensiver, das ist Fakt. Eifler findet: „Es lohnt sich immer, dafür etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen.“ Was die Aufbewahrung angeht, noch ein Tipp: Bohnen möglichst in der Vakuum-Tüte lassen und gut verschließen. Und niemals in den Kühlschrank legen. „Wenn Sie das tun, hören Sie die Bohnen schreien“, sagt Eifler und lacht.

Geöffnet ist Markus Eiflers Kaffeemanufaktur im Handwerkerhof Etterschlag, Münchner Straße 30, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags von 9 bis 14 Uhr. Termine können auch unter (0 81 53) 997 67 61 vereinbart werden.