Von Steinschlag zu Wörthsee

Von: Hanna von Prittwitz

Barbara Blankenburg hat zum Thema 50 Jahre Wörthsee tief im Archiv gegraben. © Photographer: Andrea Jaksch

50 Jahre ist er her, seit sich fünf kleine Orte zu der Gemeinde Wörthsee zusammenschlossen. Um ein Haar hätte die Gemeinde damals den Namen Steinschlag erhalten. Was es damit auf sich hat und noch viel mehr, das fördert eine Ausstellung zutage, die am Freitag im Rathaus in Steinebach eröffnet wird.

Wörthsee – Das entscheidende Datum ist der 1. Januar 1972. An diesem Tag schlossen sich die Ortschaften Steinebach, Auing, Etterschlag, Walchstadt und Schluifeld zu der Gemeinde Wörthsee zusammen. Der Schritt erfolgte im Rahmen der Gebietsreform im Freistaat Bayern, die zwischen 1971 und 1980 erfolgte. Ihr Ziel war, leistungsfähigere Gemeinden und Landkreise zu schaffen. Soweit alles bekannt. Die Entstehung Wörthsees allerdings liest sich dann doch fast wie ein Krimi. Denn Archivarin Barbara Blankenburg hat in den Tiefen eines dicken Aktenordners doch noch das eine oder andere Detail ausgegraben, das in den Jubiläumsjahren zuvor in Vergessenheit geraten war. Nachzulesen ist die Geschichte der Gemeinde ab Samstag, 2. Juli, 18 Uhr, im Foyer des Rathauses. Zugleich beginnt auf dem Vorplatz ein Bürgerfest.

Seit Herbst hat sich Barbara Blankenburg durch die Unterlagen gearbeitet. „Ich musste viel lesen, auch zwischen den Zeilen“, sagt sie. Geholfen hätten ihr auch die Informationen des Heimatvereins und anderer Archivare. „Dennoch war es nicht ganz einfach.“ Seit 2015 hat die 41-Jährige das Amt in Wörthsee inne, zugleich ist sie als Archivarin in Dießen tätig. Unter anderem konzipierte sie die erfolgreiche Ausstellung zu Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg und fand im Archiv der Gemeinde drei wertvolle, fast 200 Jahre alt Silbermedaillen, die bis dahin unbemerkt in einem Schrank gelegen hatten (wir berichteten).

Nun also das Gemeindejubiläum. Bei ihren Recherchen entdeckte Blankenburg beispielsweise Hinweise auf die Namensgebung. So soll der damalige Starnberger Landrat Dr. Rudolf Widmann vorgeschlagen haben, aus Steinebach und Etterschlag den Namen Steinschlag für die Gemeinde zu kreieren. Eine Abstimmung verhinderte dies gerade noch, die Bürger waren sich stattdessen ziemlich einig darüber, ihre Gemeinde Wörthsee nennen zu wollen. Der Starnberger Merkur titelte seinerzeit: „Kein Steinschlag am Wörthseestrand.“

Insgesamt waren die Orte spät dran. „Richtig angestoßen hat die Umsetzung der Reform Dr. Heinrich Lang, der damalige Bürgermeister von Steinebach“, erzählt Blankenburg. Entscheidend für die Zustimmung sei auch die Schulsituation gewesen. In allen Dörfern habe es damals kleine Schulhäuser gegeben. „Das waren oft nur Häuschen mit einem Schulsaal, und von hinten bis vorne gab es zu wenig Platz.“ Ein Zusammenschluss sollte den Bau einer Grundschule für alle ermöglichen. Diese Aussicht überzeugte schließlich auch die besonders skeptischen Etterschlager.

Gerade war die Schulfrage beantwortet, tat sich noch eine letzte Krise auf. Diesmal im Zusammenhang mit Zuschüssen für Etterschlag. Letztlich musste der damalige bayerische Innenminister Bruno Merk die Zusage machen, dass den Etterschlagern durch den Zusammenschluss keine finanziellen Nachteile entstehen. 1972 zählte die Gemeinde Wörthsee dann rund 3000 Einwohner. Heute sind es 5236.

In diesen Tagen ist Barbara Blankenburg noch mit den letzten Arbeiten für die Ausstellung beschäftigt. Die Schautafeln sind fertig und werden nun gedruckt. Zu sehen sind sie im Rathausfoyer bis zum Samstag, 16. Juli zu den Öffnungszeiten des Rathauses. Diese sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 16 bis 18.30 Uhr. Außerdem ist das Rathaus am 2., 9. und 17. Juli von 15. bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 1. Juli statt, und beginnt um 19 Uhr.