Festgefrorener Vogel entpuppt sich als Boje

Besorgte Fußgänger wollten abends auf dem See einen festgefrorenen Vogel entdeckt haben. Die Sache ging gut aus.

Walchstadt - Fehlalarm der besonderen Art in Walchstadt: Wie Kommandant Alexander Seelig gestern berichtete, wurde die Feuerwehr Walchstadt am Freitagabend gegen 20 Uhr von Fußgängern über einen festgefrorenen Vogel auf dem Wörthsee verständigt. Seelig war da gerade in Österreich und gab den Kollegen in der Heimat Bescheid. Weil die Feuerwehr nur über ein Privatgrundstück an die Stelle des Sees gelangen konnte, wurde der Alarm ausgelöst. Die Feuerwehrleute fanden jedoch nichts. Das Rätsel löste sich erst am nächsten Tag: „Es war eine Boje“, sagte Seelig. Dennoch gelte: Lieber einmal zu viel alarmiert als einmal zu wenig.