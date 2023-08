Warten auf ein kleines Bauteil

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Steht bereits seit Monaten und funktioniert bis heute nicht: die Ampelanlage an der Anschlussstelle Wörthsee. Die Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt, erst vor zwei Wochen hat es wieder gekracht. © dagmar rutt

Im Herbst 2022 installierte das Staatliche Bauamt Weilheim an der Anschlussstelle Wörthsee zur A 96 Ampelanlagen. Bis heute funktioniert diese nicht, weil ein elektronisches Bauteil fehlt.

Wörthsee/Weßling – Als das Staatliche Bauamt im Oktober 2022 an der Anschlussstelle Wörthsee eine Ampel installierte, war die Freude nicht zuletzt bei der Feuerwehr Weßling groß. Denn diese musste regelmäßig ausrücken, weil sich die Kreuzung zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt hatte. Die Ampel steht seit Oktober 2022. Aber sie funktioniert nicht. Der Grund: „Wir warten noch auf ein elektronisches Bauteil“, antwortet Jacob Eberle vom Staatlichen Bauamt Weilheim leicht strapaziert auf Rückfrage des Starnberger Merkur.

Als 2015 die Weßlinger Umfahrung fertiggestellt wurde, begann bei der Ausfahrt auf die A 96 eine regelrechte Unfallserie. „Wir sind alle zwei Wochen ausgerückt, das kann man so sagen“, berichtete Weßlings Feuerwehrkommandant Michael Schütz gestern. Meistens kracht es, wenn Autofahrer von Etterschlag kommend auf die Autobahn nach München auffahren wollen. „Sie unterschätzen das Tempo der aus Weßling kommenden Verkehrsteilnehmer und denken sich: Das schaffe ich“, erklärt Schütz. Zum Glück allerdings habe es bisher nur Unfälle mit hohen Blechschäden geben, den letzten übrigens erst vor zwei Wochen. „Wir rätseln schon länger, warum das Staatliche Bauamt die Ampel nicht einfach einschaltet“, sagt Schütz. Die Unfälle an der Kreuzung liefen bei der Feuerwehr schon als „El Clásico“. „Wenn da der Alarm kommt, wissen wir schon, was los ist.“ Früher habe die Feuerwehr dann auch immer noch auf den Abschleppdienst gewartet. „Das hat immer zu lange gedauert, denn wir müssen ja auch alle zurück an unsere Arbeitsplätze.“ Mittlerweile würden die Rettungskräfte nach der Unfallaufnahme die Fahrzeuge nur noch zur Seite schieben und den Feuerwehreinsatz beenden. Auch für unbeteiligte Autofahrer seien die Unfälle an der Stelle ärgerlich. „Wir müssen die Anschlussstelle immer sperren, um sicher arbeiten zu können“, erklärt Schütz.

Jacob Eberle ist mit der Situation auch nicht glücklich, am Telefon kann er seinen Frust nur schwer verbergen. „Die Firma, die liefern sollte, ist schwierig zu erreichen“, sagt er. Die Ampel sollte längst funktionieren. Das gleiche Problem habe das Bauamt im Übrigen bei der Ampelanlage auf der Nordseite der Anschlussstelle in Inning. Da fehle das gleiche elektronische Bauteil. Wörthsees Bürgermeisterin habe auch schon nachgefragt. „Wir ärgern uns selbst. Es ist nicht so, dass uns das gefällt.“ Für den Bau der Ampelanlage im Oktober war eine nächtliche Vollsperrung der Anschlussstelle für mehrere Nächte nötig gewesen, um die Tiefbauarbeiten durchführen zu können (wir berichteten).

Kommandant Michael Schütz freut sich zwar, wenn die Ampel dann hoffentlich bald endlich funktioniert. „Aber grundsätzlich liegt es natürlich an den Autofahrern, die Situation richtig einzuschätzen.“ Mit der Situation an der Stelle seien einige aber offensichtlich überfordert und auch zu schnell unterwegs.