Treue Bewacher am und auf dem See

Die Wasserwacht Wörthsee blickt auf ein Jahr mit Höhen und tiefen zurück.

Steinebach – Hinter den Aktiven der Wasserwacht Wörthsee liegt ein Jahr voller Zuversicht, guter Laune, Einsatzfreude, aber auch Betroffenheit. Vorsitzender Christoph Aumiller schlug in seinem Jahresrückblick am Freitag im Augustiner am Wörthsee auch nachdenkliche Töne an.

Etwa, als er auf die Suche nach einer Touristin zu sprechen kam. „In 99,9 Prozent der Fälle haben wir die Vermissten immer wohlbehalten gefunden.“ Aber an diesem 30. Juni „sah die Sache ganz anders aus“. Das Surfbrett der 37-Jährigen wurde an der Rossschwemme gesichtet, woraufhin zwei Hubschrauber die Helfer auf der Suche auf und im See unterstützten – und die Chinesin 40 Minuten später in zwei Meter Tiefe fanden (wir berichteten). Jede Hilfe kam zu spät. Erschüttert habe man sich gefragt: „Hätten wir etwas besser machen können?“ Nein, denn bereits bis zur Alarmierung seien 20 Minuten vergangen. Zu lange, um als Nichtschwimmerin eine Chance zu haben.

Die Aktiven der Wasserwacht überlegen, die „hervorragende Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr“ und deren Eisgleiter auch mit der zukünftigen Drohne der Wörthseer Kameraden fortzuführen. Weil ein Mensch unter Wasser besser aus der Luft gesichtet werden kann und jede Minute zählt. Positiv ging der Fall eines Münchner (32) aus, der im Wasser einen Krampf erlitten hatte. Wäre nicht ein Badegast ins Wasser gesprungen und hätte ihn rausgezogen, wäre aber auch dieser Mann ertrunken. „Hut ab vor so viel Courage“, lobte Aumiller.

Insgesamt 60 Einsätze, davon 13 Erste-Hilfe-Leistungen, drei medizinische Notfälle, vier Rettungen aus Gefahrenlage, acht Vermisstensuchen und 16 Sachbergungen, leisteten die Wasserwachtler, zählte technischer Leiter Manuel Bolkart auf und freute sich über die auf 34 Aktive und 48 Jugendliche angestiegene Mitgliederzahl. Knapp 4300 Stunden „widmeten sie ihre Zeit der Wasserwacht“, lobte Bolkart. Jugendleiterin Léonie Bonauer berichtete von einem fröhlichen, erfolgreichen Jahr mit der Jugend, mit der sie aus Platzgründen in das evangelische Gemeindehaus ausweichen musste.

Genügend Raum böte eine neue Wasserwachthütte in Steinebach. In die Diskussion über einen möglichen Neubau sei Bewegung gekommen, allerdings stockten die Gespräche mit der Eigentümerin des Nachbargrundstückes, sagte Vorsitzender Aumiller. Ein Neubau der Wasserwacht in Oberndorf liege auf Eis – der Bau einer Halle für beide Boote in Steinebach mache sie überflüssig. Die Finanzierung in Steinebach sei quasi schon in trockenen Tüchern: Teilweise dank der guten finanziellen Lage der Wasserwacht, die Kassier Sebastian Helmrich vortrug. „Und weil die Gemeinden Wörthsee, Inning und Seefeld sich großzügig beteiligen wollen“, so Aumiller. Jetzt fehlten für den Bau nur wenige Meter des Nachbargrundstücks.

Mit 387 Stunden stand Benedikt Schweickhardt an der Spitze der Stundenstatistik, gefolgt von Kevin Kawan mit 379,5 Stunden und Andreas Lindner mit 357,5 Stunden. In der Jugend leistete Ferdinand Rothenanger (15) mit 95,25 die meisten Stunden, gefolgt von Gabriel Dorp (12) mit 88 und Benedikt Wischnewski (15) mit 69 Stunden.

Seit fünf Jahren aktiv im Dienst sind Johannes Baumann, Juliana Heizer, Andreas Herget, Elia Keszler, Julian Link und Maximilian Wilhelm. Seit 15 Jahren im Einsatz sind Sebastian Dannehl und Kevin Kawan. Die Wasserwachtmedaille in Bronze erhielt Jule Heuchert als bis 2015 erfolgreiche Jugendgruppenleiterin und als engagierte Pressesprecherin, deren Posts auf Facebook teilweise bis zu 10 000 Klicks erreichten. Kevin Kawan bekam als unersetzliches „Mädchen für alles“ die Wasserwacht Medaille in Silber.

Michèle Kirner