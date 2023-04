Wer wird Wirt im Kirchenwirt?

Von: Hanna von Prittwitz

So soll er eines Tages aussehen, der neue Kirchenwirt in Steinebach. © HIRNER & RIEHL STADTPLANER UND ARCHITEKTEN

Nach wie vor ist die Gemeinde Wörthsee auf der Suche nach einem Betreiber für den Kirchenwirt. Gefunden hat ein Arbeitskreis aus Gemeinderäten immerhin Pächter für die Kioske in der Rossschwemme und an der Maistraße.

Wörthsee – Die Arbeiten auf dem Areal des Kirchenwirts schreiten stetig voran. Nächste Woche soll verputzt werden. Einen Wirt allerdings hat die Gemeinde für ihre Gastwirtschaft nach wie vor nicht gefunden. „Langsam wird es Zeit“, sagt auch Bürgermeisterin Christel Muggenthal.

Wie berichtet, sucht die Gemeinde einen Gastronomen, dessen Angebot sich von dem im Ort bestehenden absetzt. Am See bieten das Seehaus und der Augustiner internationale und bürgerliche Küche an, im Steinebacher Bahnhof soll es ab Herbst balinesische Küche von Hot Chilli geben. „Wir brauchen nun nicht noch eine bayerische Wirtschaft“, sagt Muggenthal. Einige Interessenten hätten sich mittlerweile gemeldet, auch Besichtigungen habe es gegeben. Unterstützt wird Muggenthal unter anderem von FW-Gemeinderat Thomas Bernhard. Als Besitzer des Seehauses kenne er sich sehr gut aus. „Er kann den Interessenten die Möglichkeiten aufzeigen“, hat die Bürgermeisterin beobachtet. Einen Interessenskonflikt als Konkurrent sehe sie nicht. „Wenn ich das Gefühl hätte, er würde entsprechend agieren, würde ich ihn nicht fragen. Er hat sich in die Rolle ohnehin nicht gedrängt“, so die Bürgermeisterin.

Dennoch ist noch kein Gastronom in Sicht, der den Kirchenwirt übernehmen möchte. Das ist insofern problematisch, weil langsam über die Einrichtung entschieden werden muss, über die technische Ausrüstung und vieles mehr. Auch die Frage, wer welche Kosten übernimmt, ist zu klären, und dies alles dauert erfahrungsgemäß. Bewerber aus Dießen, die der Bürgermeisterin gefallen haben, seien nun nicht mehr erreichbar. „Ich werte das mal als ein schlechtes Zeichen“, sagt sie. Froh ist sie über die Erfolge einer Arbeitsgruppe mit Robert Wihan (FW), Thomas Bernhard (FW) und Peter Hopmann (WA). Die drei hätten immerhin zwei Betreiber für die Kioske an der Maistraße und an der Rossschwemme in Walchstadt gefunden.

An der Maistraße kocht in Zukunft Dalila Lennon-Davis aus Nicaragua, die Lebensgefährtin von Sven Brandes, der wiederum Gründer der Mamanica-GmbH in Inning ist. Grundsätzlich soll durchgängig geöffnet sein. „Aber das Wetter ist noch zu schlecht“, sagte Brandes gestern. Im Angebot stehen Tacos, aber auch Currywurst mit Pommes. Der bunte Wagen mit der Aufschrift „Mamanica“ steht schon längst, das silberne Vorgängermodell hat dessen Besitzer abgeholt. An der Rossschwemme in Walchstadt hat die Herrschingerin Barbara Tavernini bereits ihren Kiosk mit Südtiroler Spezialitäten eröffnet. Der Pachtvertrag läuft über drei Jahre.

Um das Tempo bei der Kirchenwirt-Vergabe zu erhöhen, will Muggenthal nun Wihan, Bernhard und Hopmann um weitere Unterstützung bitten. „Wir müssen da mal weiterkommen.“ Im Frühjahr 2024 soll Eröffnung sein.