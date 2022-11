Windräder, Asyl und Tempo 30

Von: Hanna von Prittwitz

Windräder werden auch in der Gemeinde Wörthsee wieder ein Thema werden. © Uli Deck

Windräder, Container für Geflüchtete, Tempo 30 an der Etterschlager Straße: Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal hatte bei der Bürgerversammlung am Mittwoch viel Neues zu berichten. Und sie appellierte an den Gemeinsinn.

Steinebach – Rund 150 Menschen lauschten den Ausführungen von Bürgermeisterin Christel Muggenthal am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung in der Grundschul-Aula. In der derzeit 5070 Seelen zählenden Gemeinde am Wörthsee stehen Veränderungen ins Haus. So hat die Kommune dem Landratsamt eine Fläche für eine Containersiedlung angeboten. Zudem ändert sich zum 1. Februar 2023 die Gesetzeslage für die Errichtung von Windrädern. Für die Gemeinde bedeutet dies, dass im Nordosten Etterschlags auf der bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Vorbehaltsfläche fünf bis sechs Windräder entstehen könnten – unter Bürgerbeteiligung.

Verkehr, Nahwärme, Kirchenwirt, Wohnungsbau, der neue Supermarkt samt Wogeno-Wohnungen am Teilsrain, die schwierige Entwässerung Etterschlags, Fotovoltaik-Anlagen am Ziegelstadel und der Verkehr im Ort: In ihrem Rechenschaftsbericht ließ Muggenthal nichts aus. Zum Stillstand gekommen sind die Planungen für das Seniorenwohnen am sogenannten Quartiersplatz nahe des Teilsrains. „Aufgrund der schwierigen Lage hat der Investor seine Planungen eingestellt und hofft auf bessere Zeiten“, sagte Muggenthal. Sie bedauere das und hoffe, dass er sich nicht ganz zurückziehe. Dafür geht es mit dem Supermarktbau am Teilsrain weiter. Pächter ist Edeka, die Marktleitung stehe – entgegen kursierenden Gerüchten im Ort – noch nicht fest, so Muggenthal. Das gelte auch für die Bäckerei.

Kämmerer Thomas Dischner hatte Zahlen zum Haushalt parat, der das zweite Krisenjahr besser überstanden hat als erwartet. Dischner warnte jedoch vor steigenden Kosten und der wachsenden Kreisumlage. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 863 Euro unter dem Durchschnitt ähnlich großer Kommunen, den Dischner auf rund 1000 Euro bezifferte.

Das Thema Windkraft hat schon vor Jahren Wellen geschlagen in der Gemeinde. „Allein der Gedanke war für viele eine Zumutung“, erinnerte sich Muggenthal. Doch in der jetzigen Zeit solle die gemeinsame Chance zu einer Energiewende genutzt werden. Wegen der geänderten Gesetzeslage würden auch im Gemeindegebiet Anlagen entstehen. „Die Gemeinden können steuern, aber nicht verhindern“, stellte Muggenthal fest. Es gebe bereits Anfragen von Grundbesitzern und Investoren für die Flächen im Nordosten Etterschlags. Windräder seien heute zwischen 250 und 260 Meter hoch. „Eines produziert bei guten Bedingungen 12 Gigawatt.“ Sie leisteten „einen wesentlichen Beitrag, um uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, diktatorischen Regimen und Kriegstreibern zu lösen“.

Bei der ersten Flüchtlingswelle 2015 dauerte die Suche nach einem Standort für eine Unterkunft in Wörthsee so lange, „dass der Bedarf irgendwann nicht mehr vorhanden war“, sagte Muggenthal. Derzeit lebten etwa 15 Asylbewerber oder geduldete Personen im Ort. Im Frühjahr 2022 flohen die Menschen aus der Ukraine, 130 von ihnen waren im Mai in Wörthsee gemeldet und leben nun vorwiegend in Privatunterkünften. Nun flüchten wieder vermehrt Menschen über die Balkanroute. „Jede Gemeinde bekommt gemäß ihrer Einwohnerzahl nach einem Schlüssel Asylsuchende zur Unterbringung zugeteilt – das wären bei uns 80“, kündigte Muggenthal an. Diese sollten in einer gemeinsamen Unterkunft untergebracht werden. „Dafür muss jede Gemeinde bis spätestens 2026 ein geeignetes Grundstück anbieten.“ Das habe sie getan: Im Fokus steht eine Fläche am Kreisel nahe der A 96, das sogenannte Blumenfeld. Es wird geprüft. Muggenthal: „Ich appelliere schon heute an Sie, wenn es so weit ist, auf diese Menschen zuzugehen und ihnen, wenn es möglich ist, gerade in der schwierigen Anfangszeit zu helfen.“

Fragen aus dem Publikum drehten sich unter anderem um die Verkehrssituation rund um den Kirchenwirt. Wegen der Sperrung dort hat die Gemeinde entlang der Hauptstraße einen Fußgängerweg samt Ampel eingerichtet. Dies wird voraussichtlich auch noch so bleiben – bis vor Weihnachten. Muggenthal versprach jedoch, sich die Beschilderungen nochmals anzuschauen. „Wir haben viele Beschwerden und sprechen wöchentlich darüber“, sagte sie zu den Umleitungen in der Ortsmitte, die nicht nur der Kirchenwirtsanierung, sondern auch privaten Baustellen geschuldet seien. „Aber wir kommen zu keinen besseren Lösungen.“