Wirt, Windkraft und Asyl

Von: Hanna von Prittwitz

Der Kirchenwirt in Steinebach: Bürgermeisterin Christel Muggenthal vor dem größten Projekt der vergangenen Jahre, das bis Ende 2023 hoffentlich fertig saniert und auch verpachtet ist. © dagmar rutt

Was 2023 in Wörthsee wichtig wird: Bürgermeisterin Christel Muggenthal über die größten Themen der Gemeinde.

Wörthsee – Die Entwicklung und Realisierung des Kirchenwirts in Steinebach zählt zu den Großprojekten der Gemeinde Wörthsee. Bürgermeisterin Christel Muggenthal hofft, „dass wir 2023 soweit sind“, nämlich dass die Wohnungen rund um das Areal zumindest vergeben sind und auch ein Wirt für die Gastwirtschaft gefunden ist. Eins von fünf Themen, die 2023 in Wörthsee wichtig werden.

Kirchenwirt und Wohnungsbau

Seit gut fünf Jahren befindet sich der Kirchenwirt samt Areal in Besitz der Gemeinde Wörthsee. Seit zwei Jahren wird das mehr als 100 Jahre alte Gebäude aufwendig saniert, die Bauten ringsum wurden abgerissen, 19 neue Appartements sollen im und um den Kirchenwirt entstehen. Natürlich sollte alles im Herbst 2023 fertig sein, inklusive Wirtschaft. Und natürlich wird daraus wohl nichts. „Ich bin mittlerweile auch pessimistisch, was solche Schätzungen angeht“, verrät Muggenthal. Zu oft habe sie nun schon erlebt, dass sich Projekte verzögern. Die Bauleitung spricht derzeit von Fertigstellung der Appartements im März 2024. Ende des Jahres 2023 allerdings sollen sie vergeben sein. Viel früher muss ein Wirt für den Kirchenwirt gefunden sein. Wie berichtet, haben sich zwei Brauereien gemeldet, sie werden die Gaststätte im Frühjahr auch besichtigen – und im Fall des Falles auf den eigenen Wirtepool zurückgreifen. Lieber noch wäre Muggenthal ein unabhängiger Wirt, „einer, der sich traut“. Derzeit werden ein Fahrstuhl für die Getränke und ein Kühlraum gebaut. „Es ist wirklich eine ungünstige Zeit, einen Wirt zu suchen“, räumt Muggenthal ein. 16,8 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, darin sind 2,3 Millionen Euro Kaufpreis enthalten. 3,7 Millionen Euro gibt es wohl an Zuschüssen, „der Rest läuft über verbilligte Kredite und Eigenkapital“. Hand in Hand läuft die Gestaltung des Dorfplatzes am Kirchenwirt. Der Maibaum soll versetzt, das Areal verkehrsberuhigt werden. Alles aber möglichst so, dass keine Stellplätze wegfallen. „Das Ganze ist ein Riesenprojekt für uns, und eigentlich schon auf der Zielgeraden.“

Entwässerungin Etterschlag

Mit der Regenwasserentwässerung in Etterschlag hat sich der Wörthseer Gemeinderat befasst, da saß Christel Muggenthal selbst noch als SPD-Gemeinderätin am Ratstisch. Die wundersamsten Ideen habe man gehabt, doch nun ist der Bau eines neuen Absetzbeckens und einer Versickerungsanlage endlich spruchreif. Landratsamt- und Wasserwirtschaftsamt müssen noch zustimmen, „und dann müssen wir europaweit ausschreiben“. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro, allein die Planungskosten liegen bei 250 000 Euro. Zeit wird’s, denn seit Langem ist die Regenwasserentwässerung Etterschlags nur sporadisch gesichert über ein geduldetes Rückhaltebecken.

Energiewendeund Nahwärme

Weitergehen soll es in Sachen Energiewende und Nahwärme in Wörthsee. Bei der geplanten Fotovoltaikfreiflächenanlage am Ziegelstadel wird derzeit über das zu wählende Geschäftsmodell verhandelt. Dabei geht es auch um einen Prospekt, der die Anleger informiert, aber zusätzlich Geld kostet. Er ist ab einer bestimmten Größe einer GmbH & Co.-KG vorgeschrieben. Da ließe sich ein höherer Betrag sparen, an die 50 000 Euro. „Der Prospekt dient als Entscheidungsgrundlage, klärt über die Risiken auf“, erklärt Muggenthal. Sie würde lieber nicht darauf verzichten.

Gute Nachrichten gibt es bei der Nahwärme. Bekanntlich entsteht nahe des Teilsrains ein Heizkraftwerk. Mittlerweile haben sich auch viele private Interessenten gemeldet, die Verträge abschließen wollen. Und auch die Deym‘sche Immobilien GmbH, die auf dem Grund der Kirchenstiftung an der Etterschlager Straße Seniorenwohnungen realisieren wollte, hat sich nach längerer Pause zurückgemeldet. „Dort soll es nun doch weitergehen“, freut sich Muggenthal. Im Frühjahr soll dem Gemeinderat ein neues Konzept vorgestellt werden. Bis zu 48 Wohnungen könnten auf dem Areal entstehen, und natürlich ist auch dafür die Nahwärme interessant.

Asyl und die Ehrenamtlichen

In der Wörthseer Bürgerversammlung hat Muggenthal es bereits angekündigt, und vor Kurzem hat das Landratsamt die Fläche auch besichtigt: Die Gemeinde bietet das ihr gehörende sogenannte Blumenfeld am Etterschlager Kreisel als eine Fläche für eine Asylunterkunft an. „Möglicherweise werden schon im Frühjahr Flüchtlinge zu uns kommen“, sagt die Bürgermeisterin. Bisher habe sich die Gemeinde hier einen „schlanken Fuß“ gemacht. „Nicht, weil wir uns drücken wollten, sondern weil wir einfach kein Grundstück anbieten konnten.“ Das sei nun anders. Im Hinterkopf hat Muggenthal auch schon die Integration im Ort. „Die Zahl der Asylhelfer ist zurückgegangen, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger neu motivieren.“ Besonders hilfreich sei, wenn die Helfer einen juristischen Hintergrund hätten oder aber Erfahrungen als Lehrer. „Die Menschen, die zu uns kommen, sollen nicht in ihrer Blase weiterleben.“

Die Situationim Rathaus

Bei der Klausurtagung des Gemeinderats im Oktober stand auch die personelle Situation in der Verwaltung im Fokus. Wie berichtet, schnürten die Räte ein ganzes Bündel an Maßnahmen, mit denen das Personal entlastet werden soll. Ohne Abstriche für private Interessen geht das nicht über die Bühne. „Aber wir müssen die Verwaltung so unterstützen, dass die Mitarbeiter nicht in einen Burn-out kommen.“ Nach wie vor wird Personal gesucht, derzeit ist das Amt des Bauamtsleiters vakant. Davon ist auch die Bearbeitung baurechtlicher Fragen abhängig, die derzeit mit Juristen geklärt werden müssen, was wieder Zusatzkosten bedeutet.

Gefragt nach einem besonderen Moment im Zusammenhang mit ihrem Job im vergangenen Jahr, muss Christel Muggenthal nicht lange überlegen. „Das Herz geht mir auf, wenn der Gemeinderat pragmatische Entscheidungen trifft wie beispielsweise beim Thema Windräder.“ Wie berichtet, hatten die Räte in ihrer jüngsten Sitzung nicht gezögert und den Bebauungsplan für die Errichtung für Windräder bei Etterschlag auf den Weg gebracht.