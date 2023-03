Bauernbühne Wörthsee zeigt „Der ehrliche Lügner“

Die Darsteller in „Der ehrliche Lügner“: Christian Painhofer, Erika Schreyegg, Klaus Freymann, Uli Wischnewski, Sabine Bayer, Barbara Gäch und Franziska Gäch (v.l.) von der Bauernbühne Wörthsee. © Dagmar Rutt

Die Bauernbühne Wörthsee zeigt das Stück „Der ehrliche Lügner“ und begeistert damit ihr Publikum. Es gibt noch Vorstellungen und Karten.

Wörthsee – „Der ehrliche Lügner“ lässt bei Zuschauern kein Auge trocken: Zur Frühjahrssaison bringt die Bauernbühne Wörthsee mit der bäuerlichen Groteske von Josef Anton Schuler einen ebenso kurzweiligen wie schwungvollen Dreiakter auf die Bühne des „Augustiner am Wörthsee“. Am Wochenende war Premiere.

Eine Punktlandung ist Regisseurin Barbara Gäch mit der Besetzung des kauzigen Kleinbauers Hans alias Uli Wischnewski gelungen, der lieber in der guten Stube am Ofen sitzt als sich von Ehefrau Maria herumkommandieren zu lassen. Barbara Gäch steht als resolute Kleinbäuerin selbst auf der Bühne und hat nur eines im Sinn: das liebe Geld. Marias Traum ist die Eröffnung einer Brotzeitstubn, doch die finanziellen Mittel sind knapp. Auch Sohn Florian (Christian Painhofer) funktioniert nicht so recht in Mamas Sinn, denn er lehnt die lukrative Heirat der „g’schamigen“ Viehhändlertochter Gitti (Sabine Bayer) rundweg ab. Sein Herz hat der Flori längst an die hübsche Sabine (Franziska Gäch) verloren, die im Laufe des Dreiakters für einige Verwirrung in Sachen Vaterschaft sorgen wird.

Premiere von „Der ehrliche Lügner“ war mit 130 Zuschauern ausverkauft

Sowohl Sabine Bayer (36) als auch Franziska Gäch (23) gehören von Kindesbeinen an zum harten Kern der soliden Theatertruppe. Beide standen bereits im Kindergartenalter auf der Bühne und sind über das Jugendtheater in die aktive Gruppe hereingewachsen. Nachwuchssorgen kennt die Bauernbühne nicht und freut sich dennoch stets über Zuwachs. Acht Wochen lang wurde zweimal wöchentlich geprobt, sagt Einsagerin Elisabeth Bayer.

Das Engagement der begabten Laiendarsteller macht sich bezahlt. Die Premiere war mit 130 Zuschauern ausverkauft. Auch am Sonntag war der Saal nahezu voll. So mancher hatte im Nachklang zweifelsohne Muskelkater im Zwerchfell, denn im Verwirrspiel um die Vaterschaft der feschen Sabine bleibt kein Auge trocken. Großspurig gibt er sich, der ebenso solvente wie großkopferte Viehhändler Hans Wachter (Klaus Freymann), und will sich den Kleinbauern Hans mit Geld gefügig machen, denn dieser soll in seinem Namen eine kurze Gefängnisstrafe antreten, die sich der Viehbauer vor Jahren als Schürzenjäger eingebrockt hat. Heftige Kontroversen gibt es auch zwischen Kleinbäuerin Maria und Viehhändlersgattin Roswitha (Erika Schreyegg). Die beiden Bissgurken spielen temperamentvoll, wenn sie sich ehrgeizig um Schuld oder Unschuld ihrer Mannsbilder zanken. Gäch und Schreyegg beweisen einmal mehr echtes Bühnentalent.

Weitere Aufführungen an kommenden Wochenenden - Karten gibt es für elf Euro

Den Charme des Dreiakters erklärt Elisabeth Bayer mit treffenden Worten: „Ein ehrlicher Mensch verstrickt sich in eine Notlüge.“ Zerknirscht grübelt Kleinbauer Hans („Ohne Geld bin ich praktisch der letzte Dreck“) und gerät zunächst durchaus in Versuchung – immerhin hat er das Geld vom namensgleichen Viehbauer bitter nötig. Doch letztlich kommt, wie so oft im Leben, alles anders. „Wie es in einem guten Bauerntheater ist, gibt es ein Happy End“, weiß Bayer und schmunzelt. Mehr wird nicht verraten.

Weitere Aufführungen sind an den Samstagen 25. März und 1. April um 20 Uhr sowie an den Sonntagen 26. März und 2. April um 19 Uhr. Karten für elf Euro gibt es nur an der Abendkasse. Reservierungen sind täglich von 12 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr unter 0176 / 66 53 46 56 möglich. Nilda Frangos