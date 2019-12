Bahnbrücke Auing gesperrt

Wegen Sicherheitsbedenken ist die Bahnbrücke Auing noch mehrere Wochen lang gesperrt. Betonplatten müssen ausgebessert und das Geländer erneuert werden.

Auing – „Die Bahnbrücke Auing ist komplett gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis.“ An diesem von der Gemeinde Wörthsee angebrachten Schild an der Absperrung der Bahnüberführung in Auing endet seit einer guten Woche die Reise von Spaziergängern oder Radlern, die von Schlagenhofen in Richtung Auing oder umgekehrt unterwegs sind. Das liegt nicht daran, dass die bald 100 Jahre alte Bahnüberführung demnächst so ausgebaut wird, damit auch landwirtschaftliche Fahrzeuge queren können (wir berichteten), sondern an Sicherheitsbedenken.

Im Rahmen der routinemäßigen Begutachtung entdeckte das beauftragte Ingenieurbüro Risse im Beton sowie Schäden am Geländer, erklärt Bürgermeisterin Christel Muggenthal auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch spricht das Gutachten von einer „Stolperfalle“ auf dem Brückenboden. „Die Überführung muss wieder verkehrstüchtig gemacht werden“, erklärt die Rathauschefin und betont: „Der Bahnverkehr ist nicht gefährdet.“ Momentan prüft das Fachunternehmen, ob die Schäden ein statisches Problem mit sich bringen.

Die Sperrung wird noch mehrere Wochen dauern

In voraussichtlich drei bis vier Wochen werden Betonplatten ausgebessert beziehungsweise erneuert und das Geländer repariert. Bis dahin müssen Fußgänger und Radler den Umweg über Steinebach in Kauf nehmen – wie bereits die mindestens sieben Landwirte, die bis zu 500-mal im Jahr zu den von den Schienen abgetrennten landwirtschaftlichen Flächen gelangen möchten. Bis 2023 werden sich die Traktoren allerdings weiterhin durch den Ort winden, bevor sie den direkten Weg über eine grundsanierte, mit 1,5 Millionen Euro veranschlagte Brücke nehmen können, die die Gemeinde zu 50 Prozent bezahlt.

von Michèle Kirner