Bienensaum am Ziegelstadel

Der Landschaftsarchitekt Dr. Christian Ufer war in Wörthsee zu Gast. Er ist Experte für Ökokonten und hat auch schon Flächen in der Gemeinde angeschaut. Eine ganz besonders.

Wörthsee – Aufgewertete Flächen auf der einen, möglicher Ablasshandel im Zusammenhang mit Bauprojekten auf der anderen – die Meinungen über Ökokonten gehen auseinander. Wörthsees Gemeinderäte ließen sich in ihrer jüngsten Sitzung von einem fachkundigen Experten dazu beraten: Landschaftsarchitekt Dr. Christian Ufer erklärte dem Gremium, was es mit Ökokonten auf sich hat und welche Flächen sich in der Gemeinde für eine ökologische Aufwertung eignen würden. Christoph Winkelkötter, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, war ebenfalls an dem Abend zugegen – und riet der Gemeinde davon ab, die Fläche am Ziegelstadel zu einem Gewerbegebiet zu machen.

Die Anlage von Ökokonten hat Vor- und Nachteile. Naturschutzmaßnahmen werden gebündelt vorgenommen und nicht vogelwild irgendwo. Sie ermöglichen eine langfristige und dokumentierte Entwicklung der Natur, die schon weit vor einer Eingriff- und Ersatzmaßnahme beginnt. Kritiker allerdings sprechen von einem Ablasshandel, der den Planungsprozess bei Bauvorhaben vereinfacht, weil nicht erst Flächen für Ausgleich und Ersatz gefunden werden müssen. Natur werde zum Wirtschaftsgut, die Gemeinde ließen sich über Ökopunkte Flächen versilbern, so der Vorwurf.

Ufer hat sich mit seinem Büro Terrabiota auf die Untersuchung von Flächen und Maßnahmenkonzepte spezialisiert. „Die Einrichtung eines Ökokontos empfiehlt sich bei dynamischer baulicher Entwicklung, Flächenknappheit, hohen Bodenpreisen und einem Interesse der Gemeinde an ökologischer Aufwertung“, erklärte er dem Gemeinderat. „Und auf das Ökosparbuch gibt es heute noch Zinsen.“ Denn Ökopunkte sind bares Geld – auch wenn die Gemeinde für die Pflege der Fläche über Jahre in Vorleistung gehen muss.

In den Fokus nahm Ufer dann unter anderem die etwa elf Hektar große Fläche am Ziegelstadel an der Lindauer Autobahn. Ein kleiner Teil ist ohnehin als Ausgleichsfläche ausgewiesen, passiert ist dort aber noch nichts. Ufer schlug vor, an den Rändern der Fläche mit der ökologischen Aufwertung zu beginnen und dort beispielsweise einen Bienensaum anzulegen. Die gesamte Fläche allerdings sollte keinesfalls als Ausgleichsfläche dienen: „Ich wünsche Ihnen nicht, dass sie 15 Hektar große Baugebiete ausweisen für die Fläche.“

Winkelkötter unterstützte Ufer für dessen Gedanken zum Ziegelstadel. Er berichtete, dass der Landkreis täglich Anfragen erhalte nach Gewerbeflächen – meistens von Firmen aus dem Landkreis. „Wir sind stolz, dass wir noch Unternehmen haben, die produzieren.“ Die Unternehmen suchten jedoch vor allem Flächen mit guter Anbindung. „Wir versuchen, die Standorte zu ballen. Nur dann können wir beispielsweise auch einen Schnellbus durchsetzen.“ Die Fläche am Ziegelstadel sei zu klein und wegen des Anbindungsgebots nur für Logistikunternehmen geeignet. „Und da ist die Frage, ob Sie das wollen.“ Ausgleichsflächen allerdings brauche der Landkreis sehr wohl.

Einen Teil der Fläche ökologisch aufzuwerten, konnte sich das Gremium gut vorstellen. Jakob Aumiller (CSU) kritisierte jedoch, dass damit auch Flächen aus der Produktion herausfallen würden. „Man legt offensichtlich keinen Wert mehr darauf.“ Ufer konnte ihn beruhigen: „Nur der Waldsaum geht der Landwirtschaft verloren.“ Birgit Dietrich (Wörthseeaktiv) konnte Aumillers Sorge nur schwer nachvollziehen. Gerade Landwirte würden ihre Flächen verkaufen. „Das Jammern um Ertrag ist ein weites Feld und hat viele Akteure.“ Abgesehen davon: „Vor dem Ökokonto steht: Vermeiden, verringern, dann erst ausgleichen.“ Die Gemeinderäte nahmen Ufers Ausführungen zur Kenntnis, geeignete Flächen im Gemeindebereich werden untersucht.