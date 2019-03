CSU Wörthsee zieht Bilanz

Die CSU Wörthsee hat Bilanz gezogen und ihren Vorstand im Amt bestätigt.

Auing– „Meines Erachtens werden CSU-Anträge im Gemeinderat von vornherein abgelehnt, weil der CSU-Briefkopf drauf ist“, beschwerte sich Gemeinderatsmitglied Roman Dittrich in der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Wörthsee. Dennoch gaben sich Wörthsees Christ-soziale am Donnerstag in Auing vor rund 30 Besuchern selbstbewusst und kämpferisch.

„Wir können Dinge auf den Weg bringen“, verkündete der Ortsvorsitzende Philip Fleischmann. Er bezog sich auf den Themenabend über das an seine Grenzen stoßende Naherholungsgebiet im Fünfseenland, das im November zahlreiche Zuhörer in den Augustiner am Wörthsee lockte (wir berichteten). „Ein Thema, das unter den Nägeln brennt“. Bürgermeister der umliegenden Gemeinden und auch Wörthsees Rathauschefin Christel Muggenthal hätten daraufhin „eine Art Brandbrief an Münchens Oberbürgermeister“ verfasst. „Die Reaktion war ein Badebus aus Freiham.“ Das entspreche freilich nicht den Vorstellungen des CSU, aber sei doch mal ein Anfang.

Nach dem positiven Signal des Zweckverbands kommunale Verkehrssicherheit überlege die CSU, ob ein von der Gemeinde eingestellter Minijobber Strafzettel verteilen könnte. Auch auf das Einheimischenmodell kam Fleischmann zu sprechen, für das sich der Ortsverband seit Jahren einsetzt. „Es kommt auf den Willen und den Mut der Gemeinde an“, sagte er. Ein weiterer Vollsortimenter, ein Verkehrskonzept, die Plakatierungsverordnung: Insgesamt 55 Aktionen habe die CSU im vergangenen Jahr initiiert. Heuer stehe das Thema Landwirtschaft auf der Agenda. Arbeitstitel: „Hightech auf dem Acker – zwischen Superfood und Gülle“.

Die Bauern waren auch Teil der Rede der Landtagsabgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig. „Die Landwirte sind nicht alleine am Artensterben schuld“, sagte sie und verwies auf Mähroboter und Spritzmittel in Privatgärten. Bundestagsabgeordneter Michael Kießling berichtete aus Berlin und hatte das vereinigte Europa im Sinn. „Viele Themen können die Deutschen im Alleingang nicht lösen.“

Die Vorstandswahlen verliefen ohne Überraschungen: Die 25 Wahlberechtigten bestätigten Fleischmann an der Spitze. Seine Stellvertreter Josef Kraus und Edgar Pflaum bleiben ebenfalls im Amt. Carina Bedacht übernahm von Roman Dittrich die Vize-Position – er zog sich aufgrund seiner vielen Ämter auf den Beisitz zurück. Andreas Sperling bleibt Schriftführer und Michael Heinzler legte in seinem ersten Auftritt als Kassier gleich schwarze Zahlen vor. Für 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Manfred Huttner. 40 Jahre dabei sind Dirk Schwebe, Manfred Otter, Martina Jursch, Hans Priebe, Elisabeth Kruppa und Klaus Schmidt. Edgar Pflaum ist seit 20 Jahren Mitglied.

Michèle Kirner