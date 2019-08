Ein Paradies für Flohmarktfans

In Steinebach gibt‘s einen neuen Laden: Inge Itzenthaler bietet auf fast 500 Quadratmetern „Tracht & Trödel“ an.

Steinebach– Fünf Jahre stand der ehemalige Tengelmann in Steinebach an der Etterschlager Straße leer. Seit Kurzem aber ist der Bereich dort nicht wiederzuerkennen: Inge Itzenthaler ist mit ihrem Geschäft „Tracht & Trödel“ von Inning in die Gemeinde Wörthsee gezogen. Der Laden ist ab sofort dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Inge Itzenthaler ist eine echte Kämpferin. Als sie im Frühjahr im alten Kaufhaus Sedlmayr die Kündigung erhielt, dachte sie erst, das sei ein Scherz. „So hatte ich mir das nicht vorgestellt“, erinnert sie sich wenige Monate später in ihrem neuen Geschäft in Steinebach. Schließlich war sie erst im Frühjahr 2018 nach Inning gezogen und hatte mit ihrem Flohmarktladenkonzept Leben in Innings Ortszentrum gebracht. „Nach der Kündigung habe ich wirklich nicht gewusst, wie es weitergehen soll“, sagt die 56-Jährige. Die Zeitungen berichteten, auch das Fernsehen wurde auf die in Kottgeisering lebende Mutter von zwei erwachsenen Kindern aufmerksam. Die Besitzer des Gebäudes in Steinebach sahen die Sendung und meldeten sich.

Heute fühlt sich Inge Itzenthaler in ihren neuen Wänden pudelwohl. Hinter ihr liegen allerdings schwere Wochen. Zwar sagten ihr zahlreiche Kunden für den Umzug Hilfe zu. „Aber dann kam der Hagel über Inning, und alle hatten selbst so viel zu tun mit ihren Schäden.“ Also spannte sie die Familie ein, Mutter, Vater, Schwester und Freundin, alle mussten ran. Immer wieder kamen dann auch Kunden vorbei, luden sich ihr Auto voll und fuhren nach Steinebach.

Dass der Umzug dennoch ein Albtraum war, kann man sich beim Besuch des neuen Refugiums gut vorstellen: Bis zur Decke stapeln sich auf 480 Quadratmetern zigtausende Artikel. Von der Schreibmaschine über den Pferdesattel, Stofftiere und Geschirr bis hin zu Lampen, Puppen, Puppenkleidern, Geschirr, Büchern und Trachtenmoden: Bei Inge Itzenthaler gibt es fast alles, und wer einmal anfängt zu stöbern, kann in dem Geschäft schier Stunden verbringen. Beliefert wird sie von Händlern, vieles findet sie bei Haushaltsauflösungen. Und fast täglich kommen Sachen hinzu.

„Ich packe immer noch Kisten aus“, sagt Itzenthaler etwas geschafft. Aber es geht gut an in Steinebach. „Das Feedback ist sehr gut, und die Location ist viel besser als in Inning.“ Dort seien die Leute, die langsamer gefahren seien um zu schauen, immer angehupt worden. „Die Steinebacher sind da viel entspannter.“ Denn zu sehen gibt es bei Inge Itzenthaler auch vor dem Geschäft schon jede Menge wie Räder, Möbel und eng behängte Kleiderständer. Im Inneren sortiert sie die Ware nach Themen. Das neue Geschäft wirkt freundlich und hell. Und natürlich gibt es auch in Steinebach die beliebte Wollecke mit Anita Jaki.

Viele Pläne hat Inge Itzenthaler für ihren Laden, wenn denn mal alles ausgepackt ist. Vom Umziehen hat sie aber erst mal die Nase voll. Mit den neuen Vermietern hat sie einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben.