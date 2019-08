Filmvergnügen vor großartiger Kulisse

Im Starnberger Seebad besuchten rund 3600 Cineasten die Vorstellungen des Open-Air-Sommerkinos. Am Dienstag beginnt das Open-Air des Fünf-Seen-Filmfestivals im Strandbad am Wörthsee.

Steinebach – Die Fans des Open-Air-Kinos am Wörthsee scharren schon mit den Füßen: Heute Abend eröffnet im Garten des Strandbads beim Augustiner das Sommerkino des Fünf-Seen-Filmfestivals. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Strandbad Starnberg zieht Spielleiter Matthias Helwig beglückt Halbbilanz: „Es waren wunderbare Open-Air-Abende. Unsere Kino-Open-Air-Fans ließen sich auch vom Wetter nicht abschrecken.“

Seit gestern sind die Techniker am Wörthsee mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Los geht’s heute Abend mit dem Künstlerporträt „Gundermann“. Regie führte Andreas Dresen (Halt auf freier Strecke). „Free Solo“ steht am Mittwoch auf dem Programm: Extremsportler Alex Honnold erklimmt El Capitan – im Alleingang und ohne Sicherung. „Bohemian Rhapsody“ beleuchtet das Leben von Freddie Mercury (Queen) und wird am Donnerstag, 8. August, gezeigt. „Green Book“ ist die Geschichte einer besonderen Freundschaft und am 9. August zu sehen. „Rocketman“ erzählt die Lebensgeschichte des Popmusikers Reginald Kenneth Dwight, besser bekannt als Elton John (10. August). Mit „Butch Cassidy & Sundance Kid“ bringt Helwig einen Klassiker mit Paul Newman und Robert Redford auf die Leinwand (11. August). Auf der Lebensgeschichte von Hape Kerkeling basiert der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ (12. August). Leichtfüßig und mit viel Witz kommt die Komödie „Monsieur Claude 2“ daher (13. August). Ein bisschen derber ist da die Komödie „Leberkäsjunkie“ unterwegs (14. August). Mit „Once upon a time in Hollywood“ von Quentin Tarantino schließt das Open-Air-Festival. Der Film läuft an diesem Abend bundesweit an.

Alle Vorführungen beginnen um etwa 21 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist ab 20.15 Uhr. Gespielt wird bei jedem Wetter. Der Eintritt kostet 8 Euro. Die Vorstellungen werden immer zeitversetzt um 22 Uhr auch im Kino Breitwand in Gauting gezeigt.