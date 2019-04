Gemeinde lockert Badeverbot für Hunde

Hundehalter dürfen künftig an festgelegten Stellen ihre Tiere im Wörthsee baden lassen. Das geht aus einer neuen Satzung hervor, die der Gemeinderat beschlossen hat. Sie legt auch fest, dass auf öffentlichen Stellen zwischen 22 und 5 Uhr kein Lärm gemacht werden darf.

Wörthsee – Das generelle Badeverbot für Hunde im Wörthsee zwischen dem 1. Mai und dem 15. September ist passé. Wörthsees Gemeinderat hat am Mittwochabend entschieden, die sogenannten kleinen Seezugänge entlang der Seepromenade von dem Verbot auszunehmen. Das betrifft die Zugänge am Birkenweg, am Seglerweg, an der Seestraße, an der Wörthseestraße und an der Rossschwemme. An den größeren Badeplätzen und Parkanlagen bleibt das Hundeverbot dagegen bestehen.

Die Lockerung des Verbots ist Teil der neuen „Satzung über die Benutzung der von der Gemeinde verwalteten Badeplätze, Parkanlagen und Seezugänge“. Der Gemeinderat hat sie einstimmig beschlossen – sie ersetzt das 33 Jahre alte Vorgängerwerk. Anlass für die Überarbeitung seien vermehrte Beschwerden von Anwohnern gewesen, sagte Bürgermeisterin Christel Muggenthal. Diese hätten Hunde genauso zum Thema gehabt wie nächtliche Feiern am Seeufer.

Schilder sollen zur gegenseitigen Rücksichtnahme auffordern

Dass vermehrt Ausflügler die Neuregelung des Hundeverbots ausnutzen werden, glaubt Dirk Bödicker (Wörthsee Aktiv) nicht. „Die kleinen Stellen sind ja eher für die Anwohner und nicht für Dauerbadegäste, die den ganzen Tag hier sind“, sagte er. Zusätzlich sollten Schilder aufgestellt werden, die zur gegenseitigen Rücksichtnahme auffordern, schlug Johanna Benz (Wörthsee Aktiv) vor

Kritik wurde dagegen an der Formulierung laut, dass auf den gemeindlichen Flächen künftig zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens generell keine Nutzung mehr erlaubt sein soll. Ausnahmen sollen lediglich für öffentliche Veranstaltungen und Fischer gelten.

Zwischen 22 und 5 Uhr müssen Besucher am See leise sein

Diese Regelung sei zwar unter dem Gesichtspunkt des Lärmschutzes richtig, sagte Bödicker. „Es ist aber ein Unding, dass ich zwischen 22 und 5 Uhr nicht an den See gehen darf“, betonte er. „Es geht um die Häufung von trinkenden und pöbelnden Menschen nachts an den Badeplätzen“, entgegnete Muggenthal. Schließlich einigte sich der Gemeinderat darauf, dass sich Besucher in der fraglichen Zeit leise zu verhalten haben. „Der Zugang sollte erlaubt sein, aber keine Ruhestörung“, sagte Florian Tyroller (Grüne).

Auch der Einstieg mit SUP-Brettern soll laut Satzung eingeschränkt werden. Dr. Harald Lossau (FW) wollte es Anwohnern jedoch nicht verbieten, Stand-up-Paddeln auf dem See zu betreiben. Muggenthal befürchtete bei einer Freigabe aber „ein Brett nach dem anderen“ am Ufer. „Wenn einer anfängt, kommen die anderen auch“, sagte sie und stellte klar: „Es geht uns nicht um die Anwohner, sondern um die Tage, an denen es schön ist und viele Leute da sind.“ Das Verbot bleibt also in der Satzung, bei Einheimischen dürfte die Gemeinde aber in Zukunft ein Auge zudrücken. „Wo kein Kläger, da kein Richter“, sagte die Bürgermeisterin. Die neue Satzung tritt am kommenden Montag in Kraft.

