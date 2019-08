Geteilte Meinung über Fahrbahnteiler

Ein rot-weißer Fahrbahnteiler sorgt derzeit in der Gemeinde Wörthsee für Gesprächsstoff. „Das ist jetzt der sicherste Fußweg in ganz Steinebach“, kommentiert Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal die Baumaßnahme vom 1. August. Die CSU indessen wütet.

Steinebach – Seit Ende vergangener Woche gibt es in der alten Bahnunterführung zwischen Steinebach und Auing einen Fahrbahnteiler. Dieser dient vor allem der Sicherheit der Fußgänger. Bisher gab es für diese keinen abgetrennten Bereich. Das war kein Problem, wenn sich die von Steinebach und Auing kommenden Autofahrer einig waren, wer als Erster durchfährt. Der Verkehr aus Auing hat Vorfahrt, doch ab und an wurde es schon mal knapp, weil die Stelle uneinsichtig ist und sich ungeduldige Autofahrer gerne noch schnell durchmogelten.

In einer Gemeinderatssitzung im Oktober 2018 beschlossen Wörthsees Gemeinderäte, die Situation für Fußgänger und Radler zu verbessern. Denn erneuert wird die Unterführung nach derzeitigem Kenntnisstand erst 2028 mit dem Ausbau der Bahnstrecke. Solange wollte die Gemeinde nicht warten. Abgesehen davon hatten der Elternbeirat der Grundschule, der Arbeitskreis Verkehrssicherheit und auch Bürger immer wieder darum gebeten, sich um das Thema zu kümmern.

In besagter Sitzung hatte Verkehrsplaner Christian Fahnberg dem Gremium die Variante mit dem Fahrbahnteiler vorgestellt. Jakob Aumiller (CSU) äußerte die Sorge, dass es dann eng werden könnte für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Busse. Ein überfahrbarer Randstein, wie von ihm vorgeschlagen, war der Mehrheit der Räte zu gefährlich. Sie entschieden, dass die genaue Ausführung an dieser Stelle mit den Behörden abgesprochen wird.

„Das haben wir gemacht“, sagte Bürgermeisterin Muggenthal gestern dem Starnberger Merkur. Zusammen mit Vertretern des Staatlichem Bauamts, Landratsamt Starnberg und Polizei habe eine Ortsbegehung stattgefunden. „Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern das Staatliche Bauamt hat letztlich entschieden, wie der Fahrbahnteiler an dieser Stelle auszusehen hat.“ Nach wie vor handele es sich um ein Provisorium. „Sollte der Ausbau der Unterführung kommen, können wir den Fahrbahnteiler anderweitig benutzen.“ Gekostet hat die Maßnahme samt kleiner Verkehrsinsel knapp 5000 Euro.

Die CSU kann dem Projekt nichts abgewinnen. „Auinger Unterführung wird zum Nadelöhr“, schreibt der Ortsvorsitzende Philipp M. Fleischmann in einer Pressemitteilung. „Trotz Reklamation der CSU, die Auinger Unterführung mit einem Provisorium eines Fußgängerwegs nicht zu blockieren, entschieden sich die Verantwortlichen für eine unzumutbare Lösung“, schimpft er. Nämlich einen „Betonverbau, der nicht nur Verkehr und Landmaschinen, sondern auch Fußgänger und Radfahrer eher behindern und gefährden dürfte, anstatt für Sicherheit zu sorgen“. Den CSU-Gemeinderäten sei versichert worden, dass es zu einer Überarbeitung der Fahrbahnabtrennung kommen werde. „Diese Lösung wurde offensichtlich ohne Zustimmung des Gemeinderats entschieden“, zitiert Fleischmann den Gemeinderat Jakob Aumiller. Die CSU fordert nun eine Überarbeitung der Engstelle und Ausführung nach verkehrssicheren Gesichtspunkten. Und sie verlangt ein „Ende ergebnisloser Subventionierung externer Berater“ wie dem Verkehrsplanungsbüro.

Muggenthal kann den Unwillen der CSU nicht teilen. Die Maßnahme gründe auf einen Gemeinderatsbeschluss. Ursprünglich habe der Fahrbahnteiler viel höher ausfallen sollen. „Sämtliche Maße sind auf landwirtschaftliche Fahrzeuge, Busse und so weiter ausgelegt.“ Sie würde sich wünschen, dass man sich über Beschlüsse im Gemeinderat vorher informiere, bevor man sich äußere. „Aber das ist ja nicht mehr so in Mode.“