Containeranlage für 128 Geflüchtete in Wörthsee beschlossen - „Die Zeit rennt“

Von: Laura Forster

In der Nähe der A 96 sollen die Container errichtet werden. © mm

In naher Zukunft soll in der Gemeinde Wörthsee eine Containeranlage für 128 Geflüchtete auf der Fläche am Kreisel nahe der A 96, dem sogenannten Blumenfeld, errichtet werden. Das hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen.

Waldbrunn – „Wir sind wieder in einer Situation wie 2015/2016“, sagte Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel in der Gemeinderatsitzung in Wörthsee am Montagabend. Er war zusammen mit seiner Kollegin Sabine Neumann, Fachbereichsleiterin des Landratsamts für Migration, in das Gremium gekommen, um den Gemeinderäten sowie zahlreichen interessierten Einheimischen die Planung für die Errichtung einer Container-Wohnanlage für Flüchtlinge vorzustellen. „Es kommen wieder Flüchtlinge, und wir haben fast keine Zeit zu reagieren. Alles, was wir machen, machen wir unter der Prämisse: Es muss schnell gehen“, sagte Kühnel. Zwar lebten im Landkreis derzeit noch mehr Flüchtlinge als durch den Königsteiner Schlüssel vorgesehen seien. „Damit wird es aber bald vorbei sein“, so Neumann.

Laut Bürgermeisterin Christel Muggenthal habe der Gemeinderat bereits in einer Klausurtagung über das Thema gesprochen und auch einen Standort festgelegt, „der uns geeignet erscheint“. Die Verwaltung habe schon länger nach einem passenden Grundstück für eine Unterkunft für Geflüchtete gesucht. „Uns war bewusst, dass irgendwann auch eine Container-Wohnanlage nach Wörthsee kommt“, so Muggenthal. Die Kommune ist mit Feldafing und Tutzing die einzige im Landkreis, die noch keine solche Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchtete errichtet hat. „Es gibt zwei Kriterien, die der Standort erfüllen muss: Er muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und in der Nähe eines Supermarktes sein.“ In Wörthsee biete sich deshalb die Gemeindefläche am Kreisel nahe der A 96, dem sogenannten Blumenfeld, in Waldbrunn an. Laut Muggenthal haben alle privaten Grundstückseigner, die sie angefragt hat, abgelehnt.

Container für Geflüchtete in Wörthsee: „Für mich als Gewerbereferent ist dieser Standort eine Katastrophe“

„Für mich als Gewerbereferent ist dieser Standort eine Katastrophe“, sagte Jakob Aumiller (CSU). „Wir haben das Grundstück für unsere einheimischen Unternehmer gekauft und lange dafür gekämpft, dass dort Gewerbe entstehen kann.“ Er fragte, wieso die Unterkunft nicht weiter in den Außenbereich verschoben werden könne. Seine Kollegin Carina Bedacht schlug das Grundstück der alten Straßenmeisterei vor, das das Landratsamt angemietet hat. „Wir würden heute gerne mit einem Beschluss rausgehen“, antwortete Neumann. „Die Zeit rennt.“ Kühnel beschrieb die Suche nach geeigneten Containern als „Hauen und Stechen“. „Alle Landkreise sind in der gleichen Lage und brauchen Unterkünfte. Wenn wir uns in naher Zukunft entscheiden, haben wir die Sicherheit auf Lieferung. Das kann in zwei Monaten schon anders aussehen.“

Für Florian Tyroller (Grüne) ist die Container-Wohnanlage keine Dauerlösung. „Viele wollen hierbleiben. Haben wir aus den vergangenen Jahren nichts gelernt?“ Kühnel sah das auch so: „Das ist jedoch nicht unsere Entscheidung, sondern die des Freistaats.“ Philip Fleischmann (CSU) kritisierte die nicht vorhandenen Alternativen zum Standort am Blumenfeld.

Eine Wohnung mit drei Zwei-Bett-Zimmern, Küche und Bad

Das Gremium war einstimmig für die Aufstellung von zwei zweistöckigen Containeranlagen in pastelltürkis für 128 Geflüchtete. Pro Einheit gibt es drei Zweibettzimmer, eine Küche und ein Bad. Außerdem sind Zimmer für Security, Diakonie und ein Büro für Ehrenamtliche sowie ein Raum für Deutschkurse vorgesehen. „Ich will keine Vermutungen anstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Anlage im April errichtet wird“, sagte Muggenthal.