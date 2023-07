Wörthsee im Triathlon-Fieber

Von: Hanna von Prittwitz

Befasst mit der Organisation – und zum Teil auch am Start (v.l.): Astrid Schmähling (Aufbau und Starterin), Organisator Maximilian Krumm, Philipp Müller (Segelschule, legt die Bojen aus), Jessica Rusch (Starterin), Vera Ballhausen (Starterin), Matthias Fiedel (Helfer und Teilnehmer), Erich Groever (Organisation) und Benjamin Baum (Starter und bei der Wasserwacht Helfer auf dem Boot im See). © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten: Mehr als 800 Starterinnen und Starter gehen am Sonntag in Steinebach beim Wörthsee-Triathlon an den Start, darunter allein 80 Sportler aus der Gemeinde.

Steinebach – Nach drei Tagen waren die 60 Staffelplätze vergeben, nach einer Woche alle gut 800 Plätze: Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland werden sich am kommenden Sonntag, 30. Juli, ab 8.30 Uhr beim 37. Wörthsee-Triathlon in den Wörthsee stürzen. Zu absolvieren sind 1,5 Kilometer Schwimmen, anschließend 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Auf dieser olympischen Distanz wird die Oberbayerische Triathlon-Meisterschaft ausgetragen. Wem das zu viel ist, der hat sich mit einer Staffel angemeldet oder die kürzeren Distanzen des Volkstriathlons mit 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und sechs Kilometer Laufen gewählt.

„Wir hätten locker die doppelte Menge an Plätzen vergeben können“, sagt Sportwissenschaftler und Trainer Maximilian Krumm. Doch Qualität und Sicherheit gingen vor. Seit 2015 ist Krumm im Organisationsteam des Wörthsee-Triathlons dabei, seit 2022 Organisationschef. An seiner Seite sind rund 100 Ehrenamtliche, die meisten aus der Gemeinde. „Der Triathlon ist in Wörthsee angekommen“, stellt Krumm fest. „Die Euphorie ist größer als je zuvor.“ Vielleicht auch, weil der SC Wörthsee eine Triathlonabteilung ins Leben gerufen hat. Jedenfalls sind unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland, Bayern, München und den umliegenden Gemeinden auch sage und schreibe 80 Wörthseer. „Da haben wir uns schon gefreut, als wir die Anmeldelisten durchgegangen sind“, sagt Krumm.

Lange habe der Wörthsee-Triathlon als eine Veranstaltung des Münchner Vereins Funkstreife gegolten. „Das hat in dem Sinne eigentlich schon nicht ganz gestimmt“, erklärt Krumm. Walter Neumann aus Wörthsee, der die Veranstaltung einst ins Leben gerufen habe, habe damals seinen Verein genutzt, um die Veranstaltung überhaupt auf die Beine stellen zu können. „Er ist bis heute involviert, wir telefonieren täglich“, sagt Krumm. Und am Sonntag wolle der über 80-Jährige natürlich auch vor Ort sein. Offizieller Veranstalter ist der SV Funkstreife bis heute. Nach wie vor helfen Mitglieder des Vereins auch bei der Durchführung. Doch der Anteil der Wörthseer ist stets gewachsen. Viele von ihnen gehen auch selbst an den Start.

Die Nachbargemeinden sind von dem Spektakel natürlich auch betroffen. Seit Wochen weisen Schilder auf gesperrte Straßen am Sonntagvormittag hin, erstmals ist auch die Etterschlager Straße von Etterschlag kommend ab Höhe der Kirche gesperrt. Parkplätze sind wie immer rar, Zuschauer werden gebeten, mit Bahn oder Rad zu kommen. Die Streckenverläufe finden sich auf der Seite woerthseetriathlon.de.

Volksfestatmosphäre mit Blasmusik, Imbissmöglichkeiten und heuer neuer Tonanlage: Das ist ein bisschen auch Maxi Krumm zu verdanken, der in den vergangenen Jahren ein paar Ideen eingebracht hat, die sich bewährt haben. „Ja, es gibt immer wieder Besucher, denen mittlerweile der Mund offen stehen bleibt, wenn sie zum ersten Mal beim Triathlon vorbeischauen“, sagt er. Erstmals dürfen die Zuschauer heuer vom Gelände der Segelschule „lago mio“ (Pension am See) aus das Treiben der Schwimmer beobachten.

Unter den Streckenposten ist Andrej Heilig, dreimaliger Sieger des Triathlons. Beim Training wurde er vor Jahren auf dem Rad von einem Auto überfahren, beim Wörthsee-Triathlon 2018 spendeten Starter und Publikum 3500 Euro für seine Behandlung. Auch heuer wird gesammelt: Rund 1000 Euro haben die Teilnehmenden bereits für Projekte von „One Earth – One Ocean“ gespendet, zugunsten der Nachbarschaftshilfe findet ein Sport-Kleiderbasar statt, außerdem besteht die Möglichkeit einer Spende für die Aktion „Brillen für Afrika“.

Der Startschuss fällt am Sonntag um 8.30 Uhr, Höhepunkt dürfte der Zieleinlauf ab 10.30 Uhr (bis etwa 12 Uhr) sein. Das Spektakel endet um 13 Uhr mit der Siegerehrung. „Danach bauen wir gleich wieder ab“, sagt Krumm. Und dann schnaufen alle durch – und stürzen sich bald wieder in die Organisation für 2024.