Großes Interesse an Wörthseer Solarpark: Bürger können bis 15. März beitreten

Von: Laura Forster

Haben den Wörthseern alle Fragen rund um die geplante PV-Anlage beantwortet: Claus Frommel (l.) und Thomas Prudlovon der Natur Energieanlagen Projekt Gmbh mit Bürgermeisterin Christel Muggenthal. © Photographer: Andrea Jaksch

In Wörthsee soll im Spätsommer ein Solarpark Am Ziegelstadl entlang der A 96 entstehen, der rund neun Millionen kWh pro Jahr erzeugen kann. Bürger können in das Projekt investieren, konkrete Informationen gab es am Donnerstagabend im Rathaus. Bis 15. März können Interessierte beitreten.

Wörthsee – Wie groß das Interesse der Bürger am Solarpark Wörthsee ist, hat sich am Donnerstagabend während einer Infoveranstaltung im Rathaus gezeigt. Rund 50 Menschen kamen in den Sitzungssaal, die Veranstalter mussten sogar ihre Stuhlreihen aufstocken.

Zu dem Infoabend hat neben der Gemeinde die Natur Energieanlagen Projekt Gmbh (NEAP) geladen, die seit über 20 Jahren PV-Anlagen baut und betreut, unter anderem auf dem Dach des Landtags in München, bei Audi in Ingolstadt und auf dem Garchinger Rathaus. „Nicht mal 20 Prozent der Energie, die in Deutschland gebraucht wird, kommt aus erneuerbaren Energien“, sagte Geschäftsführer Claus Frommel. Um die Zahl zu erhöhen, haben sich er und sein Partner Thomas Prudlo der Errichtung von Fotovoltaikanlagen verschrieben.

In Wörthsee soll das Vorhaben Am Ziegelstadl auf einer rund sechs Hektar großen Fläche entlang der A 96 umgesetzt werden. Dort sollen rund 14 000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von sechs MWp entstehen. „Mehr dürfen es bei einem Bürgerpark leider nicht sein“, sagte Prudlo. Im Jahr sollen so rund neun Millionen kWh erzeugt werden. Zu Beginn der Veranstaltung unterzeichneten die beiden Geschäftspartner der NEAP, die für den Solarpark als Hafter und Verwalter dienen, sowie Bürgermeisterin Christel Muggenthal den Pachtvertrag über das gemeindliche Grundstück. Laufzeit: 20 Jahre mit der Option auf zehn Jahre Verlängerung. Prudlo und Frommel waren bereits mehrfach im Gemeinderat und haben das Projekt vorgestellt. „Es ist sehr gut angekommen.“

Einheimische haben Vorzeichnungsrecht bei Wörthseer Bürgerpark

Eine Gesetzesänderung hat vor wenigen Wochen vieles vereinfacht: So ist für die Errichtung etwa kein Bauleitverfahren mehr nötig, wenn die PV-Anlage nicht weiter als 200 Meter von der Autobahn oder Schienen entfernt ist. Außerdem muss das Grundstück nicht als Gewerbefläche ausgewiesen werden, sondern kann eine landwirtschaftliche Fläche bleiben. „Dann hätten wir nach dem Abbau der Anlage in ein paar Jahrzehnten mit den Konsequenzen leben müssen“, so Muggenthal.

„Das soll ein Wörthseer Bürgerpark werden, deshalb haben die Einheimischen ein Vorzeichnungsrecht“, betonte Prudlo. Die Bürger haben die Möglichkeit sich an dem Projekt zu beteiligen, dafür wurde eine Gesellschaft gegründet, die Eigentümer und Betreiber der Anlage ist. Es müssen mindestens 50 Gesellschafter sein, sollten diese Zahl nicht mit Einheimischen erreicht werden, können auch Externe beitreten. „Unser internes Ziel sind 150 bis 200 Gesellschafter“, sagte Prudlo. Bis 15. März können Interessierte eine Beitrittserklärung im Rathaus abgeben und 250 Euro an die NEAP überweisen. Im Mai soll es die erste Gesellschafterversammlung geben mit der Beiratswahl. Dort können die Mitglieder auch angeben, wie viel Geld sie investieren möchten. „Es können nur höchstens zwei Personen zehn Prozent des Eigenkapitals, das für die Anlage nötig ist, einbringen“, so NEAP-Geschäftsführer Prudlo. Eine gute Anlagegröße liege laut Prudlo zwischen 20 000 und 100 000 Euro. Die NEAP rechnet für den Solarpark auf der Fläche entlang der A 96 mit einer Rendite von rund fünf bis sechs Prozent. Für Frommel und Prudlo hat das Thema Sicherheit Priorität, weshalb es einen Sicherheitspakt geben soll. „So können wir nicht jeden Cent bei der Rendite rausholen, sind jedoch im Fall von Hagel- oder Brandschäden geschützt.“

Kosten für Solarpark belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro - 2,5 Millionen Euro Eigenbeteiligung

Insgesamt kostet der Solarpark 5,5 Millionen Euro, davon müssten mindestens 2,5 Millionen Euro von den der Solarpark Wörthsee KG kommen. „Der Rest kann fremdfinanziert werden“, sagte Frommel. Die NEAP sei bereits in Gesprächen mit der Sparkasse und der VR-Bank und der überregionalen DKB und DZ-Bank. Die Geschäftsführer gehen von einer Dahlehenslaufzeit von rund 20 Jahren aus. „Der aktuelle Zinssatz beträgt rund 4,1 Prozent. Ob wir den noch günstiger bekommen, müssen wir schauen“, sagte Frommel. „Die Zinssätze sind in der letzten Zeit leider wahnsinnig gestiegen. Dafür sind die Preise für die Module nach unten gegangen. Deshalb wiegt sich das wieder auf.“ Mit der ersten Ausschüttung können die Gesellschafter im Frühjahr 2025 rechnen.

Was ist bisher schon konkret passiert? Neben der Zustimmung im Gemeinderat und der Unterzeichnung des Pachtvertrags konnte der Netzknotenpunkt gesichert werden. Es ist allerdings noch das Einverständnis der Gemeinde Weßling nötig, da sich dieser auf dem Gebiet der Nachbargemeinde befindet und eine Trasse gegraben werden muss. Außerdem wurden Gutachten und Genehmigungsunterlagen beauftragt. Wichtig ist der NEAP auch die Biodiversität, deshalb wird zwischen Modulunterkante und Boden ein Meter Platz gelassen. „So kann eine Artenvielfalt entstehen“, sagte Prudlo. Das Gras muss nur zweimal im Jahr geschnitten werden – ob mithilfe von Schafen oder Maschinen muss noch geklärt werden.

Nächste Schritte: Detailplanung, die Verhandlung der Direktvermarktung und Abschließen der Einzelverträge

Die nächsten Schritte sind unter anderem die Detailplanung, die Verhandlung der Direktvermarktung und die Sicherung des Einspeisetarifs und das Abschließen der Einzelverträge für Wartung und Versicherung. Baubeginn soll im September sein, Fertigstellung im Dezember.

Auf die Frage, was passiert, wenn der Pachtvertrag ausläuft, antwortete Prudlo: „Laut Vertrag müssen wir die Anlage zurückbauen, aber wer weiß, wie es energetisch bis dahin aussieht.“ Ein anderer Bürger wollte am Donnerstagabend wissen, was aus der zweiten Fläche an der S-Bahn Steinebach geworden ist. „Dort wurden Reihengräber gefunden. Das war uns zu riskant“, so Prudlo.

Weitere Infoabende finden am Donnerstag 9., und 23. Februar um 19 Uhr im Rathaus Wörthsee statt. Außerdem gibt es am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr eine Zoom-Veranstaltung für alle Interessierten.