50 Jahre Nachbarschaftshilfe Wörthsee: Von 25 auf 500 Mitglieder gewachsen

Von: Laura Forster

Teilen

Haben allen Grund zu feiern: die Damen der Nachbarschaftshilfe Wörthsee (v.l.) Bärbel Marsen, Marianne Meissner, Petra Grabmaier, Heide Arlt, Veronika Sourisseau, Traudl Müller, Margarete Ulmer und Vorsitzende Marita Heßmann mit Bürgermeisterin Christel Muggenthal (3.v.r.). © andrea jaksch

Vor 50 Jahren wurde die Nachbarschaftshilfe Wörthsee (NBH) von 25 Mitgliedern gegründet. Mittlerweile hat der Verein rund 500 Unterstützer. Die Themen sind jedoch noch die selben. Am Montag feierte die NBH mit Blaskapelle, Hüpfburg und Lokalpolitikern Jubiläum.

Wörthsee – Sie ist nicht mehr aus dem Ort wegzudenken: die Nachbarschaftshilfe Wörthsee. Der Verein betreut nicht nur rund 40 Seniorinnen und Senioren in der ambulanten Pflege, er bietet auch bis zu zwölf Plätze in der Tagespflege im Urban-Dettmar-Haus in Steinebach und kümmert sich nach dem Unterricht um etwa 60 Kinder der Grundschule Wörthse. Außerdem gibt es ein vielfältiges Angebot für jede Altersklasse. Mit 150 Gästen feierte der Verein am Montagmittag sein 50-jähriges Jubiläum. NBH-Vorsitzende Marita Heßmann nahm diesen besonderen Tag zum Anlass, auch einmal ein ernsteres Thema anzusprechen.

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf die derzeitige Situation in der Pflege aufmerksam zu machen“, sagte Heßmann. „Ich denke, es braucht, gerade heute, Institutionen wie die kleinen Nachbarschaftshilfen, um ein wenig Menschlichkeit zu vermitteln.“ Besonders in der Pflege, in der Betreuung der älteren Menschen sei es wichtig, dass die Personen, die zu den Senioren nach Hause kommen oder in der Tagespflege im Urban-Dettmar-Haus arbeiten, den Patienten auch bekannt sind. „Es braucht Vertrauen und Empathie“, betonte die Vorsitzende und blickte dabei zu den Nachbarorten Hechendorf und Weßling, in denen die Nachbarschaftshilfe ihren ambulanten Dienst bereits aufgegeben haben. Die Gründe: unter anderem der Mangel an Pflegekräften, die immer größere Bürokratie, die Kosten für die entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen und die hohen Benzinkosten für Dienstfahrzeuge. „Wir sind in der glücklichen Lage, unsere Angebote noch aufrecht erhalten zu können – auch aufgrund der Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und Dank der großzügigen Spenden. Ein Großteil der festangestellten Mitarbeiter kommt sogar aus dem Ort. Das ist ein großer Vorteil, da die älteren Menschen, aber auch die Kinder der Mittagsbetreuung in bekannte Gesichter blicken, die sie schon jahrelang kennen.“ Ein Mangel an Fachkräften herrscht in Wörthsee nicht, jedoch werden die ehrenamtlichen Helfer immer älter und Nachwuchs ist schwer zu finden. „Wir brachen Unterstützer, die beispielsweise Fahrdienste oder andere Aufgaben übernehmen. Jemand zu finden, der Lust darauf hat, ist nicht immer leicht“, sagte Heßmann. Doch die Vorsitzende blickt positiv in die Zukunft. „Dieses Thema war auch schon vor 50 Jahren präsent und wir haben es doch immer wieder geschafft. Unser Bestreben ist es, durchzuhalten und so weiterzumachen wie bisher.“

Nachbarschaftshilfe Wörthsee ist einer der wichtigsten Vereine im Ort

Bürgermeisterin Christel Muggenthal betonte in ihrer Rede, dass die Nachbarschaftshilfe mit den rund 500 Mitgliedern der wichtigste Verein für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger neben den Feuerwehren im Ort sei. Auch Landrat Stefan Frey gratulierte dem Verein zu seinem 50-jährigen Bestehen und ließ sich das Urban-Dettmar-Haus zeigen, in dem die Feier stattfand.

Für die kleinen Gäste hatte die Nachbarschaftshilfe eine Hüpfburg und Kinderschminken organisiert. Das Angebot „Gedächtnistraining“ und „Bewegung nach Feldenkrais“ wurde von den Besuchern gerne angenommen, außerdem gab es Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Crepes. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Blaskapelle Wörthsee. „Die Stimmung war gut und die Gäste glücklich und zufrieden“, so Heßmann.