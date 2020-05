Abschied vom Notfallmanager

Fast die Hälfte des bisherigen Wörthseer Gemeinderats gehört dem neuen für die Wahlperiode 2020 bis 2026 nicht mehr an. Jeder hatte für die wiedergewählte Bürgermeisterin Christel Muggenthal ganz bestimmte Eigenschaften, wie sie bei der Verabschiedung durchblicken ließ.

Wörthsee – Sechs Jahre arbeiteten sie Seite an Seite, am Mittwoch hieß es Abschied nehmen für sieben der insgesamt 16 Wörthseer Gemeinderäte. Ein Abschied mit Herz und dennoch auf Distanz. Bürgermeisterin Christel Muggenthal hielt eine sehr persönliche Ansprache am Ende der Ratssitzung in der Grundschulaula, die genug Platz bot, um coronabedingt den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten.

Die Amtsperiode kann sich sehen lassen. ISEK, Kauf und Beplanung des Kirchenwirt-Areals, die Fertigstellung der Grundschule bis zum Beitrag zur Energiewende im Zuge von Nahwärmenetz und Ökokonto – die Projekte des eingespielten Ratsteams waren ebenso ehrgeizig wie vielfältig. Mit ihrer Rede wandte sich die Bürgermeisterin individuell an jeden einzelnen der scheidenden Kollegen. Nach 24 Jahren Gemeinderatsarbeit verlässt Vizebürgermeister Konrad Gritschneder (parteifrei) den Ratstisch, nicht ohne einen nachhaltigen Fingerabdruck zu hinterlassen. Mutmaßlich ein Mann mit Nerven wie Drahtseile, auf jeden Fall aber der Mann für die juristische Notfallversorgung, sagt die Ratshauschefin und drückt ihr Vertrauen humorvoll aus: „Loyaler Berater und Unterstützer, Knigge-Beauftragter und kongenialer Partner beim Tuscheln und Grummeln von rechts.“ Gritschneder ging mit dankbaren Worten: „Für mich war es eine schöne Zeit.“ Auch Finanzreferent Franz Polz (CSU) gilt als Urgestein. „Man könnte ihn auch Sparfuchs nennen“, so Muggenthal, die Polz seit 18 Jahren kennt und sein Markenzeichen zu schätzen gelernt hat: „Langfristige kreative finanzielle Strategien.“

Land- und Energiewirt Paul Grundler von WörthseeAktiv machte sich während der Amtsperiode vor allem für Energiewende, Landwirtschaft und bezahlbaren Wohnraum stark. „Meine Erstanlaufstelle bei allen Fragen zum Thema Landwirtschaft“, bilanzierte die Rathauschefin. „Unkonventionelle Denkansätze und echtes Stehvermögen“ habe Landschaftsplanerin Birgit Dietrich (WörthseeAktiv) vor allem angesichts langatmiger Bauleitplanungen bewiesen. „Da, wo andere abschalten, weil sie das Thema ermüdend finden“, so Muggenthal. Mit Klaus Kaplaner (SPD/parteifrei) verlasse fraglos ein echter Fachmann für Wirtschaftsfragen den Rat. Die Bürgermeisterin zeigt sich insbesondere in Sachen Kirchenwirt dankbar: „Er hat so lange alle Varianten durchgerechnet, bis wir ein Licht am Ende des Tunnels sehen konnten.“

Als Nachrücker von Martina Jursch sitzt Roman Dittrich (CSU) seit März 2017 am Ratstisch setzte sich vor allem für den Sport ein. Muggenthal schätzt Dittrichs klar formulierte, mit Humor gewürzte Redebeiträge: „Er hat sich aus eigenem Beschluss nicht mehr zur Wahl gestellt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in sechs Jahren wieder antritt und wer weiß, was er dann vorhat.“ Walter Fuchs (SPD), bekannt als Vorsitzender des Konzertvereins Wörthsee, rückte im Januar 2019 für Arthur Schnorfeil nach. „Er hat nicht gezögert, sich darauf einzulassen, war auch für Überstunden zu haben“, so Muggenthal. Alle sieben Ortspolitiker verließen ihre letzte Sitzung mit einem Präsentkorb. Das Abschiedsessen soll nach der Corona-Krise nachgeholt werden.