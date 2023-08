Heimatverein will Buch über Steinebach schreiben - Bürger sollen sich beteiligen

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Die Bäckerei Buchner in der Hauptstraße 18 (heute 20) in den 1920er-Jahren. Zu sehen sind (v.l.) ein Lehrbub, Kreszenz Erhardt (Schwester von Rosa Buchner), ein Bäckergeselle, das Inhaberehepaar Rosa und Wilhelm Buchner und noch ein Lehrbub. © Heimatverein Wörthsee

Der Heimatverein Wörthsee möchte ein Buch über Steinebach schreiben. Alle Steinebacher sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen.

Steinebach – Das Bild ist eine Sensation und Dirk Schwebe froh: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt eine Frau auf einem sogenannten Rettungsapparat auf dem Wörthsee. Es stammt aus dem Heft „Führer für Kloster Andechs mit Herrsching am Ammersee und Umgebung“ von A. Spinner, erschienen 1911 bei der Kunst- und Verlagsanstalt W. Ölgärtner in München. „Das Bild ist ein sehr schönes Beispiel für das, was wir uns vorstellen“, sagt Schwebe. Denn der Heimatverein Wörthsee möchte ein Buch über Steinebach herausbringen und bittet nun alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Über Etterschlag und Auing gibt es längst ausführliche Chroniken, in der Entstehung und Geschichte der Orte aufgezeichnet sind. Jetzt, zum 1100. Geburtstag Steinebachs, hat sich der Heimatverein, federführend Dirk Schwebe, ein Buch über diesen Ortsteil vorgenommen. Theoretisch hat der Heimatverein dafür ein bisschen Zeit, denn wann genau der 1100. Geburtstag Steinebachs ist, lässt sich nur ahnen. Seine Existenz wurde erstmals zwischen 912 und 932 in einer Schenkung Bischof Odalfrids von Eichstätt an das Stift Herrieden in Mittelfranken schriftlich belegt. Es gibt also ein relativ großes Zeitfenster für Feierlichkeiten, die derzeit offiziell noch nicht angepeilt werden. Dirk Schwebe will das Buch jedenfalls viel früher fertig haben, nämlich in ein, zwei Jahren höchstens.

Eröffnung der Lokalbahn Pasing-Herrsching 1903 hatte immense Auswirkungen auf Ort

Auf der gemeindlichen Internetseite ist Spannendes zu lesen über die Entstehung Steinebachs. Demnach gehörte der Ort spätestens seit dem Ende des elften Jahrhunderts zum Herrschaftsbereich eines Adelsgeschlechts mit dem Leitnamen „Walchun“, das sich in Urkunden nach seinem Stammsitz Steinebach benannte.

„Die Befestigungsreste der in ihrem Kernwerk etwa 50 Meter langen ovalen Burganlage oberhalb der Kirche St. Martin sind im Gelände heute noch gut erkennbar“, heißt es weiter. „Größe wie Lage der aus Tuffstein erbauten Burg zeugen von der Bedeutung ihrer Besitzer, die als freie Herren im Gefolge der Herzöge von Bayern, der Grafen von Wittelsbach und der Grafen von Andechs zu finden sind.“ Vermutlich im Erbfall sollen die Güter der Familie an die benachbarten Herren von Seefeld übergegangen sein. Das älteste Urbar der Herrschaft Seefeld aus dem Jahr 1393 verzeichnet Steinebach mit sechs Höfen. Im 18. Jahrhundert war das Dorf auf 19 Anwesen angewachsen, darunter zahlreiche Kleinstanwesen ohne eigenen Grund. 1818 entstand im Rahmen des Gemeindeediktes die politische Gemeinde Steinebach, der verwaltungsmäßig auch das benachbarte Auing zugeordnet wurde.

Das alles ist vermutlich weniger bekannt. Dafür sind die Steinebacher gut vertraut mit den Legenden rund um das Strandbad Fleischmann. Denn als 1903 die Lokalbahn Pasing-Herrsching eröffnet wurde, hatte das immense Auswirkungen auf den Ort. Es entstand die Hauptstraße, an der sich Geschäfte ansiedelten, und es gab durch den Zuzug plötzlich so viele Kinder, dass 1907 ein Schulgebäude für die Kinder aus Auing und Steinebach gebaut werden musste. Zuvor hatten sie die Schule in Oberalting besucht. Und die Sommerfrischler entdeckten den Wörthsee: Für Tagestouristen und Feriengäste aus ganz Deutschland entstanden Badeanstalten und Pensionen am See. Vor allem das Strandbad Fleischmann.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahme beweist es: Carl Raabe verlieh von Anfang an und noch vor dem Bau seiner bekannten Badeanstalt Boote an Touristen. Es ist aus dem „Führer für Kloster Andechs mit Herrsching am Ammersee und Umgebung“ von A. Spinner, Kunst- und Verlagsanstalt W. Ölgärtner, München 1911 © Heimatverein Wörthsee

„In gewissem Sinne waren es die goldenen Zwanzigerjahre für Steinebach, die hohe Zeit des Fleischmann-Bades, das immer wieder für Schlagzeilen in der Presse sorgte“, schreibt Werner Bülow in seinem 2004 erschienenen Werk „Wörthsee und seine Umgebung: Streifzüge durch die Heimatgeschichte“. Carl Raabe hatte zuvor mit seinem Badebetrieb für Schlagzeilen gesorgt, von einem „Sündenbabel“ war gar im Münchner Stadtanzeiger die Rede. Aloys Fleischmann, Schwiegersohn von Karl Raabe, sorgte für ein bisschen Mäßigung, in dem er 1922 erst ein kleines Hotel eröffnete und 1927 schließlich seine Badeanstalt. Er soll damals auch moralische Gründe angeführt haben, zweifelsohne aber war Fleischmann geschäftstüchtig. Auf rund 10 000 Quadratmetern mit 190 Meter Strand soll es 500 Umkleidekabinen, eine Sammelgarderobe für 2000 Badegäste sowie unzählige Liegestühle und Strandkörbe gegeben haben, außerdem ein Restaurant.

Steinebach entwickelte sich zu einem Treffpunkt der sogenannten besseren Gesellschaft. Politiker, der Adel und Künstler amüsierten sich dort, und die Gemeinde Buch, damals zuständig, freute sich über steigende Steuereinnahmen. Aus dem Norden ließ Fleischmann Tonnen an Sand anliefern, die allerdings im See verschwanden, und er kaufte 1929 eine gut zehn Meter hohe Wasserrutsche, die aus Amerika mit dem Schiff nach Antwerpen und per Zug nach Steinebach transportiert wurde. Misswahlen fanden statt, wilde Partys, sogar Autorennen. Die Steinebacher waren mitunter völlig überfordert und strapaziert, die Kritik wuchs.

„Der Bäderkönig“ Fleischmann vor Kurzem im Bayerischen Rundfunk

Ein gutes Ende nahm das alles nicht, der Ruhm verging, in den 1930er-Jahren hatte Fleischmann große Sorgen. Dabei half ihm auch nicht, dass er sich zum Bürgermeister wählen ließ. Im Gegenteil. Wegen einer Schlägerei musste er sogar zwischenzeitlich einsitzen. All dies ist natürlich auch Wörthsees Archivarin Barbara Blankenburg gut bekannt. Und war dem Bayerischen Rundfunk erst vor Kurzem einen ausführlichen Bericht mit dem Titel „Der Bäderkönig“ wert.

Dieses Bild aus dem Bestand des Gemeindearchivs Wörthsee zeigt den Durchstich bei Auing beim Bau der Eisenbahnstrecke Pasing-Herrsching, die 1903 eröffnet wurde. 1902 hatten die Bauarbeiten an der Meilinger Höhe begonnen. Zu sehen sind die zahlreichen dort beschäftigten Arbeiter, darunter etliche Gastarbeiter vor allem aus Italien und Serbien. Sie bewältigten die mühevolle Arbeit allein mit Spitzhacken und Schaufeln, um die heute noch bestehende Trasse anzulegen. © Heimatverein Wörthsee

In dem Buch über Steinebach soll es aber längst nicht nur um diese alten Geschichten gehen. Mit Hilfe von Archivarin Blankenburg möchte Dirk Schwebe die Geschichte Steinebachs im Ganzen schreiben. Weil Steinebach größer ist als Etterschlag und Auing soll jedoch auf eine Häuserchronik verzichtet werden. „Stattdessen sollen rund um einige typische Steinebacher Themen Erinnerungen und Geschichten, geschichtliche Fakten und vor allem auch Bilder zusammengetragen werden“, sagt Schwebe.

„Die Mitglieder des Heimatvereins und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mitzumachen.“ Er betont, dass es keine strengen Vorgaben gibt – sowohl bei den Themen als auch bei der Frage, was und wie man sammelt. Die Themen Eisenbahn, Grundschule und Strandbad Fleischmann werden beispielsweise bereits bearbeitet. „Es gibt noch weitere Vorschläge für einzelne Kapitel, die Liste kann auch jederzeit um neue Themen erweitert werden.“

Schwebe und seine Mitstreiter wollen vor allem Geschichten sammeln und für die Nachwelt festhalten, die im Ort erzählt werden und sich nicht in den Akten finden. „Daraus soll ein Buch entstehen, das keinen Anspruch auf die Vollständigkeit einer Chronik erhebt, sondern ein farbenfrohes Porträt des Ortes und seiner Vergangenheit zeichnet“, so Schwebe. Wer nicht namentlich genannt werden möchte, darf auch anonym bleiben. Ansprechpartner sind Projektleiter Dirk Schwebe, dirk@schwebe-ett.de oder (0 81 53) 77 56, und Gemeindearchivarin Barbara Blankenburg, archiv@woerthsee.de oder (0 81 53) 9 85 81 27.

Zu dem spektakulären Foto von der Frau auf dem seltsamen Gefährt gibt es natürlich noch mehr zu erzählen: Das gerade neu eröffnete Gasthaus Raabe mit Café-Restaurant, der heutige Kirchenwirt, warb 1911 in dem Reiseführer mit herrlich schattigem Garten, bekannt erstklassiger Küche, schönen Fremdenzimmern, renommierten, viel besuchten Badeanlagen im Wörthsee und Kahnfahrten. Zu dem Foto heißt es: „Auf den Verleih der beliebten patent. Estner’s Bade u. Rettungsapparate im Wörthsee mache besonders aufmerksam.“ Schwebe findet: „Das Foto ist von großem historischen Wert, da es auf amüsante Weise dokumentiert, wie man sich vor gut 110 Jahren am Wörthsee vergnügte. Es belegt außerdem, dass Carl Raabe von Anfang an und noch vor dem Bau seiner bekannten Badeanstalt Boote an die Touristen verlieh.“