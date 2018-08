Großeinsatz am Wörthsee: Herrenlose SUPs lösen Suchaktion aus

Zwei herrenlose SUPs haben auf dem Wörthsee eine großangelegte Vermisstensuche ausgelöst.

Wörthsee - Große Aufregung am und auf dem Wörthsee am Dienstagmittag: Ein Fischer hatte gegen 12.30 Uhr zwei auf dem See treibende SUPs (Steh-Paddel-Bretter) entdeckt. Weil von ihren Besitzern weit und breit keine Spur zu sehen war, alarmierte der Mann die Rettungskräfte. Binnen Minuten waren die Wasserwachten Wörthsee, Seefeld und Schondorf mit insgesamt 30 Freiwilligen und vier Booten im Einsatz, über dem See kreiste minutenlang ein Rettungshubschrauber.

Wenig später dann die große Erleichterung: Zwei Jugendliche hatten die Bretter erkannt, sie gehörten dem SCW München, der zwischen der TQ-Wiese und dem Campingplatz Dosch eine kleine Fläche besitzt. „Dort hatten sich die Bretter offensichtlich losgerissen“, berichtet Wasserwacht-Sprecherin Jule Heuchert. Großer Aufwand also für nichts? Keinesfalls. „Wir sind lieber einmal zuviel, als einmal zuwenig unterwegs“, betont Heuchert. Bei verdächtigen Beobachtungen also die 112 wählen. „Der Fischer hat alles richtig gemacht.“

