Viele Ideen beim ersten Runden Tisch

In der Gemeinde Wörthsee fand der erste Runde Tisch der Initiative „Wörthsee für Artenvielfalt“ statt.

Wörthsee – Doja Muggenthaler aus Wörthsee möchte mehr für den Artenschutz tun. Aus diesem Grund hat die pensionierte Lehrerin die Initiative „Wörthsee für Artenvielfalt“ gegründet (wir berichteten). Am Mittwoch fand dazu im Seehaus in Steinebach ein Runder Tisch statt. Viele Infos und Ideen sowie eine To-Do-Liste waren das Ergebnis der Versammlung mit knapp 40 Interessierten.

Die Anzahl der Gartenvögel sinkt und ab Anfang Juli verhungern die Bienen: „Wenn der letzte Raps verblüht ist, ist es vorbei“, wusste Imker Andreas Huber von Wörthsee Aktiv. Einst zählte Gartler Walther Fuchs in seinem Flieder 64 Schmetterlingsarten. Heute seien es noch ein paar wenige. „Verhungern die Insekten, verhungern auch die Vögel“, wusste Helga Heydrich vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein. „Schrecklich sind die Roboter, die teilweise den ganzen Tag mähen.“ Gibt es einen politischen Hebel? Bürgermeisterin Christel Muggenthal verwies auf den Schutz von Bäumen in Bebauungsplänen und das Verbot von Thuja-Hecken. Auf Zustimmung stieß das Beispiel aus Herrsching von Hermann Breitenberger. Die Gemeinde hat den Königsberg gepachtet und pflegt dort eine artenreiche Wiese. Gemeindliche Anwesen sollten blühen, so die allgemeine Meinung. Ein Vorstoß der Grünen in diese Richtung war allerdings im Gemeinderat durchgefallen, erinnerte sich Grünen-Rat Gerald Grobbel. Der Grund: Sichtbehinderung.

„In der Bevölkerung muss ein Umdenken stattfinden“, fand Rathauschefin Muggenthal. Der Bauhof sei aufgeschlossen, versicherte sie. Für die Mitarbeiter wünschte sich Muggenthaler eine Fortbildung in Sachen Umweltschutz. Und eine pestizidfreie Gemeinde sowie die Anschaffung des „insektenfreundlichen“ Balkenmähers. Ingo Muggenthal regte an, die Gartenbesitzer privat anzusprechen. Dagmar Hoppe vom Bund Naturschutz (BN) war diesbezüglich desillusioniert: „Das nützt oft nix.“

Doja Muggenthaler hingegen hatte die Erfahrung gemacht, dass Gespräche manchmal wortwörtlich Früchte trügen. Mit dem Abend war sie zufrieden. „Es ging darum, dass wir uns vernetzen.“ Jetzt seien die Gemeinderäte gefragt, entsprechende Anträge zu stellen. Sie selbst wollte Veranstaltungen anregen, eventuell einen Informationsflyer initiieren und Gespräche mit Gartenbaufirmen suchen. Bürgermeisterin Muggenthal bleibt mit den Landwirten etwa in Düngerfragen in Kontakt. „Die Bauern sind einsichtig, aber es braucht eben Zeit.“ Zeit, die man nicht habe, befürchtete Hoppe, die seit Jahren für die Umwelt kämpft und dringend mehr Mitstreiter in der Ortsgruppe des Bund Naturschutz bräuchte.

Michéle Kirner