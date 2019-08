Wörthseer Golf-Oldies für zwei Finals qualifiziert

Damit hatten selbst die größten Optimisten nicht gerechnet. Die Wörthseer Golf-Oldies haben sich gleich für zwei Finals qualifiziert.

Wörthsee–Vor dem letzten Spieltag um die Bayerische Mannschaftsmeisterschaft lagen die Senioren AK65 vom Golfclub Wörthsee auf dem 2. Platz in der 1. Liga Gruppe B, mit 14 Schlägen Rückstand auf die Favoriten vom Golfclub Garmisch-Partenkirchen. Unter dem Motto „wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie“ wurden auf dem Heimatplatz mit einer fulminanten Aufholjagd und sensationellen Scores aus den 14 Schlägen Rückstand zwei Schläge Vorsprung. Dadurch haben die AK65-Oldies des GC Wörthsee das Finale um die Bayerische Meisterschaft am 10. September im Golfclub Bad Abbach erreicht. Wie bereits 2018 spielen die Wörthsee gegen den Golfclub Griesbach, und da haben sie noch eine Rechnung offen, nachdem das Finale 2018 im Stechen unglücklich verloren wurde.

Zudem sind die Oldies durch die Finalteilnahme auch für das Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert. In diesem Endspiel spielen die 15 besten Mannschaften aus Deutschland um den Titel des Deutschen Meisters AK65. Dieses Deutschland-Finale findet vom 20. bis 22. September im GC Stahlberg im schönen Lippetal statt. „Sich mit den besten Mannschaften Deutschlands zu messen, hat seinen besonderen Reiz, auch wenn in dem Spielerfeld mit ehemaligen und amtierenden deutschen Senioren-Nationalspielern ein Spitzenplatz schwer zu erreichen sein wird“, sagt Teammitglied Hans Jardin. Ganz nach dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“ fahren die Senioren Wörthsee „frohen Mutes zum Finale“, so Jardin.