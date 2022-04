Wörthsees zukünftige Klimasenke

Von: Hanna von Prittwitz

Noch ist auf der Fläche am Ziegelstadel nur zu erahnen, wie es dort in einigen Jahren aussehen soll. Mitarbeiter eines Gartenbauunternehmens pflanzten Setzlinge auf der Ausgleichsfläche. © Gemeinde Wörthsee

Viel Ärger hat es in den vergangenen Monaten in der Gemeinde Wörthsee in Zusammenhang mit dem Supermarkt-Projekt an der Kuckuckstraße in Steinebach gegeben. Vor allem die Baumfällungen waren umstritten. Am Ziegelstadel wird dafür jetzt aufgeforstet.

Etterschlag – Tagelang waren mehrere Mitarbeiter eines Gärtnerei-Fachbetriebs in den vergangenen Tagen auf einer Fläche am Ziegelstadel in Etterschlag nahe der Lindauer Autobahn unterwegs. Dort entsteht auf einem etwa 1,1 Hektar großen Areal eine Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen, wie die Gemeinde in einer Presseerklärung mitteilt.

Lange hatte der Gemeinderat im Juli 2021 diskutiert, wie genau er die Fläche aufwerten möchte (wir berichteten). Landschaftsarchitekt Christian Ufer hatte unter anderem die Pflanzung eines Eichen-Hutewalds vorgeschlagen und noch in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan für die Energiezentrale an der Kuckuckstraße berichtet, dass auch für die dort zu fällenden Bäume am Ziegelstadel ebenfalls ein Ausgleich geschaffen werde. Nun haben die Arbeiten auf der Fläche begonnen.

Wie berichtet, fährt die Gemeinde auf dem Areal am Ziegelstadel mehrgleisig. Auf einer Fläche von etwa 4760 Quadratmetern soll ein standortgerechter Buchenwald mit den Begleitbaumarten Stieleiche, Spitzahorn, Winterlinde, Elsbeere und Vogelkirsche entstehen. Zusätzlich legten die Fachkräfte einen Waldmantel mit Traubenkirsche, Feldahorn und Holzäpfel sowie Haselnüssen, Schwarzem Holunder, Rotem Hartriegel, Liguster und Schneeball an.

Auf insgesamt 5490 Quadratmetern pflanzten sie schließlich noch den Eichen-Hutewald, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat. Es handelt sich um eine historische Waldbewirtschaftungsform mit einem lichten Wald, der von Stieleichen locker beschirmt wird. „Bis die Eichen ihre endgültige Größe erreicht haben, soll zunächst eine blütenreiche Wiese das Landschaftsbild und die Insektenfauna bereichern“, teilt die Gemeinde mit. Ufer hatte in der Sitzung im Juli 2021 gesagt, er wisse, dass ein üblicher Wald mehr CO2 binde. „Aber uns liegt auch an der Diversität.“ Langfristig werden die Eichen mit Totholz ebenfalls das Landschaftsbild bestimmen, außerdem bieten Eichen zahlreichen Insektenarten bis hin zum Hirschkäfer einen wichtigen Lebensraum. Von der Fläche sind etwa 6600 Quadratmeter als „Ausgleichsflächen“ für den derzeit in Realisierung befindlichen Lebensmittelmarkt an der Straße „Zum Kuckucksheim“ sowie für Baugrundstücke an der Schulstraße südwestlich der Grundschule sozusagen reserviert. „Die restlichen 4500 Quadratmeter hat die Gemeinde vorab als potenzielle Ausgleichsfläche, vor allem aber als Klimasenke angepflanzt“, erklärt die Gemeinde. „Mit dieser wird gleichermaßen eine mittel- bis langfristige CO2-Bindung durch Holz sowie mit der blütenreichen Wiese kurz- bis mittelfristig ein wesentlicher Beitrag zur Biodiversität und zum Artenschutz geleistet.“