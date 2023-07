Zumindest 150 Meter neuer Radweg bei Etterschlag

Von: Stefan Reich

Bis ein durchgängiger Radweg zwischen Etterschlag und Mauern gebaut wird, dürfte noch viel Zeit vergehen. Ein kurzes neues Teilstück soll aber bald die Sicherheit von Radlern verbessern. Ob die Umsetzung klappt, ist aber noch nicht sicher.

Etterschlag – Der Plan klang gut. Zwischen Mauern im Landkreis Fürstenfeldbruck und Etterschlag im Landkreis Starnberg sollte ein Radweg entlang der Kreisstraße entstehen, die beide Orte verbindet. Gebaut wurde der Radweg auch, allerdings nur bis Landkreisgrenze. Denn nur im Landkreis Fürstenfeldbruck wurde der geplante Umbau der Kreisstraße, die dort FFB6 heißt, bisher realisiert. Auf Starnberger Gebiet müssen Radfahrer auf einen Interimsradweg über Feld- und Waldwege ausweichen und die letzten 150 Meter bis Etterschlag auf der Fahrbahn der Kreisstraße STA 1 fahren. Zumindest auf diesen 150 Metern soll nun ein straßenbegleitender Radweg gebaut werden. Das beschloss der Mobilitätsausschuss des Kreistages in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch.

Einen durchgehenden Radweg neben der Kreisstraße wird es auf absehbare Zeit allerdings nicht geben. Dieses Vorhaben soll erst realisiert werden, wenn die Kreisstraße, die ab der Landkreisgrenze STA 1 heißt, auch auf Starnberger Gebiet umgebaut wird. Allerdings sind sich Landkreis Starnberg und das Staatliche Bauamt Weilheim, das den Ausbau durchführen müsste, uneinig über die Ausführung. „Die Straße soll begradigt werden, aber ich bin skeptisch“, sagte Landrat Stefan Frey im Ausschuss. „Die Straße ist kurvig, und es wird trotzdem schnell gefahren.“ Das könne sich bei einer Begradigung verschärfen.

Querungshilfe erforderlich

Für eine Temporeduktion zumindest im Bereich des Ortseingangs von Etterschlag, so die Hoffnung, könnte eine Querungshilfe in Form einer kleinen Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte sorgen. Diese Querungshilfe wird jetzt mit eingeplant, weil der Gehweg in Etterschlag auf der westlichen Seite der Fahrbahn verläuft, das neue Stück Radweg aber östlich der Fahrbahn geplant wird.

Von der Querungshilfe bis zum ebenfalls östlich der Fahrbahn gelegenen Abzweig auf den Interimsradweg soll nun ein zweieinhalb Meter breiter Radweg für eine Benutzung in beiden Fahrtrichtungen gebaut werden, in etwa zweieinhalb Metern Entfernung von der Fahrbahn. Die Querungshilfe soll rund zehn Meter nördlich der Einmündung der Straße Im Grund in die Mauerner Straße entstehen. Für ihren Einbau muss auf einer Länge von etwa 50 Metern die Fahrbahn verbreitert werden, damit auch der Winterdienst weiterhin durchkommt.

Beschluss einstimmig, Realisierung frühestens 2024

Der Beschluss, die Maßnahme anzugehen, fiel einstimmig. Das Vorhaben soll insgesamt etwa 275 000 Euro kosten. Darin eingerechnet sind auch rund 18 000 Euro für den nötigen Grunderwerb. Direkt neben der Kreisstraße liegen landwirtschaftliche Flächen. Erworben werden müssten Teile von fünf Grundstücken, die vier Eigentümern gehören. Landrat Frey sagte, er sei zuversichtlich, dass der Lückenschluss bis zum Interimsradweg, der aus seiner Sicht ohnehin „ein ordentlicher Radweg“ sei, gelingen könne – den Grunderwerb vorausgesetzt. Baubeginn wird laut der Sitzungsvorlage nicht vor dem Frühjahr 2024 sein.