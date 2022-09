Wörthsee setzt auf Fotovoltaik

Von Hanna von Prittwitz schließen

Die Gemeinde Wörthsee will auf rund zehn Hektar Flächen Freiflächenfotovoltaikanlagen ermöglichen. Geplant sind ein Bürgersolarpark am Ziegelstadel sowie die Anlage privater Investoren südlich der S-Bahn-Trasse.

Wörthsee – „Wir haben den Klimanotstand ausgerufen, also müssen wir auch danach handeln“ – so lautet das Credo von Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal. Vor diesem Hintergrund sollen nun auf rund zehn Hektar, verteilt auf zwei Flächen, im Gemeindebereich Solaranlagen entstehen. Partner ist die Münchner Energiegenossenschaft Isarwatt eG. Sie soll für die Gemeinde am Ziegelstadel einen Bürgersolarpark realisieren und für private Grundbesitzer ein weiteres Großprojekt südlich der Bahnlinie.

In Wörthsee wurde zuletzt immer wieder beklagt, dass die Ausrufung des Klimanotstands im Juli 2019 zu wenige Konsequenzen bei den Planungen habe. Also ging die Gemeinde auf Suche nach Flächen für Fotovoltaik. „Die Mehrheit des Gemeinderats und ich sind der Meinung, dass idealerweise die Bevölkerung mitzunehmen ist bei der Realisierung. Die Akzeptanz ist dann auch größer, immerhin geht es doch um erhebliche Einschnitte in die Landschaft“, sagte Muggenthal nach der Gemeinderatssitzung am Mittwoch.

Geplant ist beim Ziegelstadel auf einer vier bis fünf Hektar großen Fläche ein Bürgersolarpark. Thomas Prudlo von Isarwatt informierte über die verschiedenen Rechtsformen und die Möglichkeiten auf dem Areal. Die Gesamtinvestition betrage voraussichtlich rund 5,5 Millionen Euro, die Fläche sei über einen Pachtvertrag für 20 Jahre, der zweimal für je fünf Jahre verlängerbar sei, langfristig nutzbar. Das gilt auch für die etwa 4,5 Hektar große Fläche südlich der Bahntrasse der S 8. Dort geht es um Flächen mehrerer Landwirte, die unter dem Dach einer GmbH eine Bürgerenergiegesellschaft planen. Als Projektentwickler steht auch dort die Isarwatt zur Diskussion. Der Strom soll komplett ins Netz eingespeist werden.

Thomas Prudlo stellte einen knappen Zeitplan vor: Noch im Oktober sollen die notwendigen Verträge zu Pacht und Städtebau geschlossen sowie die Aufstellungsbeschlüsse zu Flächennutzungsplan und Bebauungsplan getroffen werden. Gleich anschließend, im vierten Quartal, soll das Bauleitplanverfahren beginnen. Grundsätzlich kann sich Prudlo eine Realisierung bis Ende 2023 vorstellen. Den Ertrag der beiden Anlagen schätzt die Gemeinde auf rund neun Millionen Kilowattstunden, das entspricht dem Verbrauch von rund 2500 Haushalten. Jährlich würden mehr als 6270 Tonnen CO2 eingespart werden. Rund um die Module sollen magere Wiesen mit einheimischem Saatgut für Biodiversität sorgen.

Nicht alle Gemeinderäte waren mit den Projekten einverstanden. Die CSU fühlte sich überrumpelt. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur kritisierte Philip Fleischmann den allgemeinen Aktionismus. „Ich bin ein Freund der Energiewende, aber solange wir keine Speicherkapazitäten zur Verfügung haben, ist uns nicht geholfen.“ Die Gemeinderäte hätten zudem keine Möglichkeit gehabt, sich beispielsweise im Rahmen einer Klausur mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Eine Abwägung der Möglichkeiten hat nicht stattgefunden.“ Er könne sich am Ziegelstadel eher ein Technologiezentrum vorstellen oder unterirdische Gewerbebauten mit Solarflächen. Gemeinsam mit Jakob Aumiller, Carina Bedacht und Thomas Bernhard (FW) stimmte er dagegen.