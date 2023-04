Ballack spricht über Privatleben in Starnberg, dann kriegt Kroos Lachanfall - wegen Nachbar Jens Lehmann

Michael Ballack war zu Gast im Podcast der Kroos-Brüder „Einfach mal Luppen“. Die Themen: Unter anderem der Starnberger See und Jens Lehmann © IMAGO / Alexander Rochau, IMAGO / Team 2

Toni Kroos und Michael Ballack sprechen über den Wohnort des Ex-“Capitanos“. Doch dann geht es plötzlich um Jens Lehmann als Nachbarn - und die Hörweite zur „Motorsäge“.

München - Fußballprofi Toni Kroos ist der an Titeln gemessen erfolgreichste deutsche Profi aller Zeiten. Satte fünf Champions League-Titel stehen auf seiner Autogrammkarte, daneben die Weltmeisterschaft 2014 und unzählige weitere Trophäen. Jetzt, gegen Ende seiner Zeit als Aktiver, widmet sich der Rostocker auch Dingen neben dem Platz, wie seinen Podcast „Einfach mal Luppen“, gemeinsam mit seinem Bruder Felix Kroos, Ex-Fußballprofi für u.a Union Berlin. In der jüngsten Folge zu Gast war jetzt Michael Ballack, seit geraumer Zeit im Fußballer-Ruhestand und ehemaliger „bester Spieler seiner Generation“, wie es Toni Kroos beschreibt.

Kroos und Ballack plaudern Wohnort-Privates aus - dann geht es um Motorsägen am Starnberger See

Die mehr als einstündige Folge handelt größtenteils um Anektoden um den Fußball herum, doch zu Beginn wird es erst einmal privat. „Ich bin häufiger in London“, erklärt Ballack, als es um die Frage nach seinem aktuellen Wohnsitz geht. „Mein Erstwohnsitz ist es aber nicht. Ich bin zurück zum Starnberger See gezogen nach den Stationen in London und Leverkusen.“ Diese Info nehmen die Kroos-Brüder zum Anlass, um sich ausgiebig über Jens Lehmann, seines Zeichens Ex-Nummer-Eins im deutschen Tor, lustig zu machen.

Ex-DFB-Kepper Jens Lehmann. © Sven Hoppe/dpa

„Wohnst du neben Jens?“, fragt Toni lauthals lachend den Ex“-Capitano“, der dann erklärt: „Komischerweise treffe ich Jens nie in Starnberg an, sondern immer nur, wenn ich unterwegs bin, auf Veranstaltungen etwa.“ Und weiter: „Es ist relativ komisch, er wohnt nicht weit weg, aber wir sehen uns wirklich relativ wenig um den See.“

Ballack spricht mit Kroos über Wohnsitz bei München - und Lehmann als Nachbarn

Das Podcast-Trio lacht erst einmal lauthals miteinander, ehe Toni Kroos dann scherzhaft gegen Lehmann schießt: „Da hast du ja dann einiges richtig gemacht, ist sicherer“, so Kroos. Und spielt damit auf die Geschichte an, die den ehemaligen Arsenal-Keeper kürzlich in die Schlagzeilen brachte: Die Geschichte rund um seinen Angriff auf die Garage des Nachbarn am Starnberger See mutmaßlich mit einer Kettensäge.

Michael Ballack geht dann direkt auf die Kroos-Aussage ein und meint lachend: „Ja, wahrscheinlich“, um dann jedoch einzuholen: „Er ist ja mittlerweile ein bisschen ruhiger.“ Das ganze skurrile Podcast-Intermezzo zum Starnberger See wird dann von Felix Kroos beendet: „Aber du wohnst quasi in Hörweite der Motorsäge, das ist doch ok“. Daraufhin sagt Michael Ballack dann nichts mehr - und der Podcast „Einfach mal Luppen“ nimmt seinen üblichen Verlauf.