„Endlich kann ich wieder einen leckeren Apfel genießen“ –

Mit festen dritten Zähnen zurück zu neuer Lebensfreude

Josefine und Robert S. sind mit ihren neuen festen Zähnen mehr als zufrieden. © Ina Zabel Photography

Prothesen-Patienten ein Stück Lebensfreude zurückgeben, das ist das Ziel der Zahnmedizin Pöcking. Dafür verwendet das Team ein spezielles Konzept für feste dritte Zähne.

„Wir können unser Glück immer noch nicht fassen“, strahlen Josefine und Robert S. mit ihren neuen festen Zähnen um die Wette. Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich beide von ihrem herausnehmbaren Zahnersatz getrennt haben, um sich Implantate einsetzen zu lassen. „Das war wirklich die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Vorher hatten wir große Probleme mit unseren Prothesen, ständig Schmerzen und konnten nicht mehr wirklich kauen“, erzählt die 65-Jährige aus Hohenpeißenberg. „Das war nur noch frustrierend. Wir wollten endlich wieder normal und ohne Probleme beißen können – mit festen Zähnen“, ergänzt ihr Mann.

Der erste Schritt in ein neues Leben

„Viele meiner Patienten ertragen ihr Leid mit schlechtsitzenden Prothesen oft jahrelang, bevor sie zu uns in die Praxis kommen“, berichtet die Zahnärztin und erfahrene Implantologin Dr. Patricia Klein vom Zahnmedizin Pöcking MVZ am Starnberger See. „Das ist nicht nur für die Patienten belastend, sondern beschädigt auch langfristig die umliegenden Zähne, wie zum Beispiel eine schmerzende Entzündung der Zahnhälse. Doch das muss nicht sein. Niemand muss schlechtsitzenden Zahnersatz hinnehmen“, so die Zahnärztin weiter. So war es auch bei Robert S.. Seine Nachbarzähne waren von einer Parodontitis befallen, wodurch ihm das Beißen sehr schwerfiel, und Schmerzen bereitete. „Ich konnte nichts mehr wirklich genießen und war richtig unglücklich. Meiner Frau erging es ähnlich“, erzählt der 69-Jährige. Als sich die beiden zunächst in einer implantologischen Klinik beraten ließen, waren sie vom Konzept der festen dritten Zähne an einem Tag noch nicht überzeugt. Doch sie gaben nicht auf und suchten weiter, zu groß war ihr Leidensdruck.

In der Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ führt die Implantologin Dr. Patricia Klein die innovative OP-Technik durch. © Ina Zabel Photography

Durch Zufall erfuhren die beiden von der Praxis Zahnmedizin Pöcking MVZ. Nach einem ausführlichen Gespräch mit der Implantologin, Dr. Patricia Klein, waren beide sofort begeistert. „Wir waren im ersten Moment erstaunt, dass wir diese großartige Möglichkeit ganz bei uns in der Nähe finden. Besser hätte es nicht passieren können“, berichtet Robert S.. „Wir hatten dort von Anfang an ein gutes Gefühl. Frau Dr. Klein und ihr gesamtes Team waren alle sehr herzlich und verständnisvoll. Wir fühlten uns sofort wohl und gut aufgehoben. Wenn wir Fragen hatten, war immer jemand für uns erreichbar. Sogar am Wochenende. Das war sehr beruhigend,“ erinnert sich Josefine S..

Dank innovativer OP-Technik zu festen Zähnen

Das Besondere am Konzept der festen dritten Zähne an einem Tag ist, dass dank der innovativen OP-Technik ein Knochenaufbau nicht nötig ist. Der Patient erhält noch am selben Tag seine festen Zähne, die er sofort belasten kann. „Nach einem speziellen statischen Konzept setze ich mindestens vier Zahnimplantate in den Ober- und/oder Unterkieferknochen ein und verankere diese fest. Das dauert nur wenige Stunden“, erklärt Frau Dr. Klein die Vorgehensweise. „Der Patient kommt morgens in die Praxis und wird je nach Wunsch unter Lokalanästhesie oder Vollnarkose gesetzt. Während sich die Patienten mittags in den dafür vorgesehenen Räumen erholen können, stellen die praxiseigenen Zahntechniker die Sofortversorgung her. Anschließend werden Biss, Form und Passung geprüft und verfeinert. Am Nachmittag verlässt der Patient mit seinen neuen festen Zähnen die Praxis.“

Die Implantologin Dr. Patricia Klein gibt Prothesen-Patienten neue Hoffnung. © Ina Zabel Photography

So war es auch bei Familie S.. Beiden wurden im Ober- und Unterkiefer die Implantate gesetzt. „Es ist überhaupt kein Vergleich zu vorher. Alle Zähne sitzen fest. Endlich kann ich wieder einen leckeren Apfel genießen. Wir konnten sogar am selben Abend beruhigt und schmerzfrei essen. Wir sind mehr als zufrieden mit unserer Entscheidung“, betont der 69-Jährige. „Obwohl ich meinen Mann zwar als mein Versuchskaninchen vorgeschickt hatte, bin ich selbst einfach nur froh, dass ich mich auch zu diesem Schritt entschieden habe. Ich empfehle es jedem, dem ähnlich geht wie uns, immer weiter. Wir sind einfach nur glücklich“, ergänzt Josefine S. strahlend.

