Mit neuer Leitung und neuem Look in eine strahlende (Zahn)Zukunft

Dr. Georgia Theodoratou übernimmt die zahnärztliche Leitung vom Zahnmedizin Pöcking MVZ. © Zahnmedizin Pöcking MVZ

Dr. Georgia Theodoratou übernimmt zum 01. Oktober 2022 die zahnärztliche Leitung vom Zahnmedizin Pöcking MVZ.

Nach 34 Jahren am Behandlungsstuhl, einem beachtlichen Wissens- und Erfahrungsschatz sowie vielen gesunden und strahlenden Gesichtern verabschiedet sich Zahnärztin und Implantologin Dr. Patricia Klein in den wohlverdienten Ruhestand. Über drei Jahrzehnte leitete sie die Zahnarztpraxis in Pöcking am Starnberger See und zählte insbesondere im Bereich der Implantologie und dem innovativen Konzept der „festen dritten Zähne an einem Tag“ zu den erfahrensten Implantologen in ganz Deutschland.

Ich werde erst noch ein wenig Zeit brauchen, um zu realisieren, dass ich von jetzt an nicht mehr am Behandlungsstuhl stehen werde. Noch ist es etwas ungewohnt, aber ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt. Außerdem weiß ich, dass mein Team und auch meine Patienten bei meiner langjährigen Kollegin Dr. Georgia Theodoratou in sehr guten und erfahrenen Händen sein werden.

Neue Leitung, neues Logo, neuer Look

Dr. Georgia Theodoratou, die neue zahnärztliche Leitung vom Zahnmedizin Pöcking MVZ, freut sich auf ihre neue Aufgabe.

Ich freue mich wirklich sehr auf meine neue Rolle und auf alles, was mich als leitende Zahnärztin in der Praxis erwarten wird. Frau Dr. Klein und ich haben gemeinsam 17 Jahre für gesunde und schöne Zähne gesorgt, weshalb mich viele ihrer Patienten mittlerweile gut kennen. Dadurch bin ich für die meisten kein unbekanntes Gesicht mehr, wenn ich ab sofort ihre Behandlungen übernehmen werde. Die Vertrauensbasis ist schon da. Natürlich bleibt es trotzdem eine gewisse Umstellung, wenn Frau Dr. Klein nicht mehr als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Sie wird uns allen fehlen. Aber ich bin zuversichtlich, dass schnell der normale Alltag einkehren wird. Mein Team und ich, wir freuen uns alle auf die gemeinsame Zukunft in der Praxis.

Aber nicht nur die zahnärztliche Leitung, sondern auch das Praxisdesign erstrahlen von nun an in neuem Look. Als Zeichen des Neuanfangs ändert sich auch das Logo in seinen Farben, seiner Form und seinem Design, um dem Wechsel noch mehr Ausdruck zu verleihen. Es ist das Symbol eines neuen Abschnitts, der von nun an in der Praxis mit Dr. Georgia Theodoratou als zahnärztliche Leitung eingeleitet wird: modern, hochwertig, regional verankert und gleichzeitig dezent.

Neue Leitung, neues Logo, neuer Look. © Zahnmedizin Pöcking MVZ

Implantologie bleibt Schwerpunkt

Das Konzept der Praxis bleibt grundsätzlich unverändert. Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Bereich der Implantologie und Chirurgie, was bedeutet, dass das erfahrene und hochqualifizierte Praxisteam rund um Frau Dr. Theodoratou die Patienten mit festen dritten Zähnen und Implantaten versorgen wird. Lediglich die Ansprechpartnerin für die Umsetzung des innovativen Konzepts der „festen dritten Zähne an einem Tag“ wird sich ändern. Diese Eingriffe wird künftig Dr. Georgia Theodoratou übernehmen, die ebenfalls im Bereich der Implantologie spezialisiert ist und langjährige Erfahrung aufweist.

Mir liegt es am Herzen, das Erbe von Frau Dr. Klein fortzuführen und Patienten, die unter ihrem schlechtsitzenden Zahnersatz leiden, Hoffnung auf neue Lebensfreude zu geben. Denn mich freut es nach jeder Behandlung immer wieder aufs Neue in das strahlende Gesicht dieser glücklichen Menschen zu schauen.

Neben chirurgischen Eingriffen wird die Praxis wie gewohnt auch weiterhin das gesamte Spektrum der zahnmedizinischen Versorgung abdecken. Dazu zählen beispielsweise prothetische Arbeiten, ästhetische Eingriffe, wie das professionelle Zahnbleaching, oder auch Prophylaxebehandlungen.

Unterstützung erhält Zahnärztin Dr. Theodoratou von ihren beiden Kolleginnen Carmen Rohowsky und Elisabeth Glocker. © Zahnmedizin Pöcking MVZ

Unterstützung erhält Zahnärztin Dr. Theodoratou dabei neben ihrem Praxisteam außerdem von ihren beiden Kolleginnen Carmen Rohowsky und Elisabeth Glocker, die ebenfalls für alle zahnärztlichen Belange als Ansprechpartnerinnen in der Praxis zur Verfügung stehen. Alle drei Zahnärztinnen zeichnen sich durch vielseitige Expertise aus und decken dadurch die Schwerpunkte, aber auch Behandlungen der allgemeinen Zahnmedizin ab.

