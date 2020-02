Zweijähriger sperrt Auto von innen zu: Mutter ruft Polizei und Feuerwehr um Hilfe

Ein Kleinkind sorgte am Donnerstag für jede Menge Aufregung: Der fast Zweijährige sperrte sich im Auto seiner Mutter ein - die rief Polizei und Feuerwehr. Die Rettungsaktion dauerte eine Stunde.

Diese Nachricht wird zu den schönsten Polizeimeldungen des Jahres gehören. Polizeihauptkommissar Kai Motschmann von der Inspektion Starnberg verschickte am Freitag Folgendes: „Am Donnerstag gegen 12 Uhr setzte eine 34-jährige Frau aus Starnberg ihr fast zweijähriges Kind in ihren Pkw, schloss die Türe und ging um das Fahrzeug herum, um selbst einzusteigen. In dieser kurzen Zeit schnappte sich der Kleine den bereits im Pkw liegenden Autoschlüssel und versperrte den Pkw. Da sich der Knirps nun auch noch ordnungsgemäß anschnallte und den Schlüssel in den Fußraum fallen ließ, war ein Öffnen der Pkw-Türen nicht mehr möglich.

Der Zweitschlüssel stand nicht zur Verfügung, da dieser sich in der Wohnung befand und deren Schlüssel ebenfalls im Fahrzeug war. Der Kleine war sichtlich gut gelaunt und vermutlich auch willig, das Problem zu lösen, jedoch altersbedingt nicht in der Lage, den Aufforderungen zu folgen. Die hinzugerufene Polizei und Feuerwehr hielten sich bereit, im Notfall eine Fensterscheibe einzuschlagen, während alle zusammen auf den Pannenservice warteten, dem es schließlich gelang, das hintere Fenster einen Spalt zu öffnen.

Durch diesen gelang es, die fünfjährige Schwester in das Fahrzeug „einzufädeln“ und den Pkw öffnen zu lassen. Während der gesamten, circa einstündigen Aktion saß der Kleine sein Dilemma brav aus.“

