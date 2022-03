Wacker Burghausen gegen TSV Rain im Live-Ticker: Hält die Serie der Haas-Elf auch gegen Rain?

Von: Vinzent Fischer

Erwartet den TSV Rain zum Topspiel der Woche: Burghausens Trainer Leo Haas. © FuPa / Michael Buchholz

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der SV Wacker Burghausen den TSV Rain am Lech. Die Partie im Live-Ticker.

Beide Mannschaften haben im Fußball-Jahr 2022 noch eine weiße Weste. Der SVW um Trainer Leo Haas hat nach dem Derby-Sieg über den TSV Buchbach eine breite Brust.

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Burghausen - Zwei Siege aus der ersten beiden Spielen nach der Winterpause: Der SV Wacker Burghausen und der TSV Rain am Lech sind mit der optimalen Punkte-Ausbeute in das Fußball-Jahr 2022 gestartet. Für einen von beiden wird die Serie im Topspiel des 27. Spieltags reißen. Der SV Wacker Burghausen empfängt den TSV Rain mit breiter Brust. Am vergangenen Spieltag konnte das Team um Trainer Leo Haas einen 3:1-Derbysieg beim TSV Buchbach einfahren. „Der Start raus aus der Winterpause ist uns mehr als geglückt. Kompliment an unsere Mannschaft und unser Trainerteam um Leo Haas, das macht uns schon ein bissl stolz“, frohlockt Karl-Heinz Fenk, sportlicher Leiter des SVW.

Fenk betont im gleichen Atemzug aber auch die große Stärke des Gegners: „Mit dem TSV Rain am Lech kommt jetzt ein Gegner in die Wacker-Arena, der bislang ebenfalls im neuen Jahr zweimal gewinnen konnnte - und zwar zu Null. Das heißt, defensiv stehen die Schwaben sehr stabil. Die Herausforderung wird für uns werden, dieses Bollwerk zu knacken. Dabei dürfen wir aber nicht die Geduld verlieren und müssen ruhig bleiben, wenn es nicht auf Anhieb klappt.“

Christian Krzyzanowski, Trainer des TSV Rain, ist voll des Lobes für den kommenden Gegner: „Der Trend bei uns stimmt. Wir haben einen klaren Plan, eine klare Struktur und sind fit. Hinten stehen wir stabil und vorne sind wir immer für ein Tor gut. In Burghausen wird es jetzt allerdings extrem schwer für uns. Für mich das zweitschwerste Auswärtsspiel der Saison nach dem Gang zum FC Bayern II. Für uns ist es ein Bonusspiel. Wir freuen uns auf den Auftritt in einem tollen Stadion. Und wir werden sicher nicht in Ehrfurcht erstarren.“ (Vinzent Fischer)