Hohenlindener Löwen-Fanclub „BlueStar“ verbindet Gründungsfest mit Spendenaktion

Von: Wolfgang Herfort

BlueStar-Vorsitzender Sebastian Roß und seine Mitstreiter überreichten Reinhold Weise (r.) von der Kinderkrebshilfe Ebersberg den Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro. © verein

Allen Corona-Einschränkungen zum Trotz haben es die Mitglieder von „BlueStar“, dem im vergangenen Jahr neu gegründeten Löwen-Fanclub, geschafft, ein Gründungsfest zu veranstalten.

Hohenlinden – Geboten wurde alles, was Herz und Magen erfreute. Grillschmankerl, Kicker-Duelle, eine Hüpfburg für die Kleinen und 60er-Klassiker im TV.

Bei aller Freude über die gelungene Gründung und den regen Zuspruch – bereits jetzt weist der 1860-Fanclub mehr als 60 Mitglieder aus – haben die blauen Fußballfreunde nicht die vergessen, die weniger auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dazu wurde eine Tombola initiiert, die vom Drittligisten und dessen Hauptsponsor, „Die Bayerische“, unterstützt wurde. „Das war ein voller Erfolg“, freute sich Andreas Finger, Sprecher von „BlueStar“. Hauptpreise waren unter anderem ein Löwen-Trikot aus der vergangenen sowie aktuellen Saison mit Unterschriften. Cheftrainer Michael Köllner hatte dem Fanclub zusätzlich ein Trikot mit persönlicher Widmung und Gratulation zur Gründung des Clubs „BlueStar“ zukommen lassen. „Das wurde natürlich gerahmt und aufgehängt“, so Finger, der sich nicht zuletzt über das Ergebnis der Tombola freute. Zumal über die zeitgleich gestartete Facebook-Aktion des neuen Vereins unter dem Motto „Gemeinsam etwas Gutes tun“ die Summer aufgestockt werden konnte. Auch in der Spendenkasse, die beim Haarwerk Friseursalon in Forstern aufgestellt worden war, klingelten die Einnahmen für die gute Sache.

Fanclub „BlueStar“: Präsenz im Stadion zeigen

Sehr zur Freude von Reinhold Weise, der für die Kinderkrebshilfe Ebersberg einen Spendenscheck in Höhe von 1100 Euro in Empfang nehmen durfte. Was „BlueStar“ in rund einem Jahr bewerkstelligt hat, macht seine Mitglieder zu recht ein wenig stolz. „Uns liegt sehr daran, etwas als Verein auf die Beine zu stellen und auch abseits des Platzes etwas zu erreichen und Gutes zu tun“, erklärte Andreas Finger.

Hauptaugenmerk von „BlueStar“ liegt aber auf der Unterstützung der Münchner Löwen. „Im Stadion zeigen wir Präsenz, soweit es Corona zulässt“, sagt Finger. Und wenn einmal keine Fahrt zum Spiel möglich sein sollte, verfolgen die Mitglieder das Spiel ihrer Löwen im Clubraum im Mühlhauserfeld Hohenlinden. Gleichgesinnte „Blaue“ sind dazu herzlich eingeladen. „Eigentlich treffen wir uns jedes Wochenende“, so Finger, der sich über steigendes Interesse am neuen Sechzger-Fanclub freut. Mehr Infos unter Tel.: (01 520) 866 77 89. (Wolfgang Herfort)